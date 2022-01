Il Giornale di Treviglio è in edicola: le notizie principali

Edicola

Online anche la prima puntata del podcast "Il Generale senza spada", dedicato al 500esimo anniversario della Madonna delle Lacrime.

Dalla "rivolta" di 240 medici di base bergamaschi contro l'eccessiva burocrazia legata al Covid-19, all'ondata di furti che ha colpito la Bassa in queste settimane, passando per il cronoprogramma della Riformona della Sanità che vedrà aprire tra Treviglio e Martinengo due ospedali di comunità e due case di comunità. Sono alcuni dei servizi speciali sul numero in edicola del Giornale di Treviglio, che trovate anche QUI nella sua edizione sfogliabile.

Medici di base in rivolta

Tre pagine di Primo Piano sono dedicate alle sanità locale. Sono gli stessi medici di base a confermarlo: "Non riusciamo più a rispondere al telefono". Perché? Mentre la quarta ondata Covid sembra ormai alle spalle, non sono più fortunatamente le emergenze cliniche a tenerli così occupati, ma le (non) emergenze burocratiche. In 240 hanno scritto una pesantissima lettera ad Ats Bergamo, presentando undici dettagliate richieste e annunciando una manifestazione di protesta, se le condizioni di lavoro e di pressione non miglioreranno. E poi, il fronte degli ospedali: arriva la Riforma regionale: cosa succederà alla rete sociosanitaria ed ospedaliera della Bassa?

Cronaca

Nella cronaca, diamo conto di una serie di furti che hanno colpito nelle ultime ore, tra l'altro, anche due pizzerie a Pagazzano e Morengo, un noto negozio di Treviglio, e due farmacie di Romano. A Palosco, invece, un'associazione che si occupa di disabilità ha subito parecchi danni da una banda di ladri disperati: hanno scassinato la sede per rubare soltanto delle merendine.

A Romano, la cronaca torna a portare sotto i riflettori il fenomeno delle baby gang. Ne sanno qualcosa i residenti di piazza don Sandro Manzoni. Altrettanto preoccupante la denuncia di una cittadina di Arcene, molestata da uno sconosciuto mentre faceva jogging. A Caravaggio, invece, un pendolare è stato aggredito e rapinato.

Cultura: in memoria di Banfi

La cultura: ieri era la Giornata della Memoria, e a Caravaggio è stata l'occasione per celebrare un protagonista dimenticato della storia culturale cittadina: l'architetto Gian Luigi Banfi. Altra notizia fresca di stamattina: è online da oggi, venerdì 28 gennaio, la prima puntata del podcast "Il Generale senza spada", dedicato al 500esimo anniversario della Madonna delle Lacrime.

Politica

Continuano poi le schermaglie politiche sul territorio: dal curioso "passo indietro" dell'opposizione di Treviglio sulla presidenza della Commissione Pari Opportunità, alla guerra aperta scoppiata a Rivolta sull'ipotesi di costruire un forno crematorio nei pressi del cimitero.