Il Giornale è in edicola: ecco le notizie della settimana e la nuova bustina di semi

Prime Pagine

In omaggio con il settimanale, come ogni settimana, c'è la consueta bustina di semi dell'iniziativa "Facciamo l'orto in casa". Questa settimana c'è la misticanza.

E' venerdì e come ogni settimana il Giornale di Treviglio, RomanoWeek e CremascoWeek sono in edicola con una nuova edizione. Ecco le notizie e i servizi principali del numero appena uscito. In omaggio con il settimanale, come ogni settimana, c'è la consueta bustina di semi dell'iniziativa "Facciamo l'orto in casa". Questa settimana c'è la misticanza.

In Primo Piano

Seconda puntata dell'inchiesta del Giornale di Treviglio dedicata al mercato immobiliare. Questa settimana diamo uno sguardo al territorio che si sviluppa a est del Serio. La più cara? Romano.

Tra gli approfondimenti della settimana anche un viaggio tra gli edifici recuperati o abbandonati (ancora troppi) a Caravaggio, partendo dal successo del restauro di San Bernardino.

Cronaca

Due lutti, due vite stroncate troppo presto. A Mozzanica un ragazzo di 29 anni, Marco Nicco, è stato trovato morto in casa, un gesto tragico il suo arrivato come un fulmine a ciel sereno. Ad Agnadello, invece, sgomento per la scomparsa di Sing Shiminder, 27 anni, stroncato da un malore improvviso.

A Romano quattro giovani a processo accusati di aver ripetutamente estorto denaro a un 59enne in cambio di sesso. I giovani sono stati assolti dalle accuse.

Far west a Pandino quando domenica scorsa all'Hollywood una discussione tra una decina di clienti è degenerata: due si sono allontanati tornando con una pistola, risultata poi un giocattolo. Lo stesso giorno all'ora di pranzo un 25enne è stato ferito al volto in via Goito dopo una lite furibonda.

Politica

A Treviglio tiene banco la discussione sulla tariffa puntuale. In arrivo il bidoncino con il chip per una diversa gestione della raccolta dei rifiuti già partita da un paio d'anni nelle frazioni e nel quartiere Ovest. L'opposizione accusa la maggioranza: "Prima di mettere le mani nelle tasche dei trevigliesi riflettete sugli investimenti infruttuosi di questi anni".

Dopo lo sfratto il Centro culturale islamico di Martinengo avvia i lavori per una nuova sede. Ufficialmente sarà un centro direzionale di proprietà dell'associazione ma viste le dimensioni potrebbe ospitare anche eventi legati al culto. Seghezzi: "Il rischio c'è, ma vigileremo, sono integrati e con loro c'è un buon dialogo".

Questo e tanto altro ancora, in 48 pagine di cronaca locale. In tutte le edicole, oppure QUI, nella versione sfogliabile per PC, Tablet o Smartphone