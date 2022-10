Il Giornale è in edicola, sfoglia le prime pagine e le notizie principali della settimana

E' venerdì, 21 ottobre 2022. Il Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek sono in edicola con un numero sempre ricco di cronaca, interviste e approfondimenti. In regalo per i nostri lettori questa settimana c'è anche la rivista targata Netweek "Auto&Motori".

Il Primo Piano di questa settimana è dedicato al caro energia e a quale impatto avrà sul Natale dei nostri Comuni. Nonostante il costo dell'energia sia alle stelle, le bollette salate non spegneranno in Natale. Da Treviglio alla Geradadda, dal Romanese alla Bassa Orientale i sindaci concordano: il Natale sostenibile si può fare grazie a luci al led (che garantiscono un netto risparmio), temporizzatori ed economie.

Cronaca

La preoccupazione per l'aumento del costo dell'energia si fa sentire nei Comuni, ma anche nelle aziende e in famiglia. Contro il caro-bollette il Comune di Treviglio è pronto a pubblicare un bando per aiutare famiglie e associazioni a far fronte alle spese, mentre da Boltiere arriva la storia del panificio Ballerini Lapris, con oltre cent'anni di storia alle spalle, che ha abbassato la serranda sotto i colpi delle bollette diventate troppo salate.

In esclusiva per i nostri lettori, poi, l'intervista al giovane di 23 anni aggredito e picchiato a Caravaggio lo scorso 14 settembre. Dopo 23 giorni di coma ora sta meglio: è potuto tornare a casa ma ha davanti un lungo percorso e diversi interventi a cui sottoporsi. Ha raccontato di quella sera, del brutale pestaggio di cui ancora non si capacita.

Una brutta storia, come tremenda è quella avvenuta tra Crema e il Cremasco quest'estate. Un uomo di 40 anni si trova ora in carcere con l'accusa di violenza sessuale aggravata, circonvenzione di minore e atti osceni per aver cercato di compiere atti sessuali con due bambine, una avvicinata in piscina, e per aver mostrato i suoi genitali in un parco pieno di bambini. Il pedofilo è stato individuato e arrestato.

Ad Arcene un ritorno importante: dopo 30 anni Rtl torna in paese per ridare vita all'ex Capriccio. Nella sede troveranno spazio gli ufficio dell'importante emittente radiotelevisiva.

E' stato arrestato, invece, il 19enne che ha colpito - per due volte - la farmacia Aiolfi a Romano. I due complici, invece, sono riusciti a fuggire. Nel primo colpo, tra domenica e lunedì, si erano portati via 9mila euro.

Buone notizie, invece, per il parco del Serio che è pronto ad allargare i confini della riserva naturale includendo la cosiddetta "Isola di Covo" con tutta la rete dei fontanili che verranno così riqualificati. E sempre a Covo fa parlare l'iniziativa del Comune "Un canarino per amico", una compagna di adozione che riguarda 120 esemplari donati da un cittadino all'assessorato all'Ambiente.

Sfoglia le Prime pagine