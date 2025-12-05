Speciale Natale 2025: ecco dove e quando godersi la magica atmosfera delle feste

Ci siamo. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato e da questo weekend in tutta la Bassa e nel Cremasco si respirerà la vera atmosfera natalizia. Canti, spettacoli, villaggi natalizi per tutti i gusti e tutte le età. Occasioni di divertimento, ma anche di cultura per avvicinarci al Natale (ma gli appuntamenti proseguiranno fino a gennaio) senza mai annoiarsi.

Speciale Natale 2025: Bassa e Cremasco in festa

In città, saranno gli eventi di «Winter in Treviglio» a offrire le migliori occasioni di svago non solo per i più piccoli. Dalla pista di pattinaggio agli spettacoli teatrali, passando per il tradizionale “Concerto di Natale” alla Santa Lucia in piazza. Un programma ricco e variegato (CONSULTABILE QUI).

Anche a Romano si parte alla grande con il «Mercatino di Natale» che domenica 7 e lunedì 8 riempirà il centro della città (QUI I DETTAGLI). Non sono da meno i festeggiamenti nel Cremasco: a Rivolta, Sergnano, Vailate, Pandino, Agnadello e Spino sono già in programma una serie di appuntamenti che promettono divertimento (QUI I PROGRAMMI COMPLETI).

Il Natale della solidarietà

Ma in tutta la Bassa si tornerà a festeggiare con un occhio anche alla solidarietà e tante iniziative per far sentire il calore delle feste anche a chi è più sfortunato.

I Pota Bikers portano doni in ospedale

Tra gli immancabili appuntamenti natalizi ce n’è uno che fa particolarmente bene al cuore. E’ il motogiro benefico dei «Pota bikers» che anche quest’anno porteranno gioia e sorrisi ai bambini ricoverati in ospedale.

Domenica 14 dicembre, infatti, i «Pota Bikers» – l’associazione che ha sede ad Arzago – tornano in strada con il terzo «Motogiro Christmas Run» il cui ricavato (la partecipazione è a donazione libera) andrà a sostenere ABIO Bergamo (Associazione per il Bambino in Ospedale), la Cardiologia Pediatrica dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Bergamo e l’Associazione Nazionale Polizia di Stato.



Il programma della giornata prevede il ritrovo al «BeerGarden» di Barzana dove alle 10 l’evento verrà aperto dalla musica anni ’80 e ’90. Dalle 10.30 alle 12.30 si balla con il Rock’n’roll live della band «Dry Eye» e alle 13 si accendono i motori per la partenza del motogiro con destinazione l’ospedale Papa Giovanni XXIII per la consegna dei doni. Il rientro è previsto per le 15.30 sempre al «BerrGarden» per il concerto della band «40Lds».

Un successo che si ripete di anno in anno: nel 2024 erano state oltre 400 le moto e 50 le auto americane d’epoca presenti all’iniziativa.

«Grazie alle nostre iniziative, abbiamo donato oltre 12mila euro e portato tantissimi regali ai bambini dei reparti cardiologia, oncologia, trapianti e chirurgia pediatrica dell’Ospedale di Bergamo – ha spiegato la presidente Katiuscia Agazzi – Quest’anno vogliamo superare ogni record. Per questo vi chiediamo di unirvi a noi per passione, solidarietà e motori: insieme possiamo fare la differenza».

Ad Arcene «We run for Christmas»

La magia del Natale ritorna ad animare il centro storico di Arcene con il fitto calendario di eventi ideato dall’Amministrazione Ravanelli in collaborazione con la biblioteca comunale, i volontari, le associazioni locali e le attività commerciali.

Il primo importante appuntamento, in programma lunedì 8 dicembre, avrà luogo tra il parco antistante la biblioteca e piazza della Civiltà Contadina, dove saranno inaugurati il mercatino degli hobbisti e la vendita del panettone solidale a cura dell’associazione «CLA OLA». Nel pomeriggio poi, ci saranno l’apertura della casetta di Babbo Natale e l’accensione del villaggio e dell’albero di Natale, che vedranno l’accompagnamento del corpo musicale «Franco Poloni».

Martedì 9 e giovedì 11 invece, la stessa biblioteca ospiterà le tombolate letterarie riservate rispettivamente ai bambini dai 6 agli 8 anni e ai bambini dai 9 agli 11 anni.

La festa di Santa Lucia poi, sarà tutta dedicata ai più piccoli: durante la vigilia, i bimbi degli asili nido e della scuola dell’infanzia potranno cimentarsi con laboratori e letture a tema, mentre sabato 13 il divertimento la farà da padrone con uno spettacolo di burattini e il giro sui pony.



Domenica 14 i riflettori saranno puntati sulla staffetta di beneficenza «We run for Christmas» e sul tradizionale raduno solidale «Metti in moto la solidarietà».

Lunedì 15, mercoledì 17 e venerdì 19 verranno realizzati ancora dei laboratori per bambini, mentre lo show del «Mangiafuoco» sarà il protagonista di sabato 20.

Domenica 21, al centro dell’intrattenimento, ritorneranno i burattini, che mercoledì 24 lasceranno il posto al circo per il gran finale.

A Mozzanica una raccolta solidale di balocchi

A Mozzanica, un ricco Natale che strizza l’occhio alla solidarietà. Gli appuntamenti prenderanno il via domani, 6 dicembre, con l’iniziativa di Nati per la musica che porterà in biblioteca letture musicate per bambini da 0 a 3 anni (alle 10) e da 3 a 6 anni (alle 11). Lunedì 8 sarà invece la musica del Concerto Gospel ad accompagnare l’accensione dell’Albero di Natale in piazza Locatelli (appuntamento alle 16.30), mentre martedì 9 dalle 16 alle 18 in biblioteca La magia del Natale porterà tutti in un viaggio dentro un’esperienza multisensoriale. Il 12 dicembre si aspetterà insieme l’arrivo di Santa Lucia e sabato 13 doppio appuntamento: alle 16 in biblioteca con le letture natalizie con geni-Lettori e alle 21 in oratorio per il Concerto di Natale del Corpo musicale «Don G.Paltenghi». La serata sarà anche l’occasione per consegnare gli attestati di riconoscimento. Domenica 14 dalle 16 alle 17.30 a Casa Fiori laboratorio natalizio con Arkys, mentre sabato 20 dicembre mercato natalizio a km 0 dalle 8.30 alle 13 in piazza Locatelli e Concerto di Natale della corale Santo Stefano, alle 21 in chiesa. Il 6, 7, 13 e 14 dicembre, inoltre, si potrà partecipare alla raccolta solidale acquistando un regalo per i bambini che non possono permetterselo. I doni raccolti verranno distribuiti dalla Caritas alle famiglie in difficoltà.

«Nedàl a Spirà», una tradizione che si rinnova

Torna il «Nedàl a Spirà», un ricco palinsesto di eventi promossi dal Comune fino all’Epifania.

Una vera e propria maratona di appuntamenti a tema natalizio che prenderà il via già questo fine settimana con l’inaugurazione domani, sabato, della mostra relativa al concorso artistico «3Art» in sala Conca, a Spirano. Da domani sera e fino a lunedì, invece, andrà in scena al Palaspirà la «Balordea sòta la nìf Fest», con cucina a cena, proiezione della partita dell’Atalanta e serata musicale domenica, fino alla chiusura del pranzo di lunedì con menù fisso. In campo, letteralmente, anche le società sportive e sociali, con la Pallavolo che martedì alle 18.30 organizzerà una festa per Santa Lucia sempre all’interno del Palaspirà e la cooperativa Itaca che giovedì darà luogo a un momento di scambio di auguri con i ragazzi del Cdd locale. Grande evento, poi, venerdì sera in oratorio per i più piccoli, che potranno prendere parte a un momento di preghiera e salutare la santa da loro più amata, la quale passerà con la propria carrozza per ritirare le letterine a lei destinate.

Così, tra i dieci anni dell’associazione «Asas» di sabato 13 e il weekend del 13-14 dicembre in compagnia degli Alpini al Palaspirà, le iniziative proseguiranno senza sosta con la gita ai mercatini di Bolzano e il tradizionale evento del «Tennis sotto l’albero» del 14 dicembre, gli spettacoli natalizi delle scuole il 17 e 18 del mese, e molto altro ancora nei giorni a seguire.

«Abbiamo costruito questo programma natalizio insieme alle associazioni del paese e agli enti che operano sul nostro territorio – ha presentato il calendario l’assessore Giovanni Zanotti – Anche quest’anno il “Nèdal a Spirà” si presenta come un periodo ricco di eventi, momenti di incontro e iniziative che vogliono parlare alla nostra comunità e renderla protagonista. Voglio ringraziare tutte le realtà che si sono messe a disposizione andando a proporre eventi ormai radicati negli anni e portando al tempo stesso nuove idee: la voglia di organizzare e la partecipazione di così tante persone dimostra quanto Spirano sia una comunità viva, capace di innovare senza mai dimenticare le proprie radici, i propri valori e le tradizioni; anche quelle cristiane che da sempre accompagnano il nostro Natale. È questo spirito di appartenenza che rende il “Nèdal a Spirà” un appuntamento unico: un tempo in cui ritrovarsi, riconoscersi e costruire insieme quel senso di comunità che dà forza e identità al nostro paese ma anche per farlo conoscere, fuori dal nostro paese, a più persone possibili».

Cividate aspetta San Nicola

E’ tutto pronto a Cividate per una delle feste più attese dell’anno: la Fiera di San Nicolò. L’appuntamento è per sabato 6 dicembre con mercatini, bancarelle, la musica degli zampognari e gli spettacoli a far da cornice alla festa che riempirà piazza Papa Giovanni XXIII e via Marconi dove le attività resteranno aperte per lo shopping natalizio. Si parte alle 10 con l’apertura dello street food in collaborazione con Alpini, Pescatori e Agricoltori. Dalle 14 laboratori per bambini «La fiera dei mestieri» con i commercianti cividatesi e alle 14.30 attività in dialetto bergamasco per bambini (e non solo) con il Gruppo teatrale Covese 2.0.

Alle 15 la suggestiva scalata al Palo della cuccagna con l’intrattenimento di Radio Pianeta e gli zampognari.

Alle 16 tocca all’arte circense con la spettacolo «La grande ruota» e alle 16.30 un momento di inaugurazione con la consegna del defibrillatore donato dalle associazioni cividatesi con la dimostrazione del suo utilizzo da parte del Gruppo Volontari del Soccorso di Pontoglio. Alle 17, a chiudere la giornata, sarà lo spettacolo di giocoleria «S’ì fosse foco».

Tanti appuntamenti sotto l’Albero

Mercatini di Natale

Domenica 7 dicembre dalle 8 alle 18 Mercatini di Natale a Pontirolo. Durante la giornata dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 «Mostra degli artisti». Alle 15 concerto offerto da 1000 note per educare al Condominio solidale. Dalle 16 intrattenimento per bambini con Arhat Teatro e in piazza Marconi Babbo Natale incontrerà i bambini per ricevere le letterine. Alle 16.30 esibizione del «Coro dei piccoli» nella chiesa di San Giuseppe.

Domenica 7 dicembre in oratorio, a Ciserano, alle 11 apertura dei mercatini degli hobbisti. Alle 15.30 Arriva Santa Lucia con il suo asinello per raccogliere le letterine di tutti i bambini e donare loro un piccolo regalo realizzato da Le mani laboriose. Lunedì 8 dicembre dalle 9 alle 18 bancarelle e animazione in piazza Papa Giovanni XXIII. Durante la giornata è prevista, alle 11, l’accensione dell’Albero, alle 14 i pony per i più piccoli e alle 15.30 il via alla Marcia dei Babbi Natale. Alle 16.30 tè e vin brulè in piazza.

Brignano, Aspettando Santa Lucia

Domenica 7 dicembre dalle 9 la scuola materna «Don Pietro Aresi» sarà in piazza Mons. Donini, a Brignano, per la vendita delle Stelle di Natale. Il ricavato andrà a finanziare le attività della scuola.

A Calcinate si accende il Natale

Domenica 7 dicembre in piazza Vittorio Veneto, a Calcinate, dalle 16 alle 19, si accende la festa. Alle 16 si potrà addobbare l’albero di Natale con la comunità. Alle 17 dopo i saluti istituzionali si terrà l’accensione ufficiale dell’albero e delle luminarie. Fino alle 19 punto ristoro offerto da Avis e Comitato Genitori.

Cologno, dalla silent disco alle zampogne

Sabato 6 dicembre alle 20 silent disco a cura dell’Associazione «Le Botteghe» di Cologno all’interno della tensostruttura in via Rocca. Domenica 7 dicembre dalle 9.30 alle 18.30 Mercatini di Natale, Babbo Natale e il Grinch e dalle 15 alle 16.30 laboratori con giochi natalizi a cura dell’associazione «Dentro la storia…Strada facendo». Alle 17 appuntamento con l’accensione dell’albero decorato dalla Pro loco Cologno accompagnati dal suono delle zampogne di «Berghem Baghet».

A Casirate laboratori e letture

Laboratori, letture e momenti di festa: Casirate è pronta ad accendere il Natale.

Il ricco programma pensato dal Comune in collaborazione con la Commissione biblioteca e l’Associazione commercianti parte oggi, venerdì 5 dicembre con un’iniziativa dedicata ai bambini dai 10 ai 13 anni che potranno partecipare all’addobbo della biblioteca e dalle 19 giropizza.

Sabato 6 nel giardino Blondel e nella Casa delle Associazioni, alle 16, letture animate e baby dance con l’Associazione Genitori. Grazie ai volontari della Protezione civile e al Gruppo Alpini ci saranno panettone e vin brulè per tutti in attesa dell’accensione delle luminarie prevista alle 17 che sarà allietata dalle canzoni sotto l’Albero.

Il 9 dicembre, alle 16.30 si torna in biblioteca per la lettura animata con laboratorio dedicata a tutte le età (dai 5 anni).

Il 18 dicembre, alle 21, tappa in paese per il Buon Tempo Festival che porterà la lettura teatrale «Memorie di un assassino» a cura di «Personelli&Co».

Camminata dei Babbi Natale a Verdellino

Domenica 7 dicembre appuntamento con la tradizionale Camminata dei Babbi Natale con partenza alle 14 dal centro sociale e arrivo in piazza Don Martinelli a Verdellino. Alle 15.30 arriverà anche Santa Lucia sulla sua carrozza per raccogliere le letterine dei bambini. Alle 20.45 si chiude con il concerto in chiesa con Irene Sacchetti e Fabio Bussola solisti dell’orchestra filarmonica «Gasparo da Salò» di Brescia. Per tutta la giornata nelle piazze don Martinelli e Resistenza bancarelle di hobbisti, artisti ed espositori.

Verdello, si inaugura l’Albero

Sabato 6 dicembre alle 10.30 nella piazza Aldo Moro, a Verdello, si inaugura l’albero di Natale dell’associazione «Il tempo ritrovato Auser», laboratorio «Ago & Filo». Lunedì 8 dicembre alle 16.45 appuntamento in piazza Mons. Grassi per l’accensione delle luci dell’albero di Natale con la partecipazione della Corale Verdellese, dei bambini e delle bambine del Corso di propedeutica musicale, della junior band e del Gruppo Cornamuse.

Boltiere, inaugurazione del presepe

Il weekend natalizio a Boltiere si apre questa sera, venerdì, con il gruppo di lettura «A più voci» in biblioteca alle 20.45. Al Palazzetto Atleti Azzurri, sabato e domenica c’è «Fest’otto» con la Pallavolo Boltiere. Domenica torna «Viviamo il verde» al centro civico dalle 14.30. Lunedì 8 alle 11 sul sagrato della chiesina Madonna di Lourdes inaugurazione del presepe.

Caravaggio, tra mostre e concerti

L’Associazione Culturale «Il Caravaggio» presenta la mostra «A Natale regala l’arte» che si terrà nell’Auditorium «Piero Ferri» dal 6 all’8 dicembre al centro civico San Bernardino di Caravaggio. Lunedì 8 dicembre alle 15 si esibirà il Coro Woyna di Castel Cerreto diretto dal maestro Fabiano Sousa Pereira. «Magnificat Choir & Consort» presenta, invece, il «Concerto per l’Immacolata» che si terrà nella Chiesa di S. Bernardino domenica 7 dicembre alle 20.45.

Fornovo, benedizione del presepe

Domenica 7 dicembre alle 11.15 all’asilo Bietti di Fornovo si terrà la benedizione del Presepe sulla roggia.