Il Giornale è in edicola: le notizie di questa settimana

Dalla politica alla cronaca nera: ecco cosa potete trovare nelle pagine dei nostri settimanali. In primo piano le elezioni amministrative del 3-4 ottobre.

Dalle ultime battute della campagna elettorale nei Comuni al voto al dramma di un imprenditore in ginocchio salvato dai carabinieri, dal dibattito sul futuro della nuova moschea a Verdellino alla denuncia shock contro un personal trainer violento.

Sono alcuni temi che abbiamo trattato questa settimana sul Giornale di Treviglio, RomanoWeek e CremascoWeek: ci trovate in edicola oppure QUI, sullo sfogliabile online.

Undici Comuni al voto

Ci siamo. Domenica e lunedì undici Comuni della Bassa e del Cremasco andranno al voto per eleggere il nuovo sindaco. Nel servizio IN PRIMO PIANO sul Giornale di questa settimana un servizio con tutte le informazioni utili per votare. Nelle pagine del settimanale anche i volti di tutti i protagonisti e le interviste, il focus sul confronto elettorale a Rivolta e le risposte dei candidati alle domande poste dalla nostra redazione. Ricordiamo anche al voto andranno Treviglio, Caravaggio, Calvenzano, Verdellino, Cologno, Urgnano, Palosco, Pumenengo, Torre Pallavicina, Rivolta e Spino.

Lunedì segui lo spoglio in diretta sul nostro sito PrimaTreviglio.it

Imprenditore tenta il suicidio, salvato dai carabinieri

Imprenditore della Calciana fallito a causa del Covid si ferma a dire un’ultima preghiera dietro il Santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio, prima di farla finita, ma lo salvano in extremis due carabinieri. L’hanno convinto a desistere dai suoi intenti e gli hanno persino pagato il carburante per tornare a casa. Una storia, a suo modo, a lieto fine quella che trapela da Caravaggio, dove nei giorni scorsi si è sfiorato l’ennesimo dramma.

Quale sarà il futuro della moschea?

La questione irrisolta della "moschea" di Zingonia, che secondo alcune voci potrebbe traslocare proprio a Verdellino, fa il suo ingresso nel cuore della campagna elettorale. Il dibattito si accende e i tre candidati intervengono per fare ordine tra indiscrezioni e accuse incrociate.

Adesca giovani in palestra, denuncia shock contro un personal trainer

"Le ragazze corrono gravi pericoli, fermiamolo prima accada l’irreparabile". Attraverso la denuncia di una cittadina è emerso uno scenario preoccupante, contraddistinto da adescamenti di giovani e violenze. Il protagonista negativo della denuncia è un personal trainer che lavora in una palestra della Bassa orientale come raccontato dalla denuncia. Nella lettera-denuncia si legge che "il personal trainer è già stato condannato una volta, per le violenze sulla prima donna dal tribunale di Brescia e attualmente ha ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Bergamo dopo un’indagine per lo stesso reato, perpetrato nei confronti di altre due donne, con cui ha avuto storie sentimentali".

I saluti e il benvenuto ai sacerdoti

Anche questa settimana commozione e gioia per l'avvicendamento di diversi sacerdoti sul territorio. E' il caso di Agnadello dove la comunità ha salutato don Daniele Rossi con una cerimonia intrisa di emozione. A Lurano, Misano e Pognano invece è festa per l'arrivo dei nuovi parroci: don Mauro Vanoncini a Lurano, don Stefano Zoppi a Misano e don Arduino Barcella a Pognano.

Ecco le prime pagina da sfogliare: