Tra palazzi, borghi e castelli: tornano gli appuntamenti con "Pianura da scoprire"

L’autunno non è mai stato così affascinante. Riprenderanno da questa domenica, 1 settembre, gli appuntamento con le "Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali": eventi e rievocazioni storiche, artistiche e gastronomiche in tante delle 24 località della media pianura lombarda.

Giornate dei castelli, palazzi e borghi

Dopo la pausa estiva, riparte ogni prima domenica del mese da settembre a dicembre l’iniziativa che apre porte e portoni di castelli, dimore e borghi fortificati per un viaggio nel medioevo lungo ben 24 località, sparse in quattro province della media pianura lombarda: dalla pianura bergamasca alla bassa bresciana, dal cremasco fino al confine milanese lungo il fiume Adda.

L’associazione Pianura da scoprire, per il decimo anno della manifestazione, prosegue con le numerose proposte che nei primi mesi del 2024 hanno attirato oltre 14mila presenze, coinvolgendo piccoli borghi e realtà spesso poco conosciute, solitamente non aperte al pubblico. Sono quasi 500, inoltre, i "passaporti dei castelli, palazzi e borghi medievali" venduti, una delle novità che il circuito ha introdotto per dare ai turisti uno strumento con cui programmare e farsi "timbrare" le visite nelle 24 località, attraverso un libretto corredato di testi e immagini disponibile in ogni sede.

Confermata la formula vincente per flessibilità e autonomia organizzativa: ogni appuntamento prevede l’apertura congiunta con visite guidate di una ventina di realtà aderenti, con orari e modalità differenziate, dalla mattina al pomeriggio, spesso accompagnate da rievocazioni, eventi musicali, gastronomici, mostre d’arte o sagre tipiche. Ogni dettaglio è disponibile sul sito pianuradascoprire.it, sempre aggiornato, con una sezione specifica dedicata al circuito e agli eventi collaterali.

Le proposte per domenica 1° settembre

Ogni prima domenica del mese da settembre a dicembre 2024 e la festività del 1° novembre il circuito propone visite guidate, ma anche iniziative per tutti i gusti e le età. Ecco un assaggio tra le tante opportunità da non perdere subito alla prima domenica di settembre: a Trezzo sull’Adda (MI) "L’aperitivo nella storia" con visita al castello accompagnata da un aperitivo da degustare in barca durante la navigazione lungo il fiume Adda. Nel borgo di Martinengo sotto i portici medievali mercatino di collezionismo e antiquariato, visita al borgo e concerto al Filandone, con apericena a seguire.

A Romano di Lombardia oltre all’apertura della Rocca Viscontea si terrà una visita guidata speciale dei gioielli del centro storico con la guida Tosca Rossi. A Covo speciale visita guidata serale in occasione di "Culturalmente Cure Festival" tra arte e gastronomia, a Cologno nel fine settimana avrà luogo la rievocazione "Cologno medievale", mentre nella vicina Cavernago il tradizionale evento "Caverpaga" animerà i due castelli del borgo. A Orzivecchi le visite al borgo storico potranno unirsi a una visita alla 76esima fiera agricola della vicina città di Orzinuovi, che vedrà coinvolto tutto il centro storico con eventi e manifestazioni dedicate.

Togni: "Potenzialità turistiche da scoprire"

"Forti del continuo successo di questa manifestazione, che nonostante il perdurante maltempo dei mesi primaverili ha coinvolto oltre 14mila visitatori da tutta la Lombardia e anche da fuori regione, rilanciamo per il secondo semestre con una ricca serie di eventi e rievocazioni già a partire da domenica 1° settembre - ha spiegato Giuseppe Togni, presidente di Pianura da scoprire - In dieci anni si è formata una vera rete capace di sviluppare sinergie concrete e produrre risultati evidenti, unendo volontariato e professionalità, eredità storica e proposte innovative. Come associazione continueremo ad investire in idee e progetti, certi delle notevoli potenzialità turistiche e culturali ancora da scoprire".

Dieci anni di cultura

Un viaggio iniziato dieci anni fa, come ha ricordato Diego Moratti, ideatore dell’iniziativa e consulente di Pianura da scoprire.