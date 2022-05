Il Giornale è in edicola: le notizie della settimana e tutti i messaggi per la Festa della mamma

Prime Pagine

In primo piano

Il Giornale di Treviglio torna sulla vicenda drammatica che ha lasciato la città senza parole: l'omicidio di Luigi Casati, ucciso a colpi di pistola dalla vicina di casa Silvana Erzembergher. La moglie Monica Leoni, anche lei ferita gravemente, si sta riprendendo all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Mercoledì, in tantissimi hanno partecipato ai funerali del 61enne celebrati da monsignor Norberto Donghi. Nel servizio anche un approfondimento con l'intervista al criminologo clinico Andrea Landina che l'ha definito senza mezzi termini "un omicidio evitabile".

Cronaca

A Treviglio si torna a parlare, a distanza di tre anni, della morte del 15enne Gabriele Raffa, investito da un'auto lungo la provinciale tra Treviglio e Casirate. Era il 5 maggio 2019. La madre Silde Ceccaroni non si arrende e continua la sua battaglia per ottenere giustizia. Con l'opposizione all'archiviazione è riuscita, intanto, a ottenere la riapertura della indagini che - dopo due perizie concordanti - hanno confermato la mancanza di responsabilità del ragazzo e chiesto il rinvio a giudizio per l'investitore.

E' stata, invece, disposta l'autopsia sul corpo di Simone Cattaneo, il 46enne di Calvenzano colpito da un malore mentre si trovava a cavallo in un maneggio di Brignano. L'esame dovrà stabilire se la morte sia stata causata dal malore oppure da un incidente.

Sanità e infrastrutture continuano a essere due temi caldi per la Bassa. A Treviglio la mancanza di medici di base sta causando problemi a circa 5mila pazienti rimasti senza assistenza. E oltre al danno anche la beffa nelle risposte di Ats che invita i pazienti a cercare un medico disposto ad assisterli...

Sul fronte infrastrutture è ancora il progetto della Bergamo-Treviglio a tenere banco: questa volta se n'è discusso a Ciserano dove l'Amministrazione ha chiarito la propria posizione contraria alla realizzazione dell'autostrada con il tracciato attuale. "Avrebbe un impatto devastante su un territorio che negli anni è profondamente cambiato modificando anche le sue esigenze".

A Romano infiamma la polemica per l'apertura di un distributore automatico sotto i portici colleoneschi di via Tadini a pochi passi dalla chiesa parrocchiale. A indignare è la presenza, oltre a snack e bibite - anche alcoliche - di articoli "hot" tra cui lubrificanti e massaggiatori dalle forme decisamente falliche.

Nel Cremasco grande dolore per la scomparsa di Omar Vitali, 46 anni, trovato senza vita nella sua abitazione di Pandino, stroncato da un malore. Sempre a Pandino, l'ultimo saluto anche al fondatore della storica azienda "Taba" di Nosadello, Angelo Sampellegrini.

