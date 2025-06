Pro loco Capralba, Landi lascia la presidenza: "L'associazione deve essere autonoma e indipendente"

Dopo un anno di presidenza Antonio Landi lascia - in polemica - la guida della Pro loco. Al suo posto Maurizio Decaro. Un cambio alla presidenza che arriva in un clima per nulla sereno.

Landi lascia la guida della Pro loco

Landi ha scelto di rassegnare le dimissioni dopo un anno intenso, motivando la sua decisione con parole nette e precise.

"Quando, più di un anno fa, incontrai l'allora presidente della Pro Loco Capralba Alberti, ero animato da sincero entusiasmo per questa nuova esperienza che mi accingevo a fare in associazione. La mia elezione a presidente era stata accettata apparentemente da tutti i membri del Consiglio Direttivo. All'avvio dei lavori mi sono però reso conto che una parte importante del Consiglio aveva una visione degli scopi associativi molto aderente ai desiderata dell'Amministrazione comunale. Ora, è di tutta evidenza che la Pro Loco Capralba debba lavorare di concerto con gli amministratori locali, ma questo non deve mai andare ad intaccare la totale autonomia dell'associazione. Purtroppo ho dovuto constatare con sommo dispiacere che il progetto dell'attuale gruppo dirigente (il presidente è, guarda caso, il marito dell'assessore ai Servizi sociali) è proprio quello di fungere da cassa di risonanza dell'attuale Amministrazione locale".

Il risvolto politico

Landi non nasconde nemmeno un retroscena politico, che secondo lui ha avuto il suo peso nella gestione interna della Pro Loco: "Se poi si aggiunge il fatto che nella scorsa tornata elettorale amministrativa ero candidato nella lista dell'attuale minoranza in Consiglio comunale, si può ragionevolmente dedurre che la mia elezione a presidente non fosse proprio quello che alcuni consiglieri avevano in progetto".

E prosegue con un bilancio amaro.

"Nel corso dei mesi intercorsi dalla mia elezione fino ad oggi è significativo il fatto che una consigliera e la segretaria che avevano la mia stessa visione circa i fini associativi si siano dimesse. Anche l'elezione di un nuovo consigliere, proveniente dall’Auser locale, ha avuto breve durata con dimissioni repentine. Allo stato attuale nessuno dei consiglieri dimessi è stato sostituito. Al momento resto comunque nel Consiglio direttivo in attesa di sviluppi e, comunque, per vigilare affinché la Pro Loco Capralba lavori anche per il bene del paese".

La nuova presidenza Decaro

Una transizione, dunque, che si annuncia tutt’altro che indolore. Dal canto suo il nuovo presidente, Maurizio Decaro, ha già acceso i motori con una serie di iniziative pensate per valorizzare il territorio cremasco, con un occhio particolare alle sue bellezze naturalistiche.