Cosa fare nella Bassa bergamasca e Cremasco nel weekend: gli eventi dal 4 al 6 luglio 2025

Svago

Grandi concerti, buon cibo e conferenze: il weekend offre divertimento per tutti.

Notte bianca

Brignano

Domani sera, sabato 5 luglio 2025, a Brignano va in scena la Notte bianca con buon cibo, musica e tante iniziative proposte dai commercianti. (Qui il programma della serata)

Torna la Festa dell'Unità

Spino

Dopo un decennio di assenza, la «Festa de l’Unità» torna a Spino. L’appuntamento è da stasera, venerdì 4 luglio, fino a lunedì della prossima settimana alla cascina Carlotta. L’organizzazione dell’evento sarà a cura dei circoli del Partito Democratico di Pandino e di Spino d’Adda che, congiuntamente, hanno fortemente voluto il ritorno di un appuntamento storico e significativo per la comunità locale. A rendere tutto possibile i tanti volontari provenienti da tutto il cremasco che nelle scorse settimane hanno allestito la festa e che nelle quattro serate si metteranno a disposizione di tutti coloro che vorranno divertirsi. «Siamo entusiasti di poter annunciare il ritorno della. Ogni sera dalle 19 si potrà gustare ottimo cibo grazie ad una offerta gastronomica variegata: dalla rosticceria alla pizzeria, senza dimenticare la griglia e proponendo anche alternative vegan. Sul palco della Carlotta dalle 21 si susseguiranno grandi orchestre per ballare in compagnia: stasera «Roby&Roby», domani «Arrial Music», domenica «Cosmai», lunedì «Antony Band» con musica anni 60,70 e latino-americano. Ma la «Festa de l’Unità» è anche cultura e impegno civico: sempre questa sera alle 20 la serata inaugurale sarà all’insegna dei canti popolari e della resistenza con l’esibizione congiunta del coro «Arci note» di Spino d’Adda e le «Stonote» di Castelleone, mentre domani dalle 23 un momento di ricordo e riflessione con la tradizionale «Spaghettata Antifascista» in memoria dei Fratelli Cervi, simbolo della resistenza e dei valori democratici. Ogni sera sarà presente lo stand della neonata sezione Anpi e un’area lettura curata dall’associazione «Generazione UP» di Pandino, dove sarà anche possibile acquistare dei libri. L’ingresso alla festa sarà sempre libero e gratuito per tutti.

Festa dell'Unità

Ghisalba

Torna l’appuntamento con la «Festa dell'Unità» dal 4 al 6 luglio in via degli Albarelli. Si parte questa sera, venerdì 4 luglio con il saggio di danza con «Professione danza». Sabato 5 luglio spazio ai temi di attualità con «Non siamo solo il futuro»: alle 20.30 interverranno i consiglieri regionali Paolo Romano (Lombardia), Simona Paonessa (Piemonte) e Laura Arduini (Emilia-Romagna), con Tiziana Elli segreteria Gd Lombardia e Arianna Zanoni capogruppo di maggioranza Stezzano. A seguire musica con «Designe».

Domenica 6 luglio si parlerà di «Bassa: mobilità e infrastrutture». Appuntamento alle 20 con il segretario provinciale del Pd Gabriele Giudici, il consigliere provinciale Erik Molteni, la presidente del Tpl di Bergamo Angela Ceresoli. A seguire, dalle 21.30 musica con «Rita & Guerrino» con le hit dagli anni '90 a oggi. Tombola, musica e buon cibo tutte le sere, domenica anche a pranzo.

Durante la manifestazione sarà allestita e visitabile anche una mostra sui 50 anni dalla fondazione della sede locale del Pd.

Lo Spirito del Pianeta

Casirate

Al «Bosco Grosso» di Casirate è iniziato lo spettacolo più colorato del mondo. Lo «Spirito del pianeta» - che animerà l’area verde fino al 20 luglio, offrirà momenti di puro relax tra musica tradizionale, spettacoli di danza, laboratori e scambi culturali, con l'obiettivo di educare il pubblico sulle usanze tribali e promuovere un senso di fratellanza globale.

Un’esperienza senza confini con 20 gruppi partecipanti, 11 punti ristoro internazionali, 150 stand di artigianato e 400 eventi tra concerti, conferenze, seminari e spettacoli. La festa è iniziata ieri, giovedì 3 luglio con i Maya che hanno trasportato i visitatori in un viaggio mistico tra gli dèi e i miti dell'America centrale. Questa sera, invece, tocca al Ruanda protagonista con un gruppo che esprime la forza della coesione e della tradizione.

Sabato, sarà la volta di Davide Van De Sfroos (l’unico a pagamento, costo 10 euro) che, alle 21.15 infiammerà l’area feste. Si prosegue domenica 6 luglio alle 17 con «Sud Ensamble»; lunedì 7 luglio alle 21.15 con «Ferebandaperta», mentre mercoledì 9 luglio alle 20.30 si terrà la cerimonia di accensione del fuoco sacro.

Revel Summer Festival

Treviglio

Il Revel Summer Festival torna a infiammare TreviglioFiera. Dal 3 al 13 luglio in via Roggia Vignola a Treviglio un ricco programma di concerti, totalmente gratuiti. che soddisferà ogni gusto. Il tutto all’insegna dell’eco-friendly e condito da tanto buon cibo e buona birra grazie a food truck provenienti da tutta Italia. E, per i più piccoli, non mancherà un’area bimbi con gonfiabili. Incassato il primo successo ieri sera, 3 luglio, con «90 Wonderland», il party di riferimento per gli amanti degli anni Novanta, questa sera si replica con un gruppo che non ha bisogna di presentazioni: «Teo e le veline grasse». Come sempre porteranno con loro uno spettacolo all’insegna dell’ironia e dei geniali mash-up capaci di unire le icone della musica italiana ai brani rock e metal di fama internazionale. Sabato 5 luglio da Virgin Radio arriva «Alteria», da tempo riconosciuta come una delle voci rock e front woman più apprezzate del panorama musicale italiano. Oltre all'attività di cantante e musicista, Alteria, al secolo Stefania Bianchi, da anni lavora come conduttrice televisiva e speaker radiofonica.

Il primo weekend del Revel Festival verrà infine chiuso domenica 6 luglio dai «Derozer», un gruppo musicale punk rock di Vicenza, nato nel 1989, che si è fatto strada negli anni inserendosi tra le più note punk band italiane.

Un ospite d’eccezione aprirà la prossima settimana. Lunedì 7 luglio sul palco salirà Morgan, cantautore e personaggio televisivo (per anni coach del talent-show «X-Factor»), in passato è stato fondatore e frontman del gruppo Blue Vertigo, molto in voga negli anni Novanta.

I «Lacrima», con la loro «Festa indie più brutta d’Italia» saranno i protagonisti della serata di martedì 8 luglio. Un evento unico nel suo genere, in cui cantare, sfogarsi e lasciarsi andare come se fossi nella tua cameretta. Mercoledì 9 luglio sarò la volta di un’altra vecchia conoscenza: i «Tre allegri ragazzi morti». Conosciuti per le loro performance mascherate e per i loro live di rock essenziale, la band friulana è considerata uno dei pilastri della scena rock alternativa italiana fin dalla loro formazione nel 1994.

Lo youtuber Zw Jackson a San Bernardino

Caravaggio

Domenica 6 luglio al Centro Civico di San Bernardino a Caravaggio, alle 20.45, si terrà il terzo appuntamento del Festival Illùminati ideato dai giovani partecipanti al progetto «B-Young», finanziato con il bando Lombardia dei Giovani di Regione.

Dopo le serate con Adrian Fartade, Luca Perri e Gioele Sasso chiude la prima edizione del Festival un caravaggino: Antonio Pellegrino, in arte ZW Jackson.

Youtuber con oltre un milione di iscritti che ha iniziato con gameplay sul calcio ed è arrivato a comprare una squadra di Terza Categoria, la Zeta Milano. La serata è ad accesso libero fino ad esaurimento posti, ed è pensata all'interno del progetto «B-Young» per mostrare ai ragazzi ed alle ragazze del territorio carriere digitali e alternative per bocca di grandi personaggi a loro noti.

I 120 anni della banda

Calvenzano

Uno spettacolo per celebrare i 120 anni di storia, musica e passione del Corpo Musicale di Fornovo San Giovanni presieduto da Francesco Ornaghi. Sabato 5 luglio, in collaborazione con Magico Baule e la scuola di danza Enjoy Dance, andrà in scena lo spettacolo «Mistero a Broadway», un viaggio tra musica, danza e teatro che promette emozioni indimenticabili.

Appuntamento alle 21 in piazza San Giovanni con ingresso gratuito (in caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’area feste). Uno spettacolo che riunirà musicisti, artisti, insegnanti e volontari sotto la guida musicale del direttore Luca Valenti.

Festa in Rocca

Urgnano

La Festa in Rocca celebra la figura del condottiero Bartolomeo Colleoni nel 550esimo anniversario dalla sua morte. Tanti eventi tra cultura e divertimento che questa sera, venerdì 4 luglio, passeranno dalla musica della cover band «Pooh classic con orchestra». Sabato 5 alle 17 nella sala Rossa si terrà la presentazione del libro «Rosso teorema» di Marco Carminati, alle 20.30 aperitivo nel parco e a seguire un percorso guidato con ologrammi in 3d per ripercorrere «Il ritorno del Colleoni» (anche domenica dalle 18.30). Alle 20.30 nelle Aie animazione con il mago Enjr e alle 21.30 nel parco della Rocca un tributo a Renato Zero. Domenica 6 animazione con il giullare Mister Gabriel nelle Aie (dalle 18) e, al parco, la serata di musica celtica con i «Runark».

L'Estate Trevigliese

Treviglio

Burattini e musei protagonisti del primo weekend di luglio. L’Estate trevigliese è anche cultura e tradizione. Per questo, stasera, venerdì 4 luglio alle 21, l’oratorio San Francesco ospita «A spasso con Sandrone», uno spettacolo dell’animatore mantovano Giorgio Gabrielli. Nelle sue storie burattini, pupazzi e magie si susseguono passando di sorpresa in sorpresa. Nessuno vuole stare al proprio posto, nemmeno il burattinaio che si muove su palcoscenici diversi e si trasforma in attore, pupazzo, animatore e oggetto animato. Ma estate è anche museo: appuntamento sabato 5 luglio, alle 10 al Museo Storico Verticale per lasciare «La tua impronta nella storia». Ogni settimana, un museo diverso della città aprirà le porte a laboratori, visite e attività pensate per tutti.

Festa alpina

Romano

Un altro weekend di buon cibo e musica con la Festa alpina di Romano. Appuntamento in piazza don Sandro Manzoni fino a domenica 6 luglio, tutte le sere con cucina aperta dalle 19, tornei di beach volley e per i più piccoli gonfiabili e truccabimbi.

Non mancherà la musica: questa sera sul palco salirà la «Neverend band» con la musica live, sabato sarà la volta della serata danzante con «Battista & Rosy» e domenica chiusura della festa con la premiazione dei tornei di beach volley per il terzo memorial Raniero Renato (anche nella versione baby). Tutte le sere cucina casalinga e servizio bar attivo.