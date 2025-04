La politica cremasca piange Franco Mazzocco

Capralba piange Franco Mazzocco, venuto a mancare martedì all’età di 78 anni. Un nome che ha segnato un’intera epoca della politica cremasca, lasciando un’impronta indelebile non solo tra le fila della Lega, ma anche nel cuore di chi ha avuto modo di conoscerlo da vicino.

Consigliere comunale e provinciale

Mazzocco è stato molto più che un politico: ex consigliere comunale di minoranza a Capralba ed ex consigliere provinciale del Carroccio, è stato un punto di riferimento per la Lega Nord – Lega Lombarda, di cui ha ricoperto il ruolo di capogruppo provinciale tra il 2009 e il 2014. Un incarico portato avanti con uno stile unico, fatto di discrezione, fermezza e dialogo. Imprenditore appassionato e leghista della prima ora, viveva la politica sul campo, senza clamore ma con dedizione autentica, sempre al servizio del bene comune.

Durante i suoi anni di attività istituzionale ha saputo guadagnarsi la stima trasversale di colleghi, avversari e cittadini, grazie alla sua serietà e al suo spirito collaborativo. Alla notizia della sua scomparsa, sono stati tantissimi i messaggi di affetto e riconoscenza arrivati da tutta la provincia.

I ricordi dei "colleghi"

Il sindaco di Agnadello, Stefano Samarati, lo ricorda come una figura fondamentale.

"Franco è stato una persona sempre disponibile, leale e profondamente collaborativa - ha detto - Militante instancabile, uomo serio e appassionato, lascia un vuoto profondo nella nostra comunità e nella Lega Cremasca, dove ha rappresentato per anni un punto di riferimento. La sua scomparsa è un dolore grande per tutti noi".

Parole commosse anche dalla Lega Giovani Crema, che ha salutato Mazzocco sottolineando il suo esempio per le nuove generazioni.

"Simbolo di correttezza, dedizione e lealtà. Sempre attento ai giovani, rappresentava quei valori autentici della militanza e della politica vissuta con passione e coerenza. Una persona d’altri tempi, come oggi ce ne sono sempre meno ma di cui la politica ha ancora profondamente bisogno".

A unirsi al ricordo anche il sindaco di Pandino Piergiacomo Bonaventi, che ha condiviso con Mazzocco gli anni del suo primo mandato in Consiglio provinciale: "Era un piacere fare politica al suo fianco. Noi eravamo una squadra giovane e lui ci seguiva con attenzione non facendoci mai mancare consigli e suggerimenti".

Questa mattina i funerali

La camera ardente è stata allestita nella casa del commiato di via Garibaldi a Pandino, dove amici e conoscenti hanno potuto rendergli omaggio. I funerali si svolgeranno questa mattina, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Capralba.