Dalla prossima settimana

In regalo con il nostro giornale quattro bustine di semi per far crescere dei bellissimi e coloratissimi fiori.

Da venerdì 13 maggio, per quattro settimane, con il Giornale di Treviglio vi regaleremo delle bustine di semi per coltivare dei bellissimi fiori.

Facciamo FIORIRE la nostra Terra: preparate i vasetti!

La nostra iniziativa quest’anno ha raddoppiato: dopo ben 10 semi di ortaggi, da settimana prossima vi regaleremo anche quattro bustine con semi di fiori: dopo aver fatto l’orto in casa adesso facciamo fiorire la nostra Terra.

L’obiettivo del progetto green del nostro gruppo editoriale Netweek è quello di contribuire a riavvicinare le persone alla natura e favorire una maggiore sensibilità rispetto alle tematiche ambientali ed ecologiche, oggi più che mai di attualità e interesse.

Il giardinaggio resta uno dei passatempi preferiti dagli italiani, un hobby alla portata di tutti, che non richiede necessariamente ampi spazi o ingenti investimenti, ma semplicemente costanza e dedizione. E come abbiamo già sperimentato di nuovo quest’anno, tutti possono coltivare verdure, ortaggi, fiori e piante. Aldilà della pandemia, che ha favorito la riscoperta della vita all’aria aperta e del valore della natura, si sta sempre più diffondendo uno spirito “verde”. La sostenibilità è una parola ormai sulla bocca di tutti, e noi vogliamo dare il nostro contributo concreto.

In regalo col giornale quattro bustine con semi di fiori diversi

Quindi, dopo avervi accompagnati per 10 settimane nella coltivazione di ortaggi vari (zucchine, melanzane, spinaci, pomodori, cetrioli, peperoni, coriandolo, insalata, cicoria e bietola), adesso passiamo a un classico per balconi e terrazzi: i fiori, per rendere più belle, colorate e profumate le vostre case. Astro American Beauty, Bella di Notte, Fiori d’estate e Girasoli ornamentali: ogni settimana, troverete insieme alla bustina di semi anche tutti i consigli necessari per seminare e far crescere al meglio i vostri fiori, pure per chi non ha mai piantato un fiore, oltre che curiosità e notizie interessanti.

La realizzazione di questa parte della nostra iniziativa è possibile grazie alla rinnovata collaborazione della Franchi Sementi, azienda leader del settore con sede a Grassobbio, in provincia di Bergamo, che ci fornisce le bustine allegate al giornale.

Ci auguriamo che, dopo il successo di “Facciamo l’orto in casa”, anche questo nuovo regalo possa essere gradito ai nostri lettori, così tutti insieme “Facciamo FIORIRE la nostra Terra!”.