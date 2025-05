Capralba: "La ciclopedonale sulla Provinciale serve, ormai non è più un’opzione"

Il ponte della scorsa settimana ha acceso i riflettori su una criticità che da anni viene segnalata, ma mai risolta: la pericolosità della strada provinciale tra Misano e Capralba, priva di pista ciclopedonale, per pedoni e ciclisti.

Complice il bel tempo e le temperature quasi estive, decine e decine di cremaschi si sono diretti verso le mete naturalistiche delle Gaverine e delle Quarantine. Un successo per il turismo locale, ma anche un campanello d’allarme per la sicurezza del territorio. Lungo la Provinciale che collega i due comuni infatti, il traffico è diventato caotico, "con auto costrette a procedere a passo d’uomo e a 'fare lo slalom' tra bici e persone a piedi", lamentano i residenti.

"Il rischio di incidenti era veramente alto - aggiungono - Ora che le Quarantine e le Gaverine vengono frequentate sempre di più, non solo da persone del territorio, ma anche da turisti, una ciclabile sarebbe utile. La strada è troppo stretta, inoltre né bus né treni collegano Misano a Capralba. La ciclopedonale serve, non è più un’opzione».

Una necessità che anche le Amministrazioni locali ora sembrano pronte a prendere sul serio.

"Abbiamo già un protocollo d’intesa col Comune di Misano e il progetto di una ciclabile è inserito nel Pgt - ha dichiarato il sindaco di Capralba Damiano Cattaneo - Si tratta tra l’altro di un tema emerso in campagna elettorale, ma le tempistiche ci impongono di aspettare l’approvazione del Pgt e una volta che questo passo sarà fatto ci attiveremo per cercare i fondi di finanziamento per realizzare la ciclabile".

Anche il primo cittadino di Misano, Ivan Tassi, conferma l’intesa e i primi passi concreti.

"Nel nuovo Pgt che stiamo redigendo verrà confermata l’ipotesi di un nuovo percorso ciclopedonale verso Capralba - ha assicurato - Bisogna, però, essere anche realisti e capire che il costo per un’opera del genere è decisamente elevato. Tuttavia la nostra Amministrazione ha ottenuto tramite la provincia di Bergamo fondi pari a 200mila euro sul 2027 per la messa in sicurezza di quel tratto di strada. Con la Provincia nel corso di quest’anno dobbiamo vedere la progettazione e siamo in contatto con altri esponenti delle istituzioni per valutare il reperimento di ulteriori risorse per iniziare a fare tratti di ciclopedonale lungo tutta la Provinciale che porta a Capralba".