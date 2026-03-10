Panda a Pandino 2026: al via il 15 marzo le iscrizioni per la nuova edizione

Nuovo anno, nuovo record da battere. Anche per il 2026 Pandino si prepara ad accogliere la manifestazione che riunisce gli appassionati della storica utilitaria Fiat Panda per tre giorni di attività, incontri ed esperienze. L’appuntamento è per il weekend da venerdì 19 a domenica 21 giugno 2026, ma le iscrizioni apriranno il 15 marzo.

Panda a Pandino: si aprono le iscrizioni

I Pandinisti stanno già scaldando i motori: per partecipare è sufficiente presentarsi a bordo di una Fiat Panda immatricolata tra il 1980 e oggi, senza particolari requisiti di condizioni o stato del veicolo. Le iscrizioni apriranno ufficialmente domenica 15 marzo durante la Fiera di San Giuseppe di Pandino e saranno disponibili anche online sul sito pandaapandino.it.

Come ogni anno, i fondi raccolti attraverso le iscrizioni e il contributo dei partner dell’iniziativa – al netto delle spese vive – saranno destinati al sostegno di realtà benefiche del territorio. Il programma dell’edizione 2026 includerà numerose attività per adulti e bambini, momenti di

intrattenimento, giochi e musica, trasformando Pandino in un vero e proprio teatro a cielo aperto.

Nel 2025 arrivarono 1063 Panda

Sono attese Panda in versioni speciali, modelli celebrativi, prototipi, ed esemplari unici, oltre alle immancabili Panda in scala che, oltre al tradizionale raduno della domenica, daranno vita sabato pomeriggio ad una parata panoramica per le campagne del cremasco. Nell’edizione 2025 sono stati 1.063 gli equipaggi riuniti all’ombra del castello visconteo accolti con grande entusiasmo dai pandinesi: tra queste anche la Panda più stretta del mondo.