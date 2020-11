Covid-19, oggi boom di nuovi casi a Treviglio: il doppio che a Bergamo

Sono ben 46 i nuovi casi di Covid-19 a Treviglio nelle ultime 24 ore, ed è l’incremento più consistente dall’inizio della seconda ondata. A Bergamo città, i nuovi tamponi positivi sono stati soltanto 25, poco più della metà che a Treviglio. A Romano +17 casi, + 15 a Rivolta, + 15 a Caravaggio e + 7 a Pandino. Numeri che confermano come sia la Bassa bergamasca la zona più colpita della provincia, come confermato oggi anche da Ats. Anche Brignano, intanto, entra nella triste “classifica” dei Comuni bergamaschi più colpiti in rapporto alla dimensione, con 156 casi finora da inizio pandemia, pari al 2,6% della popolazione.

Clicca sull’immagine per i dettagli: il totale dei contagi da inizio pandemia, il trend dei centri maggiori, i nuovi positivi giorno per giorno e i dati provinciali e regionali.

Il punto sulla situazione con il sindaco Juri Imeri – INTERVISTA – Leggi di più sul Giornale di Treviglio in edicola

I numeri di oggi in Lombardia

Intanto sono 10634 i nuovi positivi in Lombardia oggi, 19 i nuovi ricoveri in Terapia intensiva, 272 i ricoveri fuori dalla Terapia intensiva e 118 i decessi. Resta attorno al 19,1 la percentuale di positività dei tamponi, mentre a livello provinciale si confermano tre le province più colpite: Milano, Monza e Brianza, Varese. A Bergamo 451 casi, più che nei giorni scorsi. Ats Bergamo, proprio oggi pomeriggio, aveva però allertato sulla possibilità di “fluttuazioni statistiche”, confermando che i numeri per la provincia mostrano una timida frenata della crescita del virus.

Ricoveri, decessi in Regione

In terapia intensiva i ricoverati sono 801 (+19 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva: 7.319 (+272). I decessi, totale complessivo: 19.028 (+118).

I nuovi casi per provincia

Milano: 4.451, di cui 1.973 a Milano città;

Bergamo: 451;

Brescia: 623;

Como: 737;

Cremona: 246;

Lecco: 242;

Lodi: 264;

Mantova: 337;

Monza e Brianza: 1.236;

Pavia: 511;

Sondrio: 52;

Varese: 1.213.

