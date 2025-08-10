Atletica Leggera

Francesco Crotti oro nel salto triplo all'Europeo Under 20 di Tampere

Il 18enne di Capralba, prodotto dell'Atletica Estrada di Treviglio e Caravaggio ha conquistato l'oro continentale atterrando a 15,93 metri, primato personale

Capralba
Pubblicato:

Un salto triplo che vale oro. Lo ha spiccato il 18enne Francesco Efeosa Crotti, di Capralba, nella finale di specialità oggi pomeriggio ai Campionati Europei Under 20 di atletica leggera a Tampere, in Finlandia. Il triplista, prodotto dell'Atletica Estrada di Treviglio e Caravaggio - tesserato per la Cus Pro Patria Milano - ha vinto l'oro con la misura di 15,93 metri, primato personale, fatta registrare nel secondo salto.

Salto triplo nell'oro per Francesco Crotti dell'Estrada

"Lui nei momenti che contano risponde sempre". Le parole pronunciata da Paolo Brambilla, tecnico dell'Atletica Estrada e allenatore di Francesco Crotti, alla vigilia dell'appuntamento continentale l'hanno proprio azzeccata. Perché il suo atleta, il 18enne di Capralba, è riuscito a salire sul gradino più alto del podio ai Campionati Europei Under 20 di Tampere, in Finlandia, con un balzo da 15,93 metri - nuovo primato personale - lasciandosi alle spalle tutti i concorrenti della finale continentale. Crotti è un nome emergente dell'atletica giovanile italiana: a soli diciotto anni, infatti, vanta già la bellezza di 4 titoli italiani vinti nel triplo, oltre ad un argento agli Europei Under 18 nel 2024.

Qualificato con la quarta misura, poi in finale...

Il sito ufficiale della Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal) parla di un "clamoroso trionfo nel triplo", riferendosi alla medaglia d'oro conquistata poco fa a Tampere da Francesco Crotti. Il 18enne prodotto del vivaio Atletica Estrada di Treviglio e Caravaggio, in qualificazione aveva fatto segnare la quarta misura del lotto (15,51 metri), poi in finale si è superato. Nel secondo turno di salti sulla pedana continentale è atterrato al record personale di 15,93 metri (+1.3 di vento), migliorandosi di sette centimetri. E' stato il salto d'oro con il quale Crotti si è lasciato alle spalle il francese Emmanuel Idinna con 15,85 metri e il turco Emre Colak con 15,75 metri, mentre sesto ha chiuso l’altro azzurro Aldo Rocchi con 15,68 metri. L'oro di Francesco Crotti arriva 32 anni dopo la vittoria continentale di Paolo Camossi.

Nella foto di copertina (credit Grana/Fidal) Francesco Crotti festeggia l'oro Europeo Under 20 nel salto triplo a Tampere

