Il Giornale di Treviglio è in edicola: ecco le notizie della settimana

Esce oggi anche la terza puntata del nostro podcast "Il generale senza spada".

Dall'attacco alla sanità pubblica che sta tenendo banco nelle ultime settimane alle nuove aperture per la viabilità della Bassa, passando per l'analisi della Caritas sui nuovi poveri. Dall'ennesimo incidente mortale sulla Soncinese al via libera di Cortenuova per l'Interporto. E ancora i vandalismi in centro a Vailate e una storia di solitudine che fa riflettere da Pandino. Sono alcuni dei servizi speciali sul numero in edicola del Giornale di Treviglio, che trovate anche QUI nella sua edizione sfogliabile.

In Primo Piano

Sanità e viabilità. Sono questi i due temi affrontati nel Primo Piano di approfondimento di questa settimana. Da una parte l'attacco alla sanità pubblica che da qualche settimana tiene banco a Treviglio con il dg dell'Asst Bergamo Ovest Peter Assembergs che ha rifiutato di divulgare i dati sui ricoveri degli ospedali di Treviglio e Romano scatenato un duro botta e risposta con la Cgil.

Dall'altra, invece, la "terza via" di Alessandro Sorte che per raggiugere Bergamo ha proposto un collegamento dalla Brebemi (casello di Bariano) alla A4 con un costo di "soli" 45 milioni. Ma spiega: "non è un'alternativa alla Bergamo-Treviglio, ma lo scenario è cambiato e Treviglio non resterà comunque tagliata fuori".

Treviglio, tra povertà e nuovi orizzonti

Preoccupano i dati diffusi dalla Caritas parrocchiale: nel 2021 sono 100 in più le famiglie povere in città. In tutto sono 486 i nuclei famigliari che nell'ultimo anno sono stati aiutati, il 30% sono italiani. Una situazione aggravata dalla pandemia di Covid-19.

Ma Treviglio può e deve anche guardare avanti trainata dal nuovo progetto per la Fiera: nasce infatti "NexTreviglio hub". Un nuovo padiglione, nuovi parcheggi, spazi per il coworking e per l'università.

500esimo del Miracolo

Esce oggi la terza puntata del nostro podcast "Il generale senza spada" dedicato alla ricostruzione storica (e inaspettata) del Miracolo in una chiacchierata con lo storico Luigi Minuti. E intanto, per il 500esimo anniversario, i trevigliesi avranno un'occasione unica: il 23 aprile Papa Francesco riceverà in udienza privata i fedeli della parrocchia della Madonna delle Lacrime per celebrare insieme il Miracolo.

Cronaca

A Verdello si cerca la verità sulla morte del 17enne Gabriele Marletta, deceduto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo sei settimane dal malore che lo aveva colpito a scuola. Sono novanta le persone, tra medici e infermieri, indagati per la sua morte.

La sicurezza della Soncinese torna a far discutere dopo la morte di un 56enne di Pradalunga travolto in scooter da un'auto a Cavernago mentre si recava al lavoro a Ghisalba. Nel Cremasco, invece, sono i giovani teppisti a preoccupare il sindaco di Vailate che, dopo gli ennesimi episodi avvenuti in centro, ha deciso di scrivere al Prefetto. E' una storia di solitudine, invece, quella di una 81enne trovata senza vita in casa a Pandino dopo due giorni: a dare l'allarme i vicini che non riuscivano a ricevere risposta.

