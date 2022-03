Il Giornale è in edicola: le notizie della settimana e la seconda busta di semi in regalo

Prime pagine

Anche il Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek questa settimana, portano il loro cuore in Ucraina. Sul numero in edicola del Giornale di Treviglio, che trovate anche QUI nella sua edizione sfogliabile, infatti, un PRIMO PIANO dedicato alla guerra in corso con le testimonianze dei cittadini ucraini che da tempo vivono nella Bassa e le tante iniziative solidali messe in campo per aiutare le famiglie che hanno perso tutto.

Con il cuore in Ucraina

Sul numero in edicola da oggi, venerdì 4 marzo, cinque pagine dedicate alla guerra in Ucraina e alle conseguenze per la popolazione. Dalle testimonianze dei cittadini ucraini che vivono da anni nella Bassa alle tante iniziative di solidarietà organizzate in altrettanti Comuni. Raccolte di beni di prima necessità, alimentari, farmaci e vestiario pronti a raggiungere l'Ucraina nelle prossime settimane. Le prime manifestazioni in piazza, come a Caravaggio, e gli appuntamenti per questo weekend a partire dalla fiaccolata per la pace prevista per domani sera, sabato, con meta il Santuario di Caravaggio. E infine un approfondimento dedicato alle conseguenze economiche del conflitto e al nodo del gas: a Sergnano, nell'impianto Stogit si trova una delle riserve di metano più importanti del Paese.

Cronaca

Brutta avventura, a Caravaggio, per una 75enne raggirata e derubata da un finto vigile che dopo essere riuscito a entrare nella sua abitazione l'ha narcotizzata ed è scappato con soldi e gioielli. E ancora, ad Arzago, lutto nel mondo sportivo per la scomparsa improvvisa del coach dei podisti Luciano Bacis. A Romano infuria la protesta dei pendolari per le condizioni della stazione: la sala d'aspetto è stata trasformata in un bivacco per senzatetto in condizioni igieniche inaccettabili. A Rivolta, invece, un negozio di alimentari italiani e stranieri è stato vittima di un raid violento da parte di alcuni rapinatori che hanno ferito il titolare con un cacciavite. Identificati, infine, a Pandino i giovani sorpresi grazie alle telecamere a farsi una passeggiata sul tetto della scuola Casearia.

Sul Giornale in edicola uno speciale dedicato alla Madonna delle Lacrime: lunedì alle 17 sono state consegnate le benemerenze civiche e non sono mancate le sorprese.

E da non perdere questa settimana la seconda bustina di semi per l'iniziativa "Facciamo l'orto in casa": oggi tocca alle melanzane.

