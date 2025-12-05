Aria di festa nel Cremasco: nel weekend (e non solo) tanti appuntamenti sotto l’Albero

Il Natale, anche nel Cremasco, è pronto a portare tante occasioni di svago e divertimento per tutti

C’è aria di festa, profumo di vin brulè nell’aria e le luci che illuminano ogni piccolo paese. Il Natale, anche nel Cremasco, è pronto a portare tante occasioni di svago e divertimento per tutti.

Il Natale rivoltano

Rivolta d’Adda si prepara a vivere un Natale straordinario, fitto di appuntamenti che animeranno ogni angolo del paese. Un calendario ricchissimo, che ha già preso il via il 1° dicembre. Alla biblioteca comunale, dal 1 al 24 dicembre, ogni giornata si aprirà con una piccola sorpresa: un pensierino natalizio che aspetta tutti i visitatori per rendere più dolce l’attesa. Il primo weekend di dicembre sarà dedicato a iniziative benefiche: il 6 e 7 dicembre, nella sede di «Ildebranda», torna la «Raccolta delle Scatole di Natale»: un gesto semplice per donare calore alle persone in difficoltà. Sempre domenica 7, in Piazza Vittorio Emanuele I, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori proporrà il tradizionale «Banchetto delle Stelle di Natale».

Il momento più atteso sarà però lunedì 8 dicembre quando «Piazza Vittorio Emanuele» si trasformerà in un vero villaggio di Natale. Dalle 9 del mattino, le Associazioni, i Commercianti e gli hobbisti rivoltani faranno vivere una giornata speciale con: musica dal vivo, bancarelle a tema, laboratori per bambini, zucchero filato, giochi, shooting fotografico e anche tour guidati di «Scopri Rivolta d’Adda e i suoi monumenti». Il momento più emozionante arriverà alle 17.30 con l’accensione ufficiale delle luminarie e dell’Albero di Natale: un grande countdown collettivo accompagnato dalla Banda Cittadina «Sant’Alberto», arricchito dagli addobbi realizzati dai bambini delle scuole. Il clima di festa prosegue venerdì 12 dicembre con il passaggio di Santa Lucia nelle vie del paese, a cura delle Contrade, e sabato 13 dicembre con il Concerto di Natale del «Gruppo Vocale Terzo Suono».

Domenica 14, invece, torna il «Mercatino degli Hobbisti» della Pro loco, la presentazione del libro «Rivolta d’Adda – Centro Storico» di Cesare Sottocorno, e un pomeriggio di dolci, cinema, magia e solidarietà con gli eventi di «Mixart APS». Martedì 16 dicembre, nella sala «San Giovanni XXIII», un appuntamento speciale per i più piccoli: «Babbo Natale al Gioco-Bimbi». Il 19 dicembre Rivolta riscoprirà la suggestione del «Presepe vivente», che sfilerà per le vie del paese per poi concludersi alla Chiesa di Santa Maria Egiziaca. Sabato 20 dicembre, nella Basilica di Santa Maria e San Sigismondo, la Banda Cittadina «Sant’Alberto» chiuderà il 150° anniversario di fondazione con un evento musicale di grande intensità. Come tradizione vuole, non mancherà il «Pranzo di Natale della Terza Età». Immancabile anche la «Piva di Natale», sempre a cura della Banda Cittadina, per portare un tocco di musica nelle strade del paese.

A Vailate rivivono le tradizioni

Il Natale arriva a Vailate con un calendario di eventi che promette emozioni, musica e atmosfere da fiaba. Un programma ricco che, dall’8 dicembre al nuovo anno, trasformerà il paese in un luogo dove le tradizioni si rinnovano e la comunità si ritrova più unita che mai. Si entra nel vivo l’8 dicembre, quando via Caimi si animerà dalle 10 alle 18 con le bancarelle degli hobbisti: colori, creazioni artigianali e idee regalo per tutti i gusti. Il momento più atteso della giornata arriverà però alle 17 in piazza Garibaldi, con l’accensione dell’albero di Natale. A rendere l’atmosfera ancora più magica saranno i canti natalizi eseguiti dal Corpo Bandistico di Vailate, pronti a scaldare cuori e sorrisi. Il pomeriggio di sabato 14 dicembre sarà dedicato al gioco e alla convivialità: alle 14, nel «Centro Cervi», si terrà un Torneo di Burraco con dress code natalizio.

GUARDA LA GALLERY (3 foto) Presepe Vivente (passate edizioni) Presepe Vivente (passate edizioni) Presepe Vivente (passate edizioni) ← →

La giornata del 20 dicembre sarà un vero e proprio percorso nella magia natalizia. Si comincia alle 15, alla «Fondazione Ospedale Calmi», con un momento musicale eseguito da un elegante quartetto d’archi. Intanto, dalle 15 alle 18 in piazza Garibaldi, aprirà le porte la «Casa di Babbo Natale», animata dai «Ragazzi del Mercoledì», con attività e incontri che faranno brillare gli occhi ai più piccoli. Alle 16, di nuovo musica con il quartetto d’archi, e alle 17 il sindaco porgerà gli auguri ufficiali, accompagnati da un rinfresco aperto alla cittadinanza. La serata prosegue con uno degli appuntamenti più suggestivi del calendario: dalle 20, nella Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo, partirà il «Presepe Vivente», seguito alle 21 dalla Sacra Rappresentazione della Schola Cantorum.

Il 21 dicembre, alle 17, la palestra comunale di via Dante si trasformerà in un teatro di emozioni con il concerto natalizio «La Favola di Natale», eseguito dal «Corpo Bandistico di Vailate». Una storia in musica che promette di incantare grandi e piccoli. Le festività si chiuderanno ufficialmente il 9 gennaio, alle 21, nella palestra comunale di via Dante, con un evento culturale di grande fascino: la lettura scenica de «I Promessi Sposi» a cura di «Letterevive».

Sotto le luci a Sergnano

Sergnano è pronta a dare ufficialmente il via alla magia delle feste con «Sotto le luci di Natale», l’evento organizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni locali. Questa domenica, 7 dicembre, la festa animerà piazza Roma e piazza IV Novembre, trasformandole in un piccolo villaggio natalizio ricco di colori, profumi e musica. Fin dalle 10 del mattino si apriranno i mercatini tematici, dove curiosare tra prodotti artigianali e idee regalo. Per tutta la giornata non mancheranno street food, drink, le immancabili castagne, il profumo del vin brulé e la tradizionale vendita di torte casalinghe preparate dalle volontarie del paese.

Tra le novità più attese spicca la «Christmas Walking», la camminata di beneficenza Sergnano–Trezzolasco: partenza alle 14.30 da piazza Roma, arrivo a Trezzolasco e, al termine, un piccolo rinfresco all’oratorio prima del rientro. La partecipazione prevede un contributo solidale di 2 euro. Dalle 14.30 inizierà anche il divertimento per i più piccoli con gonfiabili, frittelle e zucchero filato, offerti dalla sala giochi Morandi, trasformando la piazza in un parco giochi a cielo aperto. Il momento più atteso della giornata sarà alle 17.30, quando si terrà la cerimonia di accensione delle luminarie natalizie. Un appuntamento suggestivo che sarà accompagnato da aperitivo e dj set di «Rocco Stranges». Ma la magia non si esaurisce qui: l’atmosfera natalizia proseguirà anche nei giorni successivi.

Sabato 13 dicembre, la palestra comunale ospiterà il «Christmas Show», mentre domenica 14 dicembre sarà la volta del concerto di Natale della Junior Band di Sergnano, in programma alle 17 al Teatro dell’oratorio. Il weekend successivo porterà Sergnano nel cuore delle festività. Sabato 20 dicembre, in palestra, si terrà il torneo dell’«Asd Anima Ritmica» mentre nel pomeriggio, il salone dell’oratorio accoglierà la preparazione dei biscotti di Natale e un coinvolgente spettacolo di burattini. Gran finale domenica 21 dicembre con un doppio appuntamento musicale: alle 16 e alle 21 andranno in scena il concerto e il balletto ispirati a «Lo Schiaccianoci», eseguiti dalla Banda San Martino Vescovo e dalla «Mosaico Dance & Arts School» nel teatro dell’oratorio.

Mercatini natalizi a Pandino

Luci, dolci, magia, e banchetti, questo e altro per dare il benvenuto al Natale.

Domenica 21 dicembre Pandino si immergerà in una atmosfera natalizia unica, via Umberto I sarà il cuore della festa, sarà piena di bancarelle di hobbisti e commercianti, dolci, musica e spettacoli.

La giornata inizierà subito la mattina alle 10 con la musica in piazza del castello, a cura degli artisti «Big e Robi». Dalle 11 alle 12 Babbo Natale in persona davanti al sagrato della chiesa farà foto con tutti, ma soprattutto i più piccoli potranno consegnargli direttamente le loro letterine di Natale. Alle 14 si proseguirà la festa, sempre il duo «Big e Robi», intratterranno il pubblico con musica e canzoni di Natale, mentre alle 16 in piazza Vittorio Emanuele inizierà lo spettacolo di magia offerto dall’artista «MagiClown Trallallero». Per concludere la giornata, a partire dalle 17, in fondo alla via Umberto I, i due artisti «Big e Robi» proseguiranno la festa con il loro repertorio di canzoni.

Babbi Natale in cammino

Spino d’Adda e Agnadello si preparano per il Natale.

A Spino l’8 dicembre si terrà la «CammiNatale», una passeggiata tra le vie del paese con cappellini di Babbo Natale. Alle 14.30 sarà la volta della banda itinerante, e per finire, alle 17 si accenderanno tutte le luminarie e l’albero di Natale.

Ad Agnadello, dalle 15 verrà allestito il villaggio di Natale, con caldarroste e vin brulè per tutti. A seguire, alle 17.30, l’accensione dell’albero, e infine alle 20.30 in chiesa di San Vittore il concerto intitolato «E luce sia».