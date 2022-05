Il Giornale è in edicola: le notizie della settimana e la bustina di semi in regalo

Prime pagine

Tutta la cronaca dalla Geradadda, dalla Bassa e dal Cremasco.

È venerdì e il Giornale di Treviglio è in edicola. Ecco le nostre prime pagine. E anche questa settimana, c'è un regalo. Dopo "Facciamo l'orto in casa" comincia infatti "Facciamo fiorire la nostra terra": con il giornale, per tutti i lettori c'è la prima busta di semi di fiori, per piantare in giardino le Belle di notte.

Primo piano

In Primo piano questa settimana il comizio di Silvio Berlusconi ospite della convention di Forza Italia organizzata a TreviglioFiera da Alessandro Sorte. Il deputato brignanese ha segnato uno strike, mentre al veto della Lega che chiedeva di boicottare hanno aderito anche gli "azzurri" trevigliesi che sono letteralmente spariti.

Cronaca

A Morengo un giovane molestava le ragazzine alla fermata dell'autobus ed è stato denunciato, lui si difende: "Non credevo fossero minorenni". A Treviglio la comunità è in lutto per la scomparsa di Franco Consoli, storico ciclista con una vita divisa tra la bottega e la sella. A Casirate, invece, un'81enne è morta in ospedale dopo essere stata investita da un'auto. Sul corpo della donna è stata disposta l'autopsia. La sanità continua a essere un tema caldo. Oltre il danno (di non avere più il medico di base) anche la beffa: la Cad non funziona e 5mila pazienti dell'area trevigliese sono ancora senza assistenza.

Economia

Same da record. La multinazionale trevigliese ha chiuso il 2021 con numeri da capogiro e per tutti i dipendenti è stato stabilito un premio di produzione di 5mila euro.

Sport

Eletti a Treviglio, al centro sportivo di via Bergamo, i "Ragazzi più veloci" 2022: la kermesse di atletica organizzata dall'Estrada ha coinvolto quadi 150 alunni di dieci scuole medie.

Grande delusione, invece, per la Blu Basket: addio playoff dopo una partita imbarazzante contro Chiusi finita 88-64. Intanto, però, il presidente Stefano Mascio presenta la "Blu Academy" e progetta un nuovo palazzetto dello sport.

A Cologno Egor Ivanin a soli 8 anni è diventato campione di scacchi. Ucraino, scappato dalla guerra nel suo Paese dove ha lasciato il papà a combattere al fronte, vive alla Muratella e ha chiuso al terzo posto i Regionali.

Questo e molto altro sul giornale in edicola. Vi aspettiamo!