Capralba premia il suo campione: riconoscimento a Francesco Crotti

Un premio che vale come riconoscimento e come orgoglio collettivo. Il Comune di Capralba ha celebrato Francesco Crotti, 18 anni, premiandolo per gli straordinari meriti sportivi raggiunti nell’atletica leggera.

Un talento che porta Capralba sul tetto d’Europa

La consegna della targa è avvenuta in Municipio, durante l’ultima seduta dell’anno del Consiglio comunale, alla presenza del sindaco Damiano Cattaneo. Un gesto simbolico ma carico di significato per un atleta cresciuto sportivamente fin da bambino nella Capralbese, sotto la guida di Antonio Passera, e capace oggi di distinguersi a livello nazionale e continentale.

Dalle pedane giovanili all’oro continentale

Francesco, che porta anche il nome Efeosa, “la ricchezza del Signore”, si è laureato campione europeo under 20 di salto triplo a Tampere, coronando un percorso costruito con costanza e talento. Solo pochi mesi prima, nel luglio 2024, aveva conquistato l’argento agli Europei under 18 in Slovacchia, sempre nel salto triplo, specialità in cui vanta numerosi titoli regionali e nazionali nelle categorie giovanili. Un esempio che si inserisce in un contesto sportivo vivace: solo sabato scorso il Comune aveva premiato un’altra eccellenza capralbese, Matilde Luna Fiorin, campionessa di Roller Freestyle, confermando come lo sport sia una vera fucina di valori e successi per il paese.