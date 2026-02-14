Francesco Crotti, frenato dalla microfrattura al calcagno, è d’argento agli Italiani indoor

Francesco per i problemi fisici ha effettuato solo due salti: al primo ha ottenuto la misura che lo ha tenuto in testa quasi fino alla fine

(nella foto Francesco Efeosa Crotti durante il salto ad Ancona agli Italiani indoor – Foto di GRANA/FIDAL)

Una microfrattura al calcagno del piede sinistro ha impedito al campione europeo Under 20, Francesco Efeosa Crotti, di conquistare il titolo italiano indoor di salto triplo. Al PalaCasali di Ancona il cremasco di Capralba, classe 2004, nato e cresciuto nell’Atletica Estrada e da qualche anno alla Cus Pro Patria Milano, si è classificato al secondo posto con la misura di 15.16 metri, superato da Tommaso Chinello (Team-A Lombardia) con un balzo a 15.29 mt.

Frenato da problemi fisici centra un bellissimo argento

Francesco per i problemi fisici ha effettuato solo due salti: al primo ha ottenuto la misura che lo ha tenuto in testa quasi fino alla fine. Poi è tornato in pedana nel sesto e ultimo turno per cercare di agguantare l’oro ma il salto è risultato nullo.

“Nel complesso viste le condizioni fisiche mi sento soddisfatto della medaglia d’argento – riflette il capralbese -. Ho dovuto gestire il dolore e ho rinunciato a tanti salti proprio per questo motivo. Adesso devo stare fermo un po’ di tempo per recuperare totalmente, questa settimana cammino con le stampelle per non caricare il piede. Pazienza, nelle indoor non sono molto fortunato, anche lo scorso anno mi sono strappato. Adesso puntiamo tutto sulle gare all’aperto come gli anni scorsi. L’obiettivo del 2026 è di entrare in finale al mondiale Under 20 in America (a Eugene, Oregon, dal 5 al 9 agosto, ndr), e una volta arrivato in finale magari puntare a qualcosa di più. Per arrivarci bisogna fare il minimo per la partecipazione che è di 15.40 mt, se non ho problemi al piede penso che sia alla mia portata”.

Francesco Crotti ha come personale 15,93 mt stabilito lo scorso anno a Tampere quando ha vinto l’oro nel triplo agli Europei Under 20. In carriera vanta quattro trionfi ai campionati italiani: un tricolore indoor tra gli Allievi nel 2024; tre all’aperto nel 2022 tra i Cadetti, nel 2024 tra gli Allievi e nel 2025 negli Juniores.

Questo weekend tocca agli Allievi

Agli Italiani indoor hanno gareggiato anche altri estradaioli. Chiara Alba (2007, Bracco Atletica) nel salto con l’asta si è piazzata 11ª con 3,30 mt (il personale è di 3.65 mt); Marco Castagna (2007, Cus Pro Patria Milano) nei 60 ostacoli si è qualificato nelle batterie poi ha rinunciato alle semifinali.

Paolo Brambilla, l’allenatore di Crotti e direttore tecnico dell’Estrada, fa questa disamina degli italiani.

“Francesco ha staccato mezzo metro indietro, la sua condizione fisica non è al meglio e ha fatto quello che poteva. Nel fine settimana torniamo ad Ancona per gli Italiani indoor Allievi/e con una nutrita pattuglia e puntiamo alla medaglia con Asia Prenzato negli 800 e 100 mt, e alla finale con Riccardo Mattia nel salto triplo”.

In gara al PalaCasali marchigiano ci saranno anche Brayan Talom Tagne ed Alice Parodi nel triplo. Greta Carminati nei 400 piani. Ai blocchi di partenza anche le due staffette maschili e femminili (quartetti ancora da definire).