Gerundium Fest al via, una storia lunga un quarto di secolo

La festa dell'estate nella Bassa bergamasca per eccellenza è la Gerundium Fest, la festa della birra in stile bavarese che prenderà il via domani, mercoledì 14 agosto, e proseguirà sino all'8 settembre sotto la tensostruttura di via dell'Industria a Casirate. Ad attendere i visitatori tanta birra, buon cibo tirolese e non solo, e musica dal vivo tutte le sere.

La Gerundium Fest, birra, cibo e musica da 25 anni

Fiumi di birra, cucina tipica bavarese, pizze e panini. E tutte le sere musica dal vivo sul palco con la novità dell’edizione 2024 delle feste a tema. La Gerundium Fest, la più grande festa in stile bavarese della Lombardia è pronta a tornare nella tensostruttura di via dell’Industria, nella zona produttiva di Casirate per la venticinquesima edizione.

Un traguardo importante per l’organizzazione, l’Associazione Gerundium Fest che ogni anno coinvolge e fa lavorare centinaia di persone, attirando in paese centinaia di migliaia di clienti, offrendo momenti di divertimento. Quest’anno il PalaGerundium aprirà i battenti da mercoledì agosto e proseguirà, tutte le sere, sino a domenica 8 settembre. La regina della festa è la birra, servite in caraffa da litro o mezzo litro la "Forst Fest Bier", classica bionda, o la "Weihenstephan", una hefe weissbier, ma anche birre in bottiglia (compresa la analcolica Forst 0,0%). Nella baita, sulla balconata all’ingresso c’è anche la possibilità di gustare vino bianco e rosso dell’Alto Adige.

L'offerta gastronomica

Per chi desidera cenare le alternative sono diverse. In fondo alla sala, rialzato, c’è il ristorante della Gerundium con un menù che varia dalle pizze alle pietanze tirolesi tra antipasti, primi piatti, secondi e dolci e un "piatto baby" (penne al pomodoro, cotoletta e patatine) a 11 euro. Novità gastronomica è il menù "Gita in montagna" che a 25 euro propone piatto di speck, penne alla pastora, mezzo stinco con patate, caffè e coperto inclusi. Il menù salone e beer garden esterno prevede, oltre alla pizzeria, l’offerta del self service ristorante e i panini proposti dalla paninoteca. In "baita", infine, oltre all’offerta drink - birre, bevande e vino - è possibile mangiare pizze e il mezzo pollo con patatine fritte a 10 euro.

Le altre aree del PalaGerundium

Alla Gerundium Fest gli amici a quattro zampe sono i benvenuti e per loro è stata allestita, da diversi anni ormai, un’area ristoro attrezzata all’esterno della tensostruttura dove possono trascorrere la serata in compagnia dei proprietari. Presente anche un’area gioco per i bambini, bancarelle e stand con una particolare attenzione alla solidarietà. Fin dalla prima edizione, infatti, la Gerundium Fest ha destinato migliaia di euro ad associazioni attive sul territorio bergamasco quali Sirio, Paolo Belli, Amici di Gabry, Polisportiva Libertas Casiratese, Associazione Volontari Vita Serena di Arzago, Croce Rossa di Treviglio e Gruppo Solidarietà Casiratese.

Gli appuntamenti musicali alla Gerundium Fest

Gerundium Fest dal 1999 è anche tanta musica dal vivo, ogni sera dalle 22.30 sino alla chiusura sul palco allestito al centro della tensostruttura si susseguono tribute band dei più celebri complessi musicali e cantanti italiani e stranieri. Questo il programma completo delle serate di musica dal vivo e feste a tema: 14/8 Sunny Boy cover band pop punk; 15/8 Vipers tributo ai Queen; 16/8 Hiphopize rap italiano 360°; 17/8 Ipop latin pop dance; 18/8 Jovanotte tributo a Jovanotti; 19/8 Xverso tributo a Tiziano Ferro; 20/8 Maggese tributo a Cesare Cremonini; 21/8 Giovani Wannabe tributo ai Pinguini Tattici Nucleari; 22/8 Blascoriginal tributo a Vasco; 23/8 The Funky Machines disco dance party; 24/8 Doc Live Band cover band italiana/internazionale; 25/8 Cristoni D’Avena cartoon rock band; 26/8 Max Pezzali Tribute; 27/8 Teen’s Party a tema Disney Channel e hit 2000; 28/8 Tra Liga e Realtà tributo a Luciano Ligabue; 29/8 party "Voglio tornare negli anni 90" (dalle 21.30 consumazione obbligatoria 6 euro bibita o birra); 30/8 2000’s Rock Party tribute, cover party band; 31/8 Flexsound tribute band rock funky dance; 1/9 Tributo Italiano, festa di compleanno Gerundium Fest; 2/9 Max Pezzali Tribute; 3/9 Vipers tributo ai Queen; 4/9 Blascoriginal tributo a Vasco; 5/9 Absolute Five disco party live cover band; 6/9 Antani Project pop rock, ska e reggae; 7/9 Exes deluxe cover band; 8/9 party "Voglio tornare negli anni 90" (dalle 21.30 consumazione obbligatoria 6 euro bibita o birra).