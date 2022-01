Treviglio-Bergamo, Prevedini in Provincia rilancia il progetto: "Bisogna farla"

Caravaggio

Insediato martedì il Consiglio provinciale di Bergamo, deleghe per l’ex sindaco di Caravaggio Giuseppe Prevedini.

Insediato martedì il Consiglio provinciale di Bergamo eletto lo scorso 18 dicembre, e l’ex sindaco di Caravaggio Giuseppe Prevedini ha ottenuto una delle deleghe più importanti: quella a Infrastrutture e Grandi opere. E tra i primi punti della lista degli obiettivi, torna a inserire l'autostrada Treviglio-Bergamo.

Sconfitto a Caravaggio, torna in Provincia

È soddisfatto, il leghista, che rappresenta Caravaggio in provincia. Dopo la bruciante sconfitta alle ultime elezioni comunali, è tornato in via Tasso, dove era già stato consigliere dal 2009 al 2014, e si è portato a casa una delega che pesa.

Come è stato tornare in via Tasso?

"Positivo. L’ambiente è comunque un po’ cambiato e la pandemia in corso non ha permesso la presenza del pubblico, quindi l’impatto è stato un po’ più freddo. Sarà un’esperienza nuova perché il presidente ha voluto un patto allargato tra Lega, Forza Italia e Pd. Speriamo che a livello pratico sia positivo, e sono sicuro che lo sarà, ma che soprattutto possa portare grossi vantaggi ai cittadini bergamaschi".

Questa delega era attesa?

"Conosco bene il presidente e so che ci stimiamo reciprocamente per cui, pur non dando nulla per scontato, sapevo che avrei potuto aspirare a una delega importante. Quella che mi è stata riservata è veramente di rilievo".

Cosa auspica per questo mandato?

"Spero di lavorare serenamente, in collaborazione con tutti i consiglieri delegati. Come ho detto in Aula, lo scambio di idee e opinioni e il lavoro di gruppo sono utili al raggiungimento degli obiettivi: si evita così che qualcuno non veda o non senta qualcosa o non sia presente".

Tra le opere da realizzare la più discussa è l’autostrada Treviglio-Bergamo, lei cosa ne pensa?

"Sono diverse quelle in programma e l’obiettivo è di appaltarle e realizzarle, le chiacchiere non servono a nessuno. Sicuramente le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ci daranno una mano e penso che potremo fare un buon lavoro di squadra. Penso alla Variante di Verdello, ad alcune rotatorie, al collegamento ferroviario Bergamo-Orio al Serio. Quanto alla Treviglio-Bergamo sono dieci anni che è “parcheggiata”, è ora che prenda forma con la condivisione di tutti gli interessati ma non è detto che sarà un’autostrada. Potrebbe essere una superstrada, una tangenziale: la Bassa è penalizzata dal punto vista viabilistico e quello che conta è dar vita a un collegamento con il capoluogo, che un domani potrebbe proseguire verso Lodi. Ci sono tante soluzioni che si possono mettere sul piatto".

