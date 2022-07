Il Giornale è in edicola: non perdere le notizie di questa settimana

E' venerdì e come sempre il Giornale di Treviglio, RomanoWeek e CremascoWeek vi aspettano in edicola con un numero ricco di cronaca, approfondimenti, interviste e molto altro. Questa settimana in Primo Piano un servizio dedicato al risparmio: dove costa meno fare il pieno di benzina o gasolio prima di partire per le vacanze? E poi ancora il grande ritorno del gioco estivo "Simpatiche Zampette" che vi premierà con fantastici premi.

Cronaca

Un'altra morte bianca ha scosso la Bassa: a perdere la vita in un cantiere di Milano è stato l'impresario Graziano Chiari, 59 anni di Pontirolo, colpito e ucciso dal braccio di una gru che si è spezzato. Ora il figlio chiede giustizia. A Martinengo, invece, ha lasciato senza parole la scoperta della Guardia di Finanza che nella cantina di una coppia di imprenditori ha ritrovato un vero e proprio tesoro: 5 milioni di euro tra contanti, lingotti e monete d'oro e diamanti.

Dalla Bassa la storia di una famiglia con un disabile rimasta senza casa. L'azienda edile costruttrice è sparita e ora sono costretti a dormire in strada. E sempre nella Bassa gli agenti della Polizia locale sono intervenuti, insieme ad Ats, in un'azienda agricola sanzionandola dopo aver trovato diverse mucche lasciate sotto il sole cocente per giorni e senz'acqua.

Continua, invece, a Verdellino la protesta dei lavoratori e delle lavoratrici della Maier Cromoplastica che da sabato scorso presidiano i cancelli dell'azienda di via Madrid per protestare contro la possibile delocalizzazione.

A Treviglio è in arrivo un nuovo supermercato: Esselunga aprirà dove ora sorge l'ex albergo "La Lepre" e si accollerà anche la realizzazione di una doppia rotatoria, il "super otto" da 1,6 milioni di euro che cambierà la viabilità davanti all'ospedale.