Cosa fare nella Bassa e nel Cremasco nel weekend: gli eventi dal 6 all’8 febbraio 2026

Tra i primi carri di Carnevale pronti a sfilare tra la Bassa e il Cremasco e il tradizionale appuntamento con la Fiera di Sant’Apollonia – tra le più antiche della Lombardia giunta alla 198esima edizione – ci sarà davvero da divertirsi.

I sapori del Sud in Fiera

Treviglio

Per tre giorni Treviglio diventerà un enclave del Sud Italia. Da venerdì 6 a domenica 8 febbraio, infatti, il Polo fieristico di via Roggia Moschetta ospiterà «Sud in food», il format di «Tipico Eventi», dedicato alle tradizioni enogastronomiche, e non solo, del Meridione. Tre giornate per scoprire le bontà, le bellezze e la cultura di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La manifestazione aprirà venerdì 6 dalle 18 fino alle 24, sabato 7 dalle 10 alle 24 e domenica 8 dalle 10 alle 22.30. Durante gli orari di apertura saranno presenti, i migliori «street chef» con i loro piatti «on the road», sia dolci che salati, per accontentare tutti i palati, insieme a una selezione di birre e vini regionali, una comoda area tavoli e banchi di prodotti enogastronomici. Oltre al cibo sono previsti anche tanti intrattenimenti a tema, con momenti di show cooking, masterclass, laboratori ed esibizioni. Per la prima giornata, ad esempio, dalle 21.30 il ritmo travolgente delle musiche popolari del Meridione risuonerà nel padiglione, in un’esibizione live che accenderà il cuore della festa, coinvolgendo il pubblico tra balli, canti e applausi.



Il sabato pomeriggio, invece, si animerà con tante attività, spaziando tra momenti di show cooking, laboratori e degustazioni. Gli ospiti potranno studiare l’arte antica della preparazione delle orecchiette pugliesi, realizzate rigorosamente a mano. A seguire andrà in scena la magia della filatura della mozzarella, con la trasformazione del latte in uno dei prodotti più iconici del Sud, tra gesti sapienti e profumi invitanti. Successivamente la fiera si animerà con un laboratorio di tamburello salentino, per poi lasciare spazio al divertimento (e al coraggio) con «Piangi & Vinci», una degustazione guidata di peperoncini piccanti, con assaggi che sfidano anche i palati più temerari. Infine la serata si concluderà con esibizioni di balli e musiche del Sud.

Il pomeriggio della domenica, ultimo giorno della kermesse, seguirà la linea del giorno precedente, anche se questa volta si comincerà con un’interessante masterclass dedicata a «Storie e Tradizioni del Sud», in cui i protagonisti saranno il dolce pasticciotto, la soffice focaccia barese e la piccante e irresistibile ‘nduja calabrese. Si proseguirà con altri momenti di show cooking, per poi passare a un divertente laboratorio di pizzica per grandi e piccini, dove un abile maestro insegnerà agli ospiti a muovere i primi passi in questa iconica danza popolare. Infine ci si potrà rimettere in gioco con una seconda edizione di «Piangi & Vinci». L’ingresso è gratuito.

Impazza il Carnevale

Bassa e Cremasco

E’ tutto pronto per la festa più colorata e irriverente dell’anno: il «Carnevale 2026» promette di lasciarvi a bocca aperta.

Romano

Appuntamento domenica 8 febbraio alle 14.30 con la sfilata di Carnevale, partenza e arrivo all’oratorio «San Filippo Neri».

Morengo

Il Carnevale sportivo aspetta le sue maschere domenica 8 febbraio: alle 14.15 ritrovo in via Don Bosco, alle 14.30 partenza della sfilata e alle 15.30 presentazione gruppi e premiazioni. Per tutti frittelle e salamelle.

Caravaggio (e non solo)

Anche quest’anno con la partecipazione degli «Amici del Carnevale», di Pro Caravaggio e con il patrocinio del Comune andrà in scena la grande sfilata dei carri.

Si parte sabato 7 febbraio dalle 14 alle 17 a Capralba e dalle 20 alle 24 a Fornovo San Giovanni. Si replica domenica 8 febbraio dalle 14 alle 17 a Misano. Sabato 14 febbraio dalle 14 alle 18 i carri saranno a Treviglio e dalle 20 alle 24 a Caravaggio. Domenica 15 febbraio dalle 9 alle 12 ancora a Caravaggio e nel pomeriggio dalla 14 alle 15.15 a Masano, dalle 15.30 alle 16.45 a Vidalengo e dalle 17 alle 21 a Brignano. Martedì 17 febbraio gran finale a Caravaggio dalle 14 alle 18 e dalle 20 alle 24 con la proclamazione dei vincitori.

Crema

Non si può parlare di coriandoli, maschere e carri senza citare il Gran Carnevale Cremasco. Carri nuovi ispirati all’ A.I. alle dipendenze da cellulare e il carro di Milano-Cortina con protagonista il Gagèt, che diventerà il simbolo delle Olimpiadi invernali in città. Dopo il passaggio della fiaccola, Crema è pronta a vivere un altro evento di grande partecipazione che richiama migliaia di visitatori. Le sfilate dei carri allegorici si terranno domenica 8,15 e 22 febbraio. Sono 5, come sempre, i carri creati dalle mani dei volontar: AI-Guana, l’Esercito del Selfie, Yellow Submarine, Sogna ragazzo sogna e War – We are revolution.

Sant’Apollonia

Rivolta

Fino a lunedì Rivolta sarà il centro della zootecnia lombarda. Con la sua 198esima edizione è pronta a richiamare curiosi ed esperti del settore, ma non mancheranno le tante occasioni di svago, cultura e divertimento grazie a un ricchissimo programma, consultabile QUI.

Slow Food inaugura il Punto Verde

Treviglio

Il «Mercato della Terra» di Slow Food torna a Treviglio e inaugura il «Punto verde» per promuovere la filosofia del riuso e del riciclo.

Riprende sabato, dopo la breve pausa di gennaio, il «Mercato della Terra» di Treviglio e Gera d’Adda, uno degli oltre 100 mercati che Slow Food organizza nel mondo, 50 in Italia, motivo di orgoglio per la nostra città.

Il mercato si svolgerà come sempre dalle 8 alle 13 in viale del Partigiano, di fronte all’Istituto Salesiano, sul lato nord di piazza Setti, con protagonisti i piccoli produttori ed artigiani del cibo.

Alle 10 verrà inaugurato il «Punto verde» un banchetto di informazione e iniziative sugli aspetti del riuso e del riciclo, in sintonia con la proposta di un cibo rispettoso dell’ambiente e della salute.

Si inizierà con la raccolta di tappi di sughero e di plastica i cui proventi saranno devoluti in progetti di solidarietà.

Non mancherà infine l’atmosfera carnevalesca di questo periodo nella tradizionale degustazione-aperitivo che, a partire dalle 10.30, proporrà ai presenti «chiacchiere» e frittelle di mele preparate dagli studenti dell’Istituto di formazione professionale ABF di Treviglio che potranno essere degustate assieme a un buon calice di vino.

Appuntamenti a teatro

Al Tnt c’è “Seconda Classe”

Treviglio

Al Tnt va in scena lo spettacolo «Seconda classe», drammaturgia originale «Controcanto Collettivo» e regia di Clara Sancricca.

«Seconda Classe» è il nuovo spettacolo di «Controcanto Collettivo», compagnia romana nata nel 2011 sotto la guida di Clara Sancricca, che si sta affermando sulla scena italiana con un linguaggio essenziale e raffinato e narrazioni originali sull’umanità. Lo spettacolo indaga il tema della ricchezza e della sua esclusività. La disuguaglianza, invece di essere sradicata, è stata accettata e sfruttata secondo le possibilità di ciascuno. Il privilegio resta desiderabile solo se riservato a pochi, e la prima classe esiste in funzione della seconda, poiché la vera ricchezza sta nella certezza che altri abbiano meno. Sul palco Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, Andrea Mammarella, Emanuele Pilonero e Clara Sancricca.

Assistente alla regia Elena Contrino, scenografia Michelle Paoli, disegno luci Martin Emanuel Palma, costumi Moris Verdiani per una produzione «Teatro Stabile dell’Umbria».

Luciano Bertoli per il Giorno del Ricordo

Romano

Secondo appuntamento a Romano di Lombardia con «Stasera Teatro». Sabato 7 febbraio alle 21 al Teatro della Fondazione Rubini, Luciano Bertoli presenta «Il vento dell’esilio», uno spettacolo a cura dell’Associazione Culturale Civico 15.

Accompagnato dal pianoforte di Giovanni Colombo, in occasione del Giorno del Ricordo, il Comune di Romano di Lombardia, in collaborazione con la Fondazione Opere Pie Giovan Battista Rubini, presenta uno spettacolo che racconta quello che è stato l’esodo istriano. Di come abbia sconvolto la vita, sia di chi è rimasto che, di chi è partito. Ingresso libero

Arrivano i clown per Domenica in scena

Caravaggio

Si torna a teatro con gli spettacoli di «Domenica in scena».

Domenica 8 febbraio sul palco saliranno i «Barabbas’ Clowns» con lo spettacolo «Entreclown». Tutti gli spettacoli si svolgeranno nell’auditorium «Piero Ferri» del Centro Civico San Bernardino con inizio alle 17. Ingresso libero senza prenotazione fino ad esaurimento posti. L’intervento è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse nel quadro della Politica di Coesione 2021-2027 ed in particolare del Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus.

Prossimo appuntamento l’8 marzo con «Minipin» con Teatro Laboratorio Brescia.

Teatrino digitale per i bambini

Canonica

Torna in paese il teatro per bambini, domattina il primo appuntamento di quest’anno con il «Teatrino DigiTale» del «Teatro a Merenda». Si terrà domani mattina, sabato, il primo spettacolo di quest’anno rivolto in particolar modo a famiglie e bambini più piccoli, con finalità sociali e culturali. Ad aprire il nuovo anno uno spettacolo di microteatro pensato per i piccoli spazi per volare con la fantasia, dal titolo «Teatrino DigiTale». «All’interno di una piccola baracca per burattini vivono e appaiono, scomposte e apparentemente non collegate tra loro, le parti di un attore in carne e ossa che non percepiamo mai per intero. Attraverso il boccascena del minuscolo teatrino vediamo dapprima solo un paio di dita, poi il viso, mentre il resto del suo corpo è celato alla vista dei piccoli spettatori. La cornice è creata dalle due dita protagoniste, gli indici delle mani ribattezzati Undito e Secondito, pronti a litigare tra di loro ma muti quando appare l’attore, loro padrone» recita la locandina di presentazione dello spettacolo, messo in scena dall’incredibile mimica di Alessandro Calabrese tra storie divertenti ed educative. Come di consueto, al termine della rappresentazione gli organizzatori offriranno ai loro piccoli ospiti un simbolico omaggio. La rappresentazione, scritta da Angelo Facchetti, è aperta a tutti a partire dai tre anni di età e sarà realizzata a cura del «Teatro Telaio».