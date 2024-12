Taglio del nastro per il Parco della Boschina

Grande successo per l’inaugurazione del Parco della Boschina e del "Sentiero dei livelli" che si è svolta domenica scorsa a Capralba. Un incontro a stretto contatto con la natura in cui tutti i partecipanti hanno potuto attraversare in compagnia i percorsi del parco grazie alle visite guidate organizzate per l’occasione.

Inaugurato il Parco della Boschina

A fare gli onori di casa il primo cittadino Damiano Cattaneo.

"Riapriamo entro fine anno, rispettando così una promessa fatta alla cittadinanza - ha esordito - L'obiettivo è raggiunto e oggi queste aree vengono consegnate rinnovate e in sicurezza ai capralbesi, incrementando il patrimonio naturalistico già fruibile inserito all'interno del Plis dei Fontanili. Intuizione delle passate Amministrazioni comunali a salvaguardia di un ambiente caratterizzato da numerosi fontanili".

Il "Sentiero dei livelli" e i fontanili, due peculiarità naturalistiche ed eccellenze del territorio che negli anni sono state riscoperte e apprezzate anche da molti turisti dopo il successo del film di Luca Guadagnino. Ed è proprio per questo che l’Amministrazione comunale ha deciso di valorizzarle ancor di più.

"A seguito dell'ottenimento del finanziamento regionale per interventi di riqualificazione ambientale, paesaggistica e fruitiva degli spazi pubblici e di aree verdi urbane, sono stati eseguiti lavori finalizzati a un progetto di rigenerazione urbana: interventi di riqualificazione nell'area naturalistica della Boschina, con la creazione di sentieri in calcestre, il posizionamento di un “percorso vita” e aree fruibili dalla comunità. Ma anche valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio arboreo ed arbustivo, interventi di riqualificazione del 'Sentiero dei Livelli', con il rifacimento del percorso in calcestre e il ripristino dello stesso, fino all'area paludosa di valore ambientale, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio arboreo e faunistico".

Intervento finanziato da Regione e Comune

Il costo totale dell'opera è pari a 420mila euro, di cui 405mila euro finanziati dal bando di Regione Lombardia e i restanti 15mila euro da risorse comunali. L’auspicio del primo cittadino è quello di continuare a risaltare e apprezzare queste eccellenze naturali con rispetto e cura:

"In un territorio caratterizzato da fontanili e aree verdi di particolare interesse, i lavori di rigenerazione sia della Boschina che del 'Sentiero dei Livelli', hanno curato la peculiarità naturalistica dei luoghi e mantenuto alcune aree riservate, consapevoli che l'acqua e la vegetazione favoriscono il crearsi di rifugi, dove si possono scorgere qualcuno dei tanti animali che vi trovano riparo, tra cui alcune specie caratteristiche. Tali peculiarità consentono a questo ambiente di essere un vero e proprio serbatoio di biodiversità. Auspico che i cittadini e i visitatori, immersi nella natura della Boschina e del 'Sentiero dei Livelli', nella consapevolezza del pregio naturalistico e interesse paesaggistico, rispettino e non compromettano questi luoghi adatti per immergersi nella quiete e nei colori della vegetazione".

Presenti anche il parroco di Capralba don Emanuele Barbieri e il consigliere regionale Matteo Piloni, che ha apprezzato molto questa scelta dell’Amministrazione in quanto "si tratta di un’area di altissimo pregio naturalistico ed ambientale recuperato dall’Amministrazione comunale attraverso l’ottenimento di risorse regionali. Un investimento per il futuro che fa bene a tutti".