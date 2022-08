Il Giornale è in edicola, ecco i fatti di cronaca di questa settimana

E' venerdì. Il Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek vi aspettano in edicola con un numero ricco di cronaca, approfondimenti e interviste. In Primo piano ancora l'emergenza siccità in un'inchiesta a puntate intitolata "Prati gialli" che vede per questo primo appuntamento l'intervista al direttore del verde pubblico di Treviglio Stefano Cerea.

La Bassa in lutto, questa settimana, per la scomparsa improvvisa di Marcello Donghi, colonna di "Terza Immagine" a Treviglio tutti lo conoscevano e lo avevano visto almeno una volta con la sua macchina fotografica al collo. A Caravaggio l'addio, invece, ad Annamaria Radaelli, anima del "Bar Caravaggio" che dopo anni di lotta si è dovuta arrendere al male che l'aveva colpita. Ha lasciato senza parole a Castel Rozzone la morte del magazziniere ed ex consigliere comunale Massimo Lieto trovato senza vita nel suo letto dopo giorni. La stessa sorte toccata a Radu Daniel Lupse, artigiano di Martinengo il cui corpo è stato scoperto dopo due settimane nella sua abitazione.

Una vacanza che poteva finire in tragedia quella di un bimbo di 8 anni di Canonica che si trovava a Tropea con la famiglia. La corsa in ospedale dopo la caduta dal pedalò, senza ambulanza e con cento chilometri da percorrere. Lo hanno salvato a Vibo Valentia, ora sta meglio.

Fa discutere a Treviglio il caso del "furbetto" (uno degli oltre venti scovati dai controlli del Comune, ndr) che per accaparrarsi il reddito di cittadinanza ha dichiarato di avere 8 figli quando in realtà ne aveva solamente due. Ad Antegnate, invece, nove locali hanno deciso di non rispettare l'ordinanza comunale "anti schiamazzi" che limita l'uso dei dehors.

Si torna anche a parlare dell'autostrada Treviglio-Bergamo con il via libera alla gara, pronta nel 2027. Ma gli oppositori al progetto non si arrendono e promettono ancora battaglia.

Ci sono stelle che, invece, brillano come quella di Noemi Quieti, di Fontanella che ai mondiali di twirling ha conquistato due medaglie d'oro.

E poi ancora politica, sport e tante iniziative dalla Bassa e dal Cremasco.