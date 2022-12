Le prime pagine dei nostri settimanali locali

Il Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek sono in edicola anche questa settimana con un numero sempre ricco di cronaca, interviste e approfondimenti.

Giornale di Treviglio

In prima pagina la tragedia di Alin Varna, il ragazzo di 17 anni di Caravaggio ucciso da un'automobile che l'ha travolto durante un sorpasso, mentre andava a trovare la fidanzata a Mozzanica.

Abbiamo inoltre dato conto dei numeri e dell'attività dei Vigili del fuoco di Treviglio nel corso del 2022, in occasione della Santa Barbara: è stato un anno strano, segnato dalla siccità che ha causato un'impennata di incendi in tutta la Geradadda.

E poi: è quasi Natale... Avete già scritto la vostra cartolina? Tantissimi bambini della Primaria De Amicis ce l'hanno mandata in questi giorni. Per ognuna di esse, il GdT aiuterà il Banco Alimentare a fornire un pasto caldo a chi ne ha più bisogno. Manca solo la tua, scrivici!

A Brignano, si è aperto un fronte di fuoco tra Amministrazione comunale e un'associazione sportiva di karate. Nodo del contendere, l'utilizzo degli spazi del centro sportivo.

Un personaggio, infine, a Castel Rozzone: la storia di Leonardo Finardi, che volerà a New York per partecipare ad un progetto delle Nazioni Unite.

CremascoWeek: Giunta di Vailate pezzi

Anche nel Cremasco è la politica a far discutere in questi giorni, in particolare a Vailate: la maggioranza di Paolo Palladini "perde pezzi" in modo sempre più evidente. Ad Agnadello, invece, si discute di un nuovo progetto di "vertical farming" vicino ad una cascina storica.

E poi c'è una storia di eccellenza: quella di una gelataia pluripremiata, in via Cereda a Rivolta.

Il giallo di Calcio e il formaggio di Cologno

Infine, il Romanese. La Bassa orientale è scossa dal suicidio di un uomo scomparso da alcuni giorni, trovato senza vita sull' Oglio. A Cologno si discute (di nuovo) del traffico che ingolfa la Cremasca, mentre un'azienda del territorio esporta i suoi formaggi di altissima qualità, di latte di bufala, fino alla tavola di Biden e Macron, durante un bilaterale a Washington.

E poi la cultura. Primo: avete dato un'occhiata al nuovo libro sulle cartoline storiche di Romano? Sono squarci della città "che fu" che meritano davvero un quarto d'ora di attenzione. Secondo: finalmente i maestri di Martinengo hanno un nome. La risposta è arrivata dagli Stati Uniti, dove è stato rintracciato lo strappo di un affresco.

Questo, e tanto altro, sui nostri settimanali. Li trovate in edicola, oppure QUI.

Abbonati: due regali in omaggio

Un anno di notizie locali sul tuo settimanale di carta, un anno di accesso allo sfogliabile con il numero in edicola e 50 arretrati, e ora anche anche un chilo di eccellenza agroalimentare italiana. Diventa ancora più gustosa, da oggi, la campagna abbonamenti del Giornale di Treviglio e di RomanoWeek. Da questa settimana, infatti, per tutti i nuovi abbonati e per chi rinnova il proprio abbonamento alle edizioni cartacee dei nostri settimanali, in omaggio c'è non soltanto un abbonamento digitale all'edizione digitale sfogliabile, da condividere con amici o parenti, ma anche un chilo di riso Carnaroli di alta qualità coltivato, lavorato e confezionato in Italia. Due idee regalo perfette per prendere tre piccioni con una fava, in vista del Natale. Basta venire a trovarci in redazione, in via Stefano Messaggi 4B, oppure andare sul sito.