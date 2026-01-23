Cosa fare nella Bassa e nel Cremasco nel weekend: gli eventi dal 23 al 25 gennaio 2026

Non sapete come trascorrere il tempo in questi freddi weekend di gennaio? Tranquilli, le proposte non mancano: dalla dolcezza del cioccolato al mondo del wedding in vetrina… ce ne sarà per tutti i gusti.

Sposi 2026 – Winter edition

Treviglio

Sabato 24 e domenica 25 gennaio al polo fieristico di Treviglio di via Roggia Moschetta torna l’appuntamento con il Salone degli sposi e della cerimonia. Un’occasione per le coppie di fidanzati per incontrare i professionisti del settore e confrontarsi tra stili ed esigenze diverse. (QUI il programma completo della manifestazione)

Festa del cioccolato sul Sentierone

Bergamo

Un dolcissimo weekend attende gli appassionati del cioccolato nel capoluogo orobico. Un appuntamento che si rinnova ogni anno con migliaia di visitatori pronti a leccarsi i baffi tra gli stand dei migliori cioccolatai d’Italia. Il programma della manifestazione, inaugurata ieri 22 gennaio, proseguirà fino a domenica e sarà ricchissimo. (QUI tutti i dettagli delle giornate).

Conoscere l’Ucraina

Fara d’Adda

Venerdì 23 gennaio alle 20.45 la biblioteca comunale di Fara Gera d’Adda ospiterà un incontro pubblico dedicato alla storia dell’Ucraina. L’iniziativa, dal titolo “Conoscere l’Ucraina. Origini, conflitti e identità di un paese”, propone un percorso di approfondimento per comprendere le radici storiche e culturali di una nazione spesso al centro dell’attualità. A guidare la serata sarà Daria Romanenko, laureata in CMC all’università di Bergamo e membro dell’Associazione italiana di Studi Ucrainistici.

L’evento, patrocinato dal Comune, è a ingresso gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Un occasione di dialogo e conoscenza rivolta a studenti, cittadini e a chi desidera capire e leggere l’attualità attraverso la sua storia.

“Il mio modo di restare”

Ciserano

“Il mio modo di restare” è il titolo della serata in programma il 24 gennaio alle 20.30 alla sala civica di Ciserano, in piazza della Pace.

L’iniziativa, promossa da “Sguazzi Onlus”, “Fondazione San Giuliano” e “Fondazione Comunità Bergamasca”, è dedicata alla conoscenza della legge 219 del 22 dicembre 2017, “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.

Una legge spesso semplificata con l’espressione «testamento biologico», ma che definisce il perimetro entro cui ogni persona può orientare le scelte di cura nella malattia. Al centro dell’incontro i temi del consenso informato, della pianificazione condivisa dalle cure e dalle disposizioni anticipate di trattamento (Dat). Professionisti dell’ambito sanitario, bioetico e artistico accompagneranno il pubblico in un percorso di riflessione attraverso letture, analisi filosofiche e musica. Un’occasione per informarsi e dialogare insieme su uno dei temi che ancora oggi divide l’opinione pubblica, ma invita anche a riflettere attraverso le storie di chi non ha più voce per raccontarle.

“Rivolta Après-Ski” porta la neve in piazza

Rivolta

Sabato 24 gennaio Piazza Vittorio Emanuele II a Rivolta d’Adda si trasformerà in un magnifico villaggio invernale per l’evento “Rivolta Après-Ski”, organizzato con il patrocinio del Comune. A partire dalle 16 sono previsti giochi per bambini, la presenza dei cani San Bernardo, una dimostrazione del corso PAD e una merenda. Non mancheranno vin brulè e bombardino per scaldare l’atmosfera. Dalle 19 spazio alla musica con il DJ set Panox, Waitz, Mambro e Vclod, accompagnato da cocktail e street food. Chi parteciperà in tenuta da sci riceverà un gadget in omaggio. Una giornata di festa per tutte le età.

“Stasera teatro” porta in scena la memoria

Romano

In occasione della Giornata della Memoria sabato 24 gennaio alle 21 il teatro della «Fondazione Rubini» accoglierà Stefano Panzeri con il suo spettacolo teatrale “Là dove finisce il buio: due uomini di fede al tempo della resistenza”. La collaborazione tra il Comune di Romano di Lombardia e la Fondazione Opere Pie Giovan Battista Rubini, presenta il racconto della prigionia di Don Bepo, nello stesso carcere in cui era stato cappellano, durante la Seconda Guerra mondiale. Per informazioni contattare staserateatro.operepie@gmail.com o il numero 328 7346716.