Cosa fare nella Bassa bergamasca e nel Cremasco nel weekend: gli eventi fino al 1 settembre

L'estate sta finendo, ma il divertimento continua...eccome! Tantissime le occasioni di svago, cultura e intrattenimento nella Bassa e nel Cremasco per riscaldare le ancora caldissime serate di fine agosto. Eccone una bella carrellata!

Festa della Geromina

Treviglio

L’oratorio della frazione propone cucina e musica per tutto il weekend. Venerdì alle 21 gli Sprait, sabato stessa ora con «I cugini per caso» e lo spettacolo musicale «Elvis & Adriano» con Vincenzo D’Asaro. Domenica serata con i «Madlei» e giovedì la tradizionale serata speciale «Giovani... e non solo!» con l’happy hour del Jammin Café e alle 21 sul palco il rock classico degli «XXL». (CLICCA QUI per il programma completo)

Cena alpina

Caravaggio

Sabato 31 agosto al centro sportivo comunale cena alpina con la Protezione civile. Aperitivo alle 19, cena alle 20 e poi musica e ballo con «Samy note in libertà».

Cuori infranti

Romano

Sabato 31 agosto in piazza Roma i «Cuori infranti» suoneranno per un party band show. Dalle 21.

Film all’orto

Romano

Domenica 1 settembre all’orto botanico «Longhi» si terrà la proiezione del film di Damon Gameau «2040 - Salviamo il pianeta!». Ingresso gratuito.

Gerundium Fest

Casirate

Prosegue la festa della birra più amata dalla Bassa. In agenda: 30/8 2000’s Rock Party tribute, cover party band; 31/8 Flexsound tribute band rock funky dance; 1/9 Tributo Italiano, festa di compleanno Gerundium Fest; 2/9 Max Pezzali Tribute; 3/9 Vipers tributo ai Queen; 4/9 Blascoriginal tributo a Vasco; 5/9 Absolute Five disco party live cover band. (CLICCA QUI per il programma completo)

Sagra di Farinate

Capralba

Primo weekend di festa per la frazione e la parrocchia «S.Nome di Maria». Questa sera, venerdì 30 agosto dj set con «Vdm» e musica anni 70/80/90. Sabato 31 agosto dalle 21 musica live con Francesco Baronio e domenica 1 settembre alle 21 serata karaoke con Dario. Tutte le sere in funzione cucina e bar.

Oratorio San Marco in festa

Casirate

Primo weekend di festa per l’oratorio San Marco: si parte sabato 31 agosto con la serata musicale con «Angelo&Valeria», torneo di calcio a 5; domenica 1 settembre musica e karaoke con Alessia; lunedì e martedì torneo di green volley; mercoledì tombolata sotto le stelle e giovedì alle 20.45 fiaccolata partendo dalla chiesa di San Luigi, messa in oratorio e alle 22.15 torta e anguria per tutti.

Oratorio di Masano

Caravaggio

Ultimo weekend di festa nella frazione per l’oratorio «Pier Giorgio Frassati». Da venerdì a domenica tre serate danzanti e a chiudere lunedì la grande tombolata. Tutte le sere cucina aperta, gonfiabili e giochi per bambini.

Oratorio di Brignano

Brignano

Iniziata mercoledì la festa in oratorio proseguirà fino all’8 settembre. Il primo weekend prevede: venerdì 30 il «Cervellone», sabato 31 musica dal vivo con «Greenbow»; domenica 1 settembre spettacolo per tutti «Passo dopo pax-so»; lunedì alle 21 l’incontro formativo «Litigare bene» proposto dal centro psicopedagogico del dottor Novara; martedì alle 19.30 serata dedicata alle elementari e prima media e alle 21 la proiezione del video dell’esperienza estiva a Pragelato (mercoledì si ripete per le medie).

Oratorio di Mozzanica

Mozzanica

Oratorio in festa da ieri giovedì e si continua questa sera con la baby dance alle 21 e la serata latina alle 21.30; sabato e domenica serate danzanti alle 21; mercoledì spettacolo di giocoleria e sputafuoco.

Sagra della Madonna del Rosario

Pagazzano

Paese in festa fino al 9 settembre: si comincia questa sera, venerdì, con gli appuntamenti di musica e ballo e cucina aperta in oratorio.

Festalia

Ciserano

La terza edizione di «Festalia», l’innovativo Festival ideato da Arhat Teatro va in tour a Ciserano organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con il sostegno della Provincia di Bergamo. L’appuntamento è per il 29 e 30 agosto con chiusura il 1 settembre nelle vie e nelle piazze del centro storico, attorno al Municipio e alla chiesa parrocchiale di Ciserano. Una grande festa che proporrà varie forme di teatro, di musica, di danza, di arti varie. Il centro storico del paese sarà tutto un palcoscenico naturale dove si esibiranno, anche in contemporanea, in successione continua e con più repliche per sera, numerosi gruppi e singoli artisti.

L’intero festival è a ingresso gratuito. (CLICCA QUI per il programma completo)

Notte in Verde...llino

Verdellino

E’ quasi tutto pronto per la «Notte in Verde...llino»: appuntamento sabato sera con sport, workshop, spettacoli, musica, sfilate, bancarelle e ovviamente buon cibo. Per l’occasione il paese ospiterà anche la maxi riproduzione della Coppa di Europa League vinta dall’Atalanta nella magica notte di Dublino.

Il 1 settembre ancora divertimento con il laboratorio di ceramica in piazza della Resistenza, i madonnari (dalle 10) in piazza don Martinelli e alle 18 la messa al santuario a cui seguirà la processione in piazza.

Dalle 21 piazza don Martinelli si animerà, invece, con la musica della band «Disaster zone»

Festa di fine estate

Pognano

Festa di fine estate a Pognano. Domenica 1 settembre nella palestra comunale di piazzale Atleti bergamaschi andrà in scena la festa che chiuderà la stagione promossa dalla Polisportiva Pognanese con l’Amministrazione comunale.

In programma dalle 16 alle 19.30 il «Ludobus» a cura della cooperativa «Alchimia» che proporrà una serie di «giochingiro» per il paese avvicinando i più piccoli e coinvolgendoli in giochi di ieri e di oggi. Alle 20 l’associazione «Atys» presenta lo spettacolo di tessuti aerei, cerchio aereo e pole dance. Attivo anche un punto ristoro per godersi la serata in compagnia.

Notte bianca

Castel Rozzone

Si apre un altro weekend di festa per San Bernardo Abate. Sabato 31 agosto lo shopping sarà il vero protagonista del nuovo weekend di festa, con i commercianti locali che daranno vita alla «Notte bianca».

«Castello in festa», promosso dalla Pro loco del paese animerà la piazza con cibo, birra, cocktail e tanta musica a cura di «Latin studio dancers».

Si inizierà alle 19: a partecipare «Tipiko» con cocktail, panini e birre, la griglieria del «Centro spesa Castello», i pizzoccheri e la trippa con polenta di «Bottega Fresca», pane e salamella di «Mood», party birra e cocktail con il bar «Castello» e l’apertura serale di «Iride».

Cologno Medievale

Cologno

Un viaggio nel tempo tra storia e tradizione che ogni anno rinnova la sua proposta con la manifestazione «Cologno medievale». Sabato 31 agosto (dalle 16 alle 23) e domenica 1 settembre (dalle 10 alle 18), il borgo trasformerà in un vivace villaggio medievale, offrendo ai visitatori un'immersione totale nella storia e nelle tradizioni del Medioevo. Le vie del borgo (Via Rocca e Parco della Rocca) saranno animate da rievocatori, accampamenti, bancarelle di antichi mestieri, spettacoli con il fuoco, di arceria, sbandieratori e musicisti, oltre a combattimenti e sessioni di falconeria, che ricreeranno l’atmosfera dell’epoca. Previsto il ristoro medievale al Parco della Rocca (sabato dalle 19 e domenica dalle 12), per gustare i sapori di un tempo. (CLICCA QUI per il programma completo)

ColorRun

Calvenzano

La voglia di divertirsi non finisce mai e a Calvenzano ci pensa la «ColorFun - Tour 2024». Appuntamento sabato con il color party e la camminata più colorata dell'estate. La partecipazione è gratuita e si potrà acquistare il kit contenente sacca, tre buste di colore e occhiali fluo. Ritrovo alle 15 all'oratorio di Calvenzano per la partenza della camminata che si snoderà lungo un percorso facile e accessibile a tutti: bisognerà portare solo scarpe comode e tanta voglia di divertirsi.

La festa poi proseguirà nell'area ristoro dell'oratorio con il dj Kamillo e la voce di Jessica che vi accompagneranno fino alle 23.

Miss Bagaglino 2024

Martinengo

Chi sarà la «Miss Bagaglino 2024»? Manca poco per scoprirlo. L’appuntamento, infatti, è per da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre a Martinengo con il concorso di bellezza più famoso della Bassa.

La manifestazione, che andrà inscena all’area feste «Il Tiro» di via Trento, è giunta quest’anno alla sua 16esima edizione. Si parte venerdì, alle 20.45, con l’elezione di Miss special woman, Miss Tatoo e Mister Bagaglino a cui seguirà l’esibizione di ballo di «Team project». Sabato la finalissima nazionale di Miss Bagaglino con la tradizionale sfilata in abiti da sposa firmati «Emozioni» e lo spettacolo di pole dance con «Gfs Training». Durante la serata interverrà anche «Foxpol» per parlare di violenza sulle donne. Domenica si chiude partendo dal mattino: alle 11 il raduno delle «Vespa», a seguire alle 20.45 Miss Categoria Over, sfilata dei bimbi e lo spettacolo «Leo Mix». Il ricavato sarà devoluto al reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Bergamo.

Il sabato del villaggio

Pieranica

Ritorna la manifestazione «Il Sabato del Villaggio», una mini notte bianca a Pieranica dedicata alla tradizione locale e alla famiglia. Slogan di questa edizione: «Senti che bel rumore». Tante le iniziative in programma pensate dalla Pro loco cittadina, con il patrocinio del Comune, per sabato 31 agosto a partire dalle 18 nelle vie Marconi, Molino e Roma. Molto ricco lo spazio dedicato ai bambini: gonfiabili, truccabimbi e babydance, elastici jumping e soprattutto i personaggi Disney animati che gireranno per il paese. Una bella novità di quest’anno: gli artisti di strada della «Circus Family on the road» intratterranno gli ospiti con uno spettacolo di giocoleria, trasformismo e clown. Diversi gli espositori di artigianato e oggettistica per gli amanti del genere. Non potranno mancare l’angolo della buona cucina con gli stand gastronomici e la musica di sottofondo del dj set. Spazio anche per solidarietà: il ricavato della vendita delle torte (in piazza Giovanni Paolo II) andrà a favore del «Gruppo Pantelù» di Crema.

La Carovana dei sapori

Bariano

Torna la «Carovana dei Sapori», il fine settimana all’insegna dello street food ad opera dell’associazione «Punto Giovani» è pronto a ripopolare piazza Paganessi. L’evento, giunto quest’anno alla terza edizione, inizierà, venerdì, sino a domenica, e vedrà installati in piazza Paganessi una decina di truck che permetteranno a tutti i visitatori di gustare cibo di strada proveniente dalle tradizioni di diversi Paesi da tutto il mondo. All’evento, ad ingresso libero per pranzo e cena ogni giorno dalle 10 a mezzanotte, saranno proposte cucine di varie nazionalità: cinese, brasiliana, americana, greca e venezuelana, ma anche tante varietà della tradizione culinaria nostrana, tra cui specialità della Valtellina, della val Brembana e di valle Imagna, oltre che abruzzesi.

Un appuntamento, insomma, per tutti i palati, per il quale il «Punto Giovani» fa affidamento alla società specializzata nel settore «Zambo Events»; oltre ai truck degli street food, ad allietare gli animi in piazza anche intrattenimento e giochi per i più piccoli, per festeggiare al meglio la fine dell’estate.

La sagra della Bertolina

Crema

Il weekend a cavallo tra fine agosto e fine settembre profumerà d’uva la piazza Duomo di Crema per la 44esima edizione della «Sagra della Bertolina». Una manifestazione storica, presente in città dal 1980, organizzata dalla Pro loco, dal comitato del Carnevale cremasco e Radio Antenna Cinque. Gli appuntamenti del ricco programma saranno sabato 31 agosto dalle 16 alle 23 e domenica 1 settembre dalle 9 alle 20. Tema conduttore: la forza delle tradizioni. Il momento clou sarà, come sempre, il concorso della migliore torta bertolina dell’anno. Le torte da presentare in gara potranno essere consegnate dalle 10.30 alle 12.30 nella sede della Pro loco in piazza Duomo. La giuria, composta da una decina di esperti, inizierà il tavolo dell’assaggio e della votazione dalle 15 e le premiazioni dalle 17 con la nomina delle migliori cinque bertoline. Un grande spazio sarà dedicato ai bambini con due laboratori gratuiti: «Profumo di uva, impasta il tuo muffin di Bertolina» con la food blogger Annalisa Andreini (con merenda finale) e la «Casa di Pinocchio» a cura di Lino Monopoli. Giochi anche per gli adulti sabato pomeriggio in compagnia dell’associazione «Scacchi città di Crema» sotto i portici del Comune, che saranno allestiti con la mostra del Gruppo Fotografico di Offanengo. Ci saranno anche due momenti interessanti dedicati alla musica e all’arte. I turisti potranno visitare il centro storico e i palazzi cittadini prenotando l’appuntamento sempre con la Pro loco. La musica invece sarà protagonista sabato sera con l’esibizione dell’associazione «Il Trillo» mentre domenica un suggestivo pianoforte sul palco in piazza Duomo (a cura della Fondazione San Domenico) avvolgerà di note musicali i passanti nella giornata di domenica. Infine un’iniziativa anche per gli amanti del green con le iniziative naturalistiche del Parco del Serio.

Castelli aperti

Pianura

L’autunno non è mai stato così affascinante. Riprenderanno da questa domenica, 1 settembre, gli appuntamento con le «Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali»: eventi e rievocazioni storiche, artistiche e gastronomiche in tante delle 24 località della media pianura lombarda. (CLICCA QUI per conoscere tutti gli eventi in programma)

Dopo la pausa estiva, riparte ogni prima domenica del mese da settembre a dicembre l’iniziativa che apre porte e portoni di castelli, dimore e borghi fortificati per un viaggio nel medioevo lungo ben 24 località, sparse in quattro province della media pianura lombarda: dalla pianura bergamasca alla bassa bresciana, dal cremasco fino al confine milanese lungo il fiume Adda.