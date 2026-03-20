Cosa fare nella Bassa Bergamasca nel weekend: gli eventi dal 20 al 22 marzo 2026

Ormai possiamo dirlo: la primavera è alle porte e a confermarlo è anche il ritorno delle Giornate Fai di Primavera previste sabato e domenica

Ormai possiamo dirlo: la primavera è alle porte e a confermarlo è anche il ritorno delle Giornate Fai di Primavera che sabato 21 e domenica 22 marzo consentiranno l’accesso ai visitatori a luoghi storici e artistici spesso inaccessibili. Nella Bassa il fil rouge sarà sulle tracce dei fratelli Galliari con tappe ad Arzago, Caravaggio, Sforzatica e ovviamente Treviglio. (Qui il programma completo).

Ma non solo. Saranno tante le occasioni di svago e divertimento: eccone una carrellata.

Il Mercatino della Nonna compie 30 anni

Verdellino

Ogni quarta domenica del mese, Verdellino si trasforma in un paradiso per gli appassionati dell’antiquariato. Il «Mercatino della Nonna», giunto alla sua trentesima edizione, è un evento imperdibile che attira centinaia di visitatori da tutta la regione. Con oltre 100 bancarelle che espongono pezzi unici e rari, il «Mercatino della Nonna» di Verdellino è un luogo dove la storia e la tradizione si incontrano con la passione e la creatività: dai mobili antichi ai gioielli vintage, dalle porcellane ai libri rari, ogni oggetto racconta una storia. E questa domenica – l’appuntamento è dalle 7 alle 17 nel centro storico – festeggerà 30 anni di attività. Nel pomeriggio, dopo lo spettacolo del Mago Gabriel, si terrà la premiazione dei volontari che in questi anni si sono impegnati nella gestione del mercatino.

«Grazie a tutti i venditori e ai visitatori che hanno contribuito al suo successo e alla Pro loco di Verdellino Zingonia che ha continuato la tradizione dell’associazione Olmo di Verdellino», ha commentato l’assessore al Commercio Licia Ghidotti.

Torna la Sagra della polenta

Spirano

Due weekend tra cucina bergamasca, musica dal vivo e iniziative per famiglie al Palaspirà. Da questa sera, venerd’ 20 marzo e fino al 29 marzo il Palaspirà di Spirano ospiterà la seconda edizione della Festa di Primavera – Sagra Contadina, evento dedicato ai sapori della tradizione bergamasca e alla convivialità delle sagre di una volta. La manifestazione, organizzata dal «Chiosco Cafè» di Cologno al Serio, animerà due weekend consecutivi (20-21-22 e 27-28-29 marzo) con cucina tipica, concerti dal vivo, mercatini e attività per tutte le età. Protagonista assoluta sarà la cucina tradizionale bergamasca: nel menù si potranno trovare casoncelli alla bergamasca, trippa, penne alla contadina, Polenta Bergamasca e Polenta Taragna accompagneranno i piatti della tradizione con stracchino, stinco, oselì scapacc e ricchi taglieri di salumi e formaggi del territorio. Tra i dolci non mancherà il celebre Polenta e Osei, simbolo della pasticceria bergamasca. Ogni sera la festa sarà accompagnata da musica dal vivo con diversi appuntamenti musicali: tra gli ospiti «Il Bepi & The Prismas», «Maledetti Gatti» con il tributo a Lucio Battisti, «Cuori Infranti Party Band», «Rhandom Rock Band» e la «Travelling Orkestra», protagonista del concerto finale. Particolare attenzione sarà dedicata alle giornate di domenica, pensate come momenti di festa per tutta la famiglia.

Domenica 22 marzo la sagra proporrà anche uno degli appuntamenti più spettacolari della tradizione popolare: l’Assalto al Palo della Cuccagna, con squadre di professionisti a cura dell’associazione «Gli Acrobati della Cuccagna». L’evento sarà accompagnato dall’animazione e dalla musica di Radio Pianeta FM 96.3. La giornata si concluderà in serata con il DJ set di Giancarlo Rossi. Domenica 29 marzo, giornata conclusiva della manifestazione, sarà dedicata alle famiglie e alle tradizioni popolari. Nel pomeriggio spazio ai giochi di una volta, con animazione per bambini e famiglie a cura della «Compagnia del Re Gnocco», per riscoprire il divertimento semplice della tradizione. Tutte le sere aperitivo dalle 18 con dj set. La cucina sarà aperta tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo dalle 12. Come sempre la sagra conferma il suo lato solidale: parte del ricavato sosterrà la Cooperativa Sociale Agreo, impegnata in progetti di inclusione lavorativa per persone con disabilità o in momenti di difficoltà.

Cena al buio con l’Abf

Treviglio

Un’esperienza unica arriva a Treviglio: la «Cena al buio» promossa da ABF.eu e Spazio Autismo, invitano a riscoprire il gusto di vedere con gli altri sensi. Un’esperienza sensoriale in cui il buio diventa occasione di incontro e scoperta.

L’evento si terrà venerdì 20 marzo dalle 20 in via Caravaggio 50. Un menù di tre portate, servito da camerieri non vedenti, guiderà gli ospiti in un percorso senza anticipazioni pensato a lasciare spazio alle emozioni: dove gusto, olfatto e tatto diventano protagonisti. L’iniziativa prevede un contributo di 20 euro e il ricavato sarà devoluto all’«Associazione Spazio Autismo».

Appuntamenti in pillole

Ghisalba

Festa di primavera

Sabato 21 marzo la Consulta delle Associazioni di Ghisalba in collaborazione con Itaca, Acli, Fa- Fili intrecciati, Aghena e Coop San Martino, invitano all’ottava edizione della «Festa di primavera». Dalle 11.30, nell’area feste, si succederanno la presentazione della «Bau dog therapy», l’aperitivo con i ragazzi e il pranzo conviviale.

Un libro su Bartolomeo Colleoni

Sabato 21 marzo alle 20.30 nella sala consiliare di Ghisalba si terrà la presentazione del libro «Bartolomeo Colleoni a Ghisalba» di Gabriele Medolago.

Martinengo

Mostra d’arte al Filandone

«La forza delle passioni», si intitola così la mostra pittorica con le opere di Ezio Goggia e Piero Regazzoni che sarà visitabile al Filandone di Martinengo fino al 29 marzo. Ingresso libero

Treviglio

Talk sulla sessualità

Un incontro dedicato alla sessualità come dimensione centrale del benessere personale e relazionale, per affrontare il tema in modo chiaro, consapevole e senza tabù. Ospite della serata la psicosessuologa Leni, autrice del podcast Vengo anch’io, che guiderà il pubblico tra strumenti psicologici, riflessioni culturali e momenti di confronto, offrendo spunti concreti per vivere la propria intimità in modo libero e rispettoso.Un appuntamento di approfondimento inserito nel ciclo TreviglioCultura Talk – Vivere meglio in programma venerdì 20 marzo alle 20.45 al Tnt.

Ti leggo una storia

Un sabato pomeriggio ricco di storie raccontate dai lettori volontari in biblioteca per bambini e bambine dai 3 ai 7 anni. Il tema di questo incontro è la foresta. Un momento di ascolto e scoperta pensato per avvicinare i più piccoli al mondo dei libri e della narrazione. Appuntamento sabato 21 marzo alle 16.30 in biblioteca. Ingresso gratuito, ma prenotazione obbligatoria su trevigliocultura.it

Al museo con papà

Un percorso immersivo lungo i sette piani della Torre Civica di Treviglio tra installazioni multimediali e racconti della storia cittadina, fino alla terrazza panoramica a 56 metri di altezza. Un’esperienza coinvolgente che permette anche di osservare il meccanismo dell’orologio e vivere il monumento da una prospettiva unica. Domenica 22 marzo, in occasione della Festa del papà, tutti i papà accompagnati da un figlio/a entrano gratis.

Canonica

Primavera d’autore

Sabato 21 marzo dalle 15 alle 19 e domenica 22 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 nell’ex chiesa di Sant’Anna a Canonica va in scena «Primavera d’Autore». L’inaugurazione è fissata per le 15. L’artista Valentina Di Meo (Vdmartist) porta in mostra il suo desiderio di indagare dentro di sé attraverso un equilibrio tra caos e controllo.

Laboratorio creativo

Sabato 21 marzo alle 10 nella sala polivalente della biblioteca un laboratorio creativo con Delia e Iole per dare il benvenuto alla primavera.

Verdellino

Spettacolo teatrale

Cala il sipario sulla rassegna teatrale con l’ultimo appuntamento con la commedia brillante della compagnia «Armonia Ting». Sul palco lo spettacolo «L’amore è una carta coperta» di e con Salvatore, Francesca, Ludovica De Gennaro e la direzione artistica di Rosy Barretta. Inizio alle 21 all’Auditorium «Gramsci» di Verdellino. Ingresso libero.

Soncino

Alla scoperta di San Giacomo

Sabato 21 marzo alle 15, a Soncino, è prevista la visita guidata all’ex convento domenicano e alla chiesa di San Giacomo organizzata dalla coop. Il Borgo in collaborazione con l’Associazione Castrum Soncini. L’iniziativa si inserisce nel nuovo format turistico denominato Terre del Drago che comprende quei territori che hanno in comune la leggenda legata al drago Tarànto. Tappa centrale di questa proposta è il laboratorio «La Spezieria di Caterina Sforza»: qui i partecipanti potranno sperimentare l’utilizzo di erbe, piante, fiori coltivati e raccolti a scopo curativo.