Il Giornale è in edicola: notizie, approfondimenti e due regali da non perdere!

In regalo con il Giornale di Treviglio il fumetto dedicato ai 500 anni del Miracolo e la prima bustina di semi per l'iniziativa "Facciamo l'orto in casa".

Un'edizione "speciale" per Treviglio. Sul numero in edicola del Giornale di Treviglio, che trovate anche QUI nella sua edizione sfogliabile, infatti, troverete un approfondimento di nove pagine dedicato al 500esimo anniversario del Miracolo della Madonna delle Lacrime. Per l'occasione abbiamo deciso di regalare ai nostri lettori un fumetto - che trovate allegato gratuitamente al Giornale - che racconta la storia del Miracolo cinque secoli dopo. Non solo... Oggi in regalo anche la prima bustina di semi per l'iniziativa "Facciamo l'orto in casa".

Weekend di festa a Treviglio

Carnevale e Festa del Miracolo: una "combo" che promette tanto divertimento dopo due anni di stop a causa della pandemia. Domenica e lunedì tornano le bancarelle in centro, mentre già da qualche settimana è aperto il Luna park a TreviglioFiera. Ma la Festa della Madonna delle Lacrime è anche cultura: si potranno visitare mostre, partecipare agli appuntamenti religiosi, e assistere (lunedì alle 17 al Tnt) alla consegna delle benemerenza civiche.

Cronaca

Non mancano, però, le notizie che ci obbligano a fermarci e riflettere: a partire dalla guerra scoppiata tra Russia e Ucraina. Una situazione che preoccupa e di cui anche il parroco ha parlato chiedendo un'Ave Maria per la pace.

Nella Bassa fa discutere l'escalation di violenza che riguarda sempre più spesso i giovani: un 22enne di Brignano è stato picchiano a sangue e senza motivo fuori da una discoteca, mentre a Treviglio una baby gang ha aggredito e rapinato un 13enne al Luna park. Sempre in città sale la preoccupazione per una serie di furti, già otto in cinque mesi, messi a segno alla scuola Battisti.

Non va meglio a Romano dove un papà si è dato fuoco nella sua auto (ed è stato salvato dai carabinieri) come atto di protesta contro Solidalia e Cps. Un atto di protesta perché non riusciva a vedere il figlio che ora vive in Sicilia. Una vicenda complessa su cui è intervenuto anche il sindaco Sebastian Nicoli: "Troppa esasperazione sui social e queste sono le conseguenze...". Sempre a Romano la Polizia locale ha portato a termine due operazione che hanno portato allo smantellamento di una truffa online sulle assicurazioni auto false e alla denuncia di una 79enne che rubava portafogli per giocare alle slot.

Due rapine in pochi giorni: a Palosco nel mirino di un rapinatore solitario è finita la farmacia Facchinetti, mentre a Brignano la Bper è stata assaltata da tre rapinatori, due dei quali arrestati poi in Calabria.

Politica

In Consiglio comunale a Treviglio è arrivato il via libera per il senso unico in Circonvallazione, ma è polemica sull'aumento dei parcheggi a pagamento.

Tra Sergnano e Agnadello infiamma la polemica sugli impianti a biogas: entrambi i Comuni hanno ricevuto la richiesta di privati e le opposizioni chiedono più chiarezza. Intanto, vista la qualità dell'aria Ats ha sconsigliato di procedere.

Le storie

Paolo Bosco, di Fara, raccolta la sua "Rovaniemi 150", una gara di 300 chilometri al Circolo polare artico. Su 19, al traguardo sono arrivati in due: secondo posto per Paolo dietro a un altro italiano.

Bell'impresa anche per la "Enrico Fermi" di Romano che ha vinto un altro premio nazionale questa volta grazie a...Garibaldi.

