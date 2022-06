Il Giornale è in edicola: scopri la cronaca e gli approfondimenti della settimana

E' venerdì e il Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek vi aspettano in edicola con 56 pagine dedicate alla cronaca dalla Bassa e dal Cremasco. Approfondimenti, in primo piano ancora la sanità locale, ma anche interviste esclusive, storie dal territorio. E ancora sport, economia senza dimenticare l'appuntamento elettorale che domenica chiamerà alle urne gli elettori di Arzago e Fornovo per il turno delle amministrative.

In Primo Piano

L'inchiesta della settimana è dedicata alla critica situazione della sanità locale. b, in particolare, la cronica carenza di medici di base ha portato alla disfatta con la sospensione anche della Cad e ottomila pazienti senza assistenza. Un vero e proprio terremoto che ha portato a un confronto tra Amministrazione, Ats Bergamo e medici. Negli ultimi giorni nove medici a riposo hanno dato disponibilità per riattivare temporaneamente la Cad, ma è necessario lavorare su una soluzione definitiva.

Cronaca

Sul Giornale in edicola storie di speranza come quella di Alessia Nicoli, di Mozzanica, travolta da un pirata della strada mentre aiutava un amico dopo un incidente che ora, nonostante abbia perso una gamba, può realizzare il suo sogno: girare il mondo con un van grazie a una raccolta fondi avviata dai suoi amici. Oppure come quella di Beppe Mora, infermiere del Policlinico San Marco di Zingonia, a cui i colleghi hanno regalato 1800 ore di ferie per permettergli di assistere la moglie gravemente malata.

E poi ci sono storie dove il lieto fine lo abbiamo sperato, ma non è arrivato. Come quella della 14enne Oriana Fregoni, di Rivolta, investita davanti al liceo "Gandini" di Lodi. Trasferita d'urgenza a Brescia non si è mai risvegliata. Tragedie come quella di Daniel Busetti che ci riporta indietro di dieci anni. Era il febbraio 2011. Dopo un piccolo incidente stradale a Cavernago, il giovane martinenghese scomparve per giorni, fu ritrovato senza vita nel Canavese: ora il padre chiede di sapere la verità.

E poi ancora violenza tra giovanissimi: a Cologno, aggrediscono anziano senza motivo a Romano e Covo, baby gang scatenate in centro.

C'è chi viene e chi va

Tempo di saluti nelle scuole: a Caravaggio Genny Scaperrotta, dirigente del Conventino-La Sorgente saluta e va in pensione. Come lei, dopo 43 anni di servizio, anche la maestra Antonella Pignatiello di Verdello. Ma non c'è solo la scuola. A Caravaggio "addio" anche a "La taverna del Sud" che chiude dopo 40 anni di attività. A Brignano, invece, un'idea imprenditoriale che funziona: è il bikini green di Federica Pala che durante il lockdown si è reinventata. E sapore di novità ha sicuramente anche il gelato al fieno, figlio del legame tra la Bassa (e il Cremasco) e le valli bergamasche.