Cosa fare nella Bassa Bergamasca e nel Cremasco nel weekend: gli eventi dal 13 al 15 marzo 2026

Primi weekend di sole e aria frizzante? Nella Bassa e nel Cremasco tanti eventi per trascorrere qualche ora di svago anche all’aria aperta.

Fiera di San Giuseppe

Pandino

Fiera di San Giuseppe, dal 1887 una tradizione che attraversa il tempo. Pandino si prepara a vivere uno degli appuntamenti più identitari della propria storia: la fiera di San Giuseppe, in programma domenica.

«Nata nel 1887, la fiera ha saputo attraversare epoche, trasformazioni sociali ed economiche, mantenendo intatto il proprio fascino – ha spiegato il vicesindaco Riccardo Bosa – È una manifestazione che muta, si rinnova, cresce, ma conserva quell’atmosfera fuori dal tempo che la rende un punto di riferimento per il territorio e non solo. Anche quest’anno il cuore pulsante della manifestazione sarà il Castello Visconteo, cornice straordinaria di mostre, eventi culturali, degustazioni e iniziative per tutte le età. Il programma propone un ricco calendario di esposizioni artistiche e mostre tematiche che ne animeranno le sale: dalla valorizzazione della memoria e delle attività storiche di Pandino alle esposizioni di arte contemporanea, fino alla permanente “Marius genio e macchina”. Particolare rilievo avrà la collaborazione con l’Università degli Studi di Milano- Bicocca, già protagonista lo scorso autunno e oggi partner consolidato del Comune. L’Università sarà presente con un’attività di ascolto e interazione con i visitatori e proporrà, nel pomeriggio di domenica, un’iniziativa coinvolgente che animerà il Castello trasformandolo in uno spazio di scoperta e partecipazione attiva. Un sodalizio che unisce territorio e mondo accademico, rafforzando il valore culturale della manifestazione. La fiera di San Giuseppe sarà anche esperienza sensoriale: esposizione e vendita di prodotti enogastronomici, street food e mercato tradizionale, valorizzazione delle attività commerciali locali, presentazione della scuola casearia, e un’area dedicata alle associazioni del territorio. Dietro l’evento c’è un impegno significativo da parte degli uffici comunali, delle associazioni, dei volontari e degli operatori economici coinvolti. La fiera non è soltanto una giornata di festa: è il risultato di mesi di organizzazione, coordinamento e cura dei dettagli; non è solo una tradizione: è un’esperienza, è il luogo dove passato e presente si incontrano, dove il castello si anima di voci, colori e profumi, dove la comunità si ritrova».

L’appuntamento è, quindi, per domenica alle 10.30 con il corteo inaugurale da Piazza Rinascente fino all’arena interna del Castello Visconteo, dove alle 11 si terrà l’inaugurazione accompagnata dal Corpo Bandistico e dalle majorettes. Durante la festa si apriranno anche le iscrizioni al prossimo raduno di Panda a Pandino, previsto per giugno.

Rassegna organistica trevigliese

Treviglio

Nasce in città la prima «Rassegna organistica trevigliese». Ad annunciarlo è la Confraternita del Santissimo Sacramento, in collaborazione con la Parrocchia di San Martino e i sostegno di Fondazione Cassa Rurale di Treviglio, FIEB – Fondazione Istituti Educativi Bergamo e città di Treviglio.

L’iniziativa si propone di arricchire il panorama culturale locale, valorizzando il prestigioso patrimonio organistico della città, recentemente restaurato ma raramente utilizzato fuori dalla liturgia.

La rassegna nasce con l’intento di valorizzare l’organo non solo come voce fondamentale della liturgia, ma anche come strumento concertistico di alto livello, creando una nuova proposta di musica colta che arricchisca la già vivace vita culturale cittadina.

Sotto la direzione artistica del Maestro Luca Legnani, titolare dell’organo della Basilica di San Martino, il ciclo di eventi si concentrerà inizialmente sui due strumenti principali di Treviglio: il Tamburini (1925) della Basilica e il Fratelli Serassi (1867) del Santuario della Madonna delle Lacrime.

Un altro obiettivo importante del progetto è il sostegno ai giovani talenti musicali. La rassegna mira a offrire a giovani organisti diplomati o studenti dei conservatori l’opportunità di crescere nel loro percorso professionale esibendosi su strumenti di alto valore storico e artistico.

Il calendario della rassegna seguirà il ritmo dell’anno liturgico, esprimendo nei programmi musicali gli stili diversi e i significati particolari delle ricorrenze o dei tempi forti.

Il primo concerto si terrà per la quarta domenica di Quaresima, storicamente definita domenica «laetare» per l’invito alla gioia che caratterizza questa sosta nel cammino penitenziale in attesa della Pasqua. In questa occasione durante la liturgia è ammesso usare l’organo anche quando non serve per sostenere il canto, diversamente dal resto della Quaresima.

Sabato 14 marzo 2026 alle 20.45 nella Basilica di San Martino aprirà la rassegna il Maestro Alessandro Chiantoni. Organista e compositore bergamasco, Chiantoni è titolare presso la chiesa di Sant’Anna a Bergamo e direttore artistico di diverse rassegne organistiche. Il programma prevede musiche di J.S. Bach, Bruckner, Brahms, Widor e improvvisazioni dello stesso Chiantoni.

Tutti i concerti della rassegna sono a ingresso libero.

Coerentemente con la missione della Confraternita del Santissimo Sacramento, le offerte libere raccolte durante le serate saranno destinate a sostenere attività caritative sul territorio e alla prosecuzione della rassegna.

Cast for Mars

Treviglio

TreviglioFiera diventa il centro di un progetto internazionale: l’allestimento e il debutto mondiale di «Cast For Mars», format immersivo ideato dallo studio creativo Alter Agent. Per sette settimane il Polo Fieristico ospiterà la fase di test e messa a punto di un’esperienza che ridefinisce i confini tra teatro, cinema e simulazione interattiva. Non uno spettacolo tradizionale, ma un vero simulatore di vita su Marte: il pubblico entra fisicamente nella narrazione e vive le sfide della sopravvivenza sul Pianeta Rosso. Scuole secondarie di secondo grado, associazioni culturali e cittadini avranno l’opportunità di partecipare come “comparse” e tester, contribuendo con feedback alla definizione finale del format.

Dal 12 al 21 marzo 2026 l’esperienza sarà aperta gratuitamente alla cittadinanza di Treviglio, con prenotazione obbligatoria.

Profezie di pace

Treviglio

«Profezie per la pace» è il titolo della mostra che rimarrà esposta da lunedì 16 fino a venerdì 27 marzo 2026 nello spazio MenoUno in Piazza Garibaldi a Treviglio. Si tratta di una mostra proposta al Meeting di Rimini nell’agosto 2025, realizzata da un gruppo di studenti e di insegnanti delle scuole superiori cittadine che ha raccolto testimonianze di persone che, pur vivendo in contesti di guerra, sono riuscite a costruire percorsi e relazioni di pace. La mostra si compone di dieci storie scritte sui pannelli e narrate dalla voce dei protagonisti intervistati dai ragazzi e fruibili tramite video. L’iniziativa promossa da un grippo di docenti nasce come risposta concreta all’invito dei dirigenti scolastici a mettere al centro del dialogo educativo il valore della pace. Così in molte classi, nel mese di febbraio, i contenuti della mostra sono stati proposti agli studenti, alcuni dei quali si sono resi disponibili a guidare l’esposizione.

«In mostra le storie dei protagonisti di esperienze di pace in Palestina, in Siria, in Libano, in Myanmar, in Sudafrica, ad Haiti, in Colombia, a Sarajevo, in Ruanda – spiega Tiziana Olzeri – Uomini e donne che costruiscono la pace dal basso attraverso un lavoro “artigianale”, come amava dire papa Francesco, fatto di incontri, di gesti, di accoglienza e di collaborazione. Guardare questi volti risorti ci farà rendere conto che la pace – seppur necessiti dell’iniziativa delle istituzioni preposte – inizia dentro la propria quotidianità e ciascuno può essere il costruttore».

Con il supporto del Centro Culturale Portaluppi, in sinergia con la Comunità Pastorale Madonna delle Lacrime e in collaborazione con il Santuario di Caravaggio e l’Associazione Gina Aresi (con il sostegno della Fondazione Cassa Rurale e del Comune di Treviglio), la mostra verrà proposta a tutte le scuole e all’intera cittadinanza: nei pomeriggi – dalle 15.30 alle 18 – sarà visitabile su prenotazione (al numero 377.3102070); sabato e domenica sarà aperta a tutti dalle 10.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30.

Appuntamenti in pillole

Treviglio

A teatro

Venerdì 13 marzo al Tnt torna Ippolita Baldini con «Una ballata per Chiara». Lo spettacolo nato da un’idea di Walter Spelgatti con la regia di Luigi Guaineri e la produzione del Teatro de Gli Incamminati porta sul palco lo speciale tributo a Santa Chiara nell’anno dedicato alle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco.

Domenica 15, alle 16, sarà invece la volta di Andrea Coppone, sul palco con «Il più furbo. Disavventura di un incorreggibile lupo» dall’opera di Mario Ramos e la regia di Fabrizio Montecchi. Il Tnt ospita il Teatro Gioco Vita con uno spettacolo dedicato ai bambini dai 3 anni che mescola narrazione, movimento e tecniche d’ombra.

Laboratori

Laboratorio creativo e digitale dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni utilizzando Icograms Designer. Attività libere Sabato 14 marzo: primo turno 10-11. Secondo turno 11.10-12.10. Gratuito ma iscrizioni al numero 0363 317511 | 0363 317515. Avrà luogo alla biblioteca bambini e ragazzi

La geografia che affascina

Sabato 14 marzo, alle 17 nell’Auditorium Cassa Rurale a Treviglio presentazione del volume scritto da Federico De Ponti (Università di Vienna) dal titolo «Le isole atlantiche nei Libykà di Giuba II di Mauritania: dall’esplorazione al trattato geografico».

Spirano

Gatti in mostra

Al PalaSpirà un evento da non perdere per gli amanti dei gatti. L’International Cat Show vi aspetta dalle 10 alle 18.30 per ammirare i gatti più spettacolari del mondo. Si può partecipare anche col proprio amico peloso.

Pontirolo

Festa di primavera

Al parco di via Verdi c’è aria di Primavera. Sabato 14 marzo dalle 16 alle 18 esposizione di auto da rally, laboratori per bambini, musica dal vivo e l’imperdibile pane e salamella con drink al Bar al Kiosco.

Fara

Per le donne resistenti

Venerdì alle 21 nell’Auditorium di piazza Patrioti concerto spettacolo dedicato alle donne resistenti. «Tra le spine una rosa» sarà portato in scena dal coro «Storie, canti, fogli volanti» diretto da Marcella Inga. Un evento che intende celebrare il coraggio e la determinazione di donne che provengono da diverse epoche storiche e aree geografiche e che hanno lottato contro dittature, violenze, guerre talvolta a costo della loro vita.

Caravaggio

Mostra d’arte

Emozioni nel colore: sabato 14 alle 16 si inaugura la mostra personale di Angelo Rondelli. La mostra resterà visitabile fino al 22 marzo nell’Auditorium di San Bernardino.

Nel ricordo di Don Pierino

Don Pierino: ieri, oggi, domani. Si terrà sabato 14 marzo alle 17 l’inaugurazione della mostra dedicata a don Pierino Crispiatico allestita nella chiesa di Santa Elisabetta. La mostra sarà visitabile fino al 22 marzo tutti i giorni dalle 9 alle 12, il 15-17-19-21 e 22 marzo anche al pomeriggio dalle 15 alle 18. Ingresso libero.

Concerto da film

La magia del cinema in concerto. Sabato 14 marzo alle 20.45 il Corpo bandistico di Caravaggio, diretto dal maestro Mattia Quirico, si esibirà nella chiesa di San Pietro con un repertorio che toccherà le più belle colonne musicali del cinema.

Romano

Arte senza età

Il Museo d’Arte e Cultura Sacra propone degli incontri dedicati alla terza età, con l’obiettivo di riallacciare legami e relazioni attraverso l’esperienza artistica. Venerdì 13 marzo dalle 15 alle 17.30

Martinengo

Musica al Filandone

Mozart Violin Sonaten. Continuo del ciclo dei sette appuntamenti alle 21 in Via Allegreni 37. Venerdì 13 marzo – Ernesto Maria Moretti, pianoforte. Concerto ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Cologno

«I sogni di Tulla»

Venerdì 13 marzo alle 20.45 nella Sala Consiglio ci sarà la presentazione libro «I sogni di Tulla». Ingresso libero senza prenotazione.

Cividate

Pulizie di primavera

Sabato 14 marzo passeggiata ecologica, ritrovo al parcheggio del Prato Restello alle 9.