Francesco Crotti argento agli Europei under 18

Un'ottima gara quella del saltatore cremasco, che ha anche migliorato il proprio personal best di 32 centimetri.

Crotti d'argento in Slovacchia

"Non mi sbilancio mai prima di una gara, preferisco tenere per me gli obiettivi. Sarò all’esordio con la nazionale e indossare quella maglia mi darà tutta una carica speciale: rappresentare il proprio Paese è un grande onore da sfruttare al meglio".

Queste le parole di Francesco Efeosa Crotti nell’intervista rilasciataci e pubblicata venerdì 12 luglio, dopo la conquista del terzo titolo italiano nel salto triplo. E il talentuoso saltatore, nato e cresciuto all’ombra di Paolo Brambilla (il suo scopritore e allenatore) all’Atletica Estrada di Treviglio e Caravaggio, ha sfruttato come meglio non poteva l’appuntamento all’Europeo Under 18 in Slovacchia conquistando una bellissima medaglia d’argento, con "il carico" di aver migliorato il primato personale di ben 32 centimetri, portandolo a 15,49 metri. Come dire che "Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare". La frase storica di John Belushi ben si addice al diciassettenne Francesco che nonostante la giovanissima età possiede già le stimmate del campione.

La gara all'Europeo

L’argento sulla pista di Banska Bystrica non è stato assolutamente facile da "arraffare". Il racconto, emozionante, lo lasciamo proprio al talento di Capralba.

Al primo salto ho fatto 14.72 metri e poi gli altri due sono stati nulli. Per un solo centimetro sono riuscito ad entrare nella finale a tre (il greco Arsenios Koulouris aveva saltato 14.71 mt, ndr) che ti garantiva altri tre salti. La pedana era bella, però difficile da interpretare: più si correva forte e più si rischiava di fare salto nullo. Nei tre salti di finale ho fatto subito al primo 15.49, staccando vicino al limite della pedana, che ha migliorato nettamente il mio primato personale e avevo il vento contro (1,2 metri al secondo, ndr). Poi ho fatto altri due nulli con l’ultimo che era abbastanza bello ed è stato un peccato.

La medaglia d’oro e il titolo europeo sono andati al francese Emmanuele Idinna con un bel balzo a 15.85 mt, anche per lui nuovo personale. Si poteva fare qualcosa in più?

"Sicuramente - risponde deciso Francesco - Ma sono orgoglioso della mia prestazione e il francese è stato sicuramente il più forte in quella gara. Vestire la maglia azzurra effettivamente è stato, come pensavo, una molla in più che è scattata dentro di me. Avevo sognato di fare qualcosa di importante prima della gara. Poi i dubbi ti salgono sempre e non sai mai come possa andare la gara soprattutto quando sei alla prima esperienza con una competizione così importante come l’Europeo. Ma anche i nulli fatti in qualificazione mi hanno caricato, mi hanno fatto capire che potevo farcela, ci ho creduto e il grande risultato è arrivato.

La festa con allenatore e familiari

Da Capralba in Slovacchia era presente la famiglia Crotti. "Ho festeggiato con loro e con i compagni di nazionale. Chi si sarebbe mai aspettato che da un paese piccolo di 2000 abitanti come Capralba si potesse arrivare a questi livelli che sono buoni ma la strada è ancora lunga, sono solo un under 18...".

Paolo Brambilla, l’allenatore e mentore di Francesco, è naturalmente soddisfatto.

Sapevamo che poteva valere una medaglia, però poi non è facile metterlo in pratica. Ha avuto problemi con le rincorse ma è stato bravo a recuperare. Tanta roba, ma adesso “bagno di umiltà”, si cancella tutto e si riprogramma. Obiettivo Europei Junior il prossimo anno in Finlandia: c’è ancora tanto da lavorare, ma Francesco ha le carte in regola per crescere. Ha ampi margini di miglioramento.

