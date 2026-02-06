Sant’Apollonia, un programma ricchissimo per la 198esima edizione della fiera rivoltana

Il cuore della fiera è in programma per domenica 8 e lunedì 9 febbraio, ma già da diversi giorni Rivolta d’Adda vive un clima di grande fermento

È entrata nel vivo la 198esima edizione della Fiera di Sant’Apollonia, una delle manifestazioni più longeve e identitarie del territorio. Il cuore della fiera è in programma per domenica 8 e lunedì 9 febbraio, ma già da diversi giorni Rivolta d’Adda vive un clima di grande fermento grazie a un fitto calendario di incontri che ha fatto registrare già buona partecipazione e un riscontro molto positivo.

Dalla tradizione all’innovazione

La rassegna si è aperta con l’incontro promosso dall’«Istituto Spallanzani», dedicato alla tecnologia nel moderno allevamento del bovino da latte, seguito dalla serata dal titolo «Non basta produrre. Difendere i margini dell’allevamento in uno scenario che cambia». A completare il ciclo di appuntamenti tecnici, molto apprezzato dal pubblico, è stato l’incontro sulla nutrizione animale seguito dalla serata dedicata alle opportunità di supporto al mondo agricolo e al settore primario.

L’apertura ufficiale della Fiera di Sant’Apollonia è però fissata per domani, sabato 7 febbraio, con un momento istituzionale e religioso particolarmente sentito dalla comunità. Alle 16, nella sala consiliare del Comune di Rivolta d’Adda, si terrà la cerimonia di conferimento delle borse di studio agli studenti meritevoli. Alle 18, nella Basilica di Santa Maria Assunta e San Sigismondo, è invece in programma la Eucarestia solenne di inaugurazione della fiera, accompagnata dalla corale polifonica. Sempre nella giornata di sabato è prevista anche la tradizionale mostra e valutazione della Frisona, uno degli appuntamenti storici e più rappresentativi della manifestazione.

Il cuore di Sant’Apollonia

Ma il volto più popolare della Fiera di Sant’Apollonia si concentrerà nella giornata di domenica 8 febbraio, nell’area fiera di via Masaccio. Alle 10 si svolgerà l’inaugurazione ufficiale, con i saluti delle autorità e l’accompagnamento musicale della Banda cittadina di Sant’Alberto. Alle 15 spazio alla mostra e valutazione della categoria manze e giovenche, suddivise nelle diverse fasce di età, dai 6 ai 26 mesi. Nel corso della giornata, sempre nell’area fiera, sarà possibile partecipare al battesimo della sella (dalle 11.30 alle 18) e assistere allo spettacolo equestre «Magia d’inverno»(ore 10.45), messo in scena dagli allievi e dagli istruttori del maneggio «Holden Club» di Arzago d’Adda.

La fiera proseguirà poi lunedì 9 febbraio, sempre nell’area di via Masaccio, con la giornata interamente dedicata alle vacche da latte. Alle 9.30 si svolgerà la mostra e valutazione delle bovine, suddivise per classi di età, mentre alle 12 è in programma la premiazione sul campo della campionessa assoluta e del migliore allevatore – «Premio Lamberto Grillotti».

Mercatini e degustazioni

Accanto agli appuntamenti zootecnici, la fiera offrirà anche numerose iniziative collaterali: l’esposizione d’auto 3VSM On Tour in via Cesare Battisti e piazza Mazzini, «Bricks in Fiera», con le creazioni Lego e i tavoli gioco per i più piccoli nella sala Oriana Fallaci, la promozione del percorso vitivinicolo a cura dell’Istituto agrario «Gaetano Cantoni» di Treviglio, le degustazioni proposte da «Abf – Azienda Bergamasca Formazione» e il tradizionale «Mercato Campagna Amica» di Coldiretti. Durante la giornata sono previste anche le visite guidate alla chiesa di Santa Maria Immacolata e alla Basilica di Santa Maria Assunta e San Sigismondo, organizzate dalla «Consulta Cultura» e dai «Custodi di arte e storia».

Una vetrina per le associazioni

Grande spazio, come da tradizione, è riservato alle realtà associative del paese. Nell’area fiera di via Masaccio sarà presente il Gruppo comunale di Protezione civile «La Torre», al centro socio culturale «La Chiocciola» si concentreranno numerose iniziative: l’Associazione culturale Ildebranda con accompagnamento musicale dei «The Bigu»”, il Gruppo Alpini con la tradizionale distribuzione di salamelle e vin brulé, e l’Università del Ben-Essere con mostre, conferenze, attività per gli over 65 e progetti di divulgazione.

Lo svago: dal teatro al luna park

In piazza Ferri si terrà il mercatino dell’antiquariato a cura della Pro loco, mentre in piazza Vittorio Emanuele è prevista la consueta distribuzione della trippa. In piazza Cavour saranno presenti anche «Anpi», il «Gruppo Amici di Stig» e «Panda Sub» per la promozione delle proprie attività. A completare il programma, una ricca proposta culturale e ricreativa: la commedia dialettale «Metémigå ’na préda surå» della Filodrammatica Carlo Bertolazzi, in scena dal 7 al 9 febbraio nella palestra delle scuole medie, il concorso fotografico «Scatta la tua fiera», giunto alla terza edizione, il luna park in area verde di via Turati dal 6 al 21 febbraio, oltre a conferenze, progetti didattici per le scuole e incontri divulgativi.