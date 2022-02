Rapina finisce a coltellate: ferito dipendente di un negozio

Rivolta

In ospedale un uomo di 40 anni, portato al Pronto soccorso di Lodi. Ha tentato di reagire agli aggressori. Indagano i carabinieri

Una rapina in un negozio etnico è finita con un uomo accoltellato, e ricoverato in ospedale. E' successo questa sera, sabato 26 febbraio, a Rivolta d'Adda, in un negozio alimentari etnico che si occupa anche di spedizioni internazionali di denaro.

Tentata rapina al negozio etnico

Attorno alle 19.10 è avvenuta l'aggressione, a scopo di rapina, da parte di due uomini entrati nel "Trg Food" di via Cesare Battisti, in pieno centro paese.

Forse un tentativo di rapina

Sembra, da informazioni non confermate per indagini in corso, che sia nata una colluttazione con il personale dello stesso negozio, che ha opposto resistenza. La reazione è stata violenta e un uomo è rimasto ferito con un colpo di arma da punta alla gamba. E' stato quindi soccorso dal 112, allertato dai presenti, in codice giallo. Nel frattempo, i due rapinatori si sono dileguati con l'incasso del negozio.

In Pronto soccorso a Lodi

Il ferito è un dipendente del negozio, è un uomo di 40 anni, che ha tentato di sventare la rapina. E' stato portato al Pronto soccorso di Lodi. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Crema, per le indagini scientifiche. Il locale è stato chiuso al pubblico durante i rilievi.