Nonna Lina, l'angelo del focolare ha spento 102 candeline

Grande festa sabato scorso per nonna Lina, al secolo (nel vero senso della parola) Carmela Giuseppina Spoldi, che ha spento 102 candeline, circondata dall'affetto dei suoi familiari. E' la decana di Farinate, frazione di Capralba, dove vive. Una vita, la sua, dedicata alla famiglia e alla piccola azienda agricola del marito tanto che nonna Lina è ancora l'angelo del focolare.

Ha compiuto 102 anni sabato scorso Carmela Giuseppina Spoldi, per tutti "nonna Lina". Una vita lunga un secolo e più, celebrata tra l’affetto dei figli Vittorio, Francesco, Enrica e Maria Teresa, del nipote Marco Ferri con la sua famiglia, della sorella minore Anna e del cugino Franco. Una festa intima, ma piena di calore per la decana del paese, che ancora oggi abita nella casa di famiglia a Farinate. Nonna Lina, nata a Torlino ma trasferitasi a Farinate da piccola, ha vissuto profondamente la vita rurale, che ancora oggi racconta con amore.

E proprio Marco, con affetto e rispetto, traccia un ritratto tenero e sincero della nonna che per lui è stata molto più di una semplice figura familiare.

Un affetto mai ostentato, quello di nonna Lina, ma trasmesso attraverso gesti quotidiani e concreti.

Il legame tra Marco e la nonna è profondo, scolpito nei ricordi dell’infanzia.

"Come unico nipote, ho avuto la fortuna di poter fare affidamento su di lei come una seconda madre, specialmente in giovane età, quando per questioni lavorative dei miei genitori, dormivo da lei. Mi preparava ogni mattina per l’asilo prima e per la scuola poi, e al rientro potevo godere dei suoi manicaretti, prima di sottostare alle regole ferree e scandite nei tempi per i compiti, per il gioco e per la TV. In pratica ho vissuto con lei, e me la sono goduta tanto".