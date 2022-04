Da venerdì in regalo i semi di insalata con il Giornale di Treviglio

Sementi 2022

Cari lettori green, eccoci arrivati all'ottava puntata di “Facciamo l’orto in casa”: da venerdì 15 aprile vi regaliamo con il Giornale di Treviglio, grazie alla collaborazione di Franchi Sementi e al sostegno di Novatex Italia, una bustina di semi di misticanza quattro stagioni, cioè una selezione di insalate fresche: lattuga, cicoria, indivia e scarola.

La misticanza è ottenuta dalle migliori varietà di lattughe, indivie e cicorie, assortite per precocità e gusto. Le varietà, da taglio, rivegetano rapidamente. La semina è a spaglio e può essere fatta durante tutto l’arco dell’anno, in luogo protetto nei mesi più freddi. Le foglie sono ricche di sali minerali e hanno proprietà depurative.

Tipica delle regioni italiane centrali, la misticanza può essere composta da diversi tipi di ortaggi a foglia: lattughino verde, rosso, rucola, indivia, spinacino, tarassaco, radicchio. Non c'è un mix preciso, ma può variare in base ai gusti e alla disponibilità. Questa insalata mista è un ottimo contorno fresco, colorato e gustoso che non necessita di alcuna preparazione se non l'aggiunta di un buon olio extravergine. Si può anche ripassare in padella insieme ad aglio e peperoncino per un contorno diverso ma altrettanto gustoso! La misticanza è ricca di fibra, la quale rappresenta una perfetta alleata per la motilità intestinale e ne migliora il transito; è inoltre molto importante per la riduzione dell'assorbimento di grassi, colesterolo e zuccheri.

