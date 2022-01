Covid-19, contagi ancora in calo nella Bassa

Covid-19

E' definitivamente alle spalle il picco della quarta ondata

E' definitivamente alle spalle il picco della quarta ondata di Covid-19, anche nella Bassa. Il report provinciale settimanale curato dall'Ats Bergamo mostra infatti per la settimana 19-25 gennaio 2022 un'incidenza dei contagi pari a 1.708 nuovi casi per 100mila abitanti, ancora in calo rispetto alle precedenti.

“La scorsa settimana - dichiara il dottor Alberto Zucchi, Direttore del Servizio Epidemiologico di ATS Bergamo- si era evidenziato un fondamentale cambiamento nell’andamento della curva che, da un incremento di natura lineare e non più esponenziale come nelle quattro settimane precedenti, mostrava un iniziale decremento; possiamo ora affermare che i dati mostrano un reale raffreddamento della curva, con il raggiungimento del plateau della curva stessa”.

Il peso del rientro a scuola

Il rientro a scuola pesa nei numeri, ma i positivi sono perlopiù asintomatici e paucisintomatici. “Indubbiamente -continua Zucchi- l’effetto ‘rientro a scuola’ ha pesato e, per certi versi, sta pesando ancora, come mostrano i dati di incidenza per classi di età che vedono le quote maggiori nella fascia 0-11 anni, seguita da quella 40-49, ma fortunatamente i casi incidenti restano, in grandissima misura, casi asintomatici o paucisintomatici. Dobbiamo tuttavia essere consapevoli che la situazione resta delicata, per i tassi di incidenza ancora così alti in termini assoluti, e che dunque il contagio sul singolo individuo può determinare, in relazione al proprio stato di salute, effetti di rischio clinico anche importanti”.

Nella Bassa, la maggior incidenza di contagi in rapporto alla popolazione si rileva a Lurano (74 casi), Boltiere (157), Pognano (38), Ghisalba (140), Pontirolo (113) e Mozzanica (98). Incidenze invece ridotte di circa un terzo rispetto alla media provinciale a Palosco, Isso e Barbata.

A Treviglio i nuovi contagi settimanali sono stati 566 (erano 584 la scorsa settimana) pari a 18,20 ogni mille abitanti. A Caravaggio 339 ( in aumento rispetto ai 298 della scorsa), a Romano 334 (in diminuzione sui 414 della precedente).

Nell'infografica, i nuovi casi registrati settimana dopo settimana in ciascun Comune della provincia di Bergamo, da novembre 2021 a oggi. Cerca il tuo.