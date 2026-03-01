Ancora primati personali per l’Atletica Estrada: tra i protagonisti Luna Remassi e Riccardo Ghidotti

Al PalaIndoor di Bergamo nella riunione regionale categoria Cadetti/e il sodalizio di Treviglio e Caravaggio ha infilato due vittorie e altri buoni piazzamenti

Altro giro e altre gare, ma l’Atletica Estrada è sempre protagonista in questa stagione indoor. Al PalaIndoor di Bergamo nella riunione regionale categoria Cadetti/e il sodalizio di Treviglio e Caravaggio ha infilato due vittorie e altri buoni piazzamenti.

Ottimi risultati per l’Estrada

Luna Remassi di Bariano, classe 2011, ha vinto la finale dei 60 piani col crono di 7”80 e in batteria aveva già migliorato il suo primato personale in 7”78 (precedente 7”87 a fine gennaio a Parma). Nella stessa gara bene anche Sara Duranti, più giovane di un anno, che in batteria ha fermato il cronometro su 8”07 e in finale ha chiuso al 6° posto con 8”14. Anche Riccardo Ghidotti del 2011 di Caravaggio, è salito sul gradino più alto del podio nei 60 mt. In finale ha avuto la meglio su tutti col tempo di 7”10 (vicinissimo al personale di 7”08). Per l’Atletica Estrada podio sfiorato per Jacopo Panzeri (2011) quarto in 7”50 ma nella batteria di qualificazione aveva già ampiamente migliorato il personale correndo in 7”44 (precedente 7”55 a Parma lo scorso mese). 6° posto in finale per Alex Morcan (2011) in 7”57 nuovo personale fatto due volte (la prima in batteria).

Nella riunione regionale indor di Saronno nel Varesotto bella prova di Lara Leccese, Cadetta dell’Atletica Estrada del 2011. Nel salto triplo 5° posto finale con 9.55 mt a pochi centimetri dal personale all’aperto di 9.62 mt. A Casalmaggiore nel Cremonese in evidenza Miriam Del Bosco dell’Estrada (Cadetta, 2011) che nel peso chiude al 6° posto e migliora il personale indoor portandolo a 9.08 mt (precedente sempre sulla stessa pedana cremonese di 8.95 mt. il 25 gennaio).

Quinto posto per Asia Prenzato

In Sicilia a Marinella di Selinunte nel Trapanese si è svolta la “Festa del Cross 2026” campionati italiani Individuali e di Società di corsa campestre. Bella la prestazione di Asia Prenzato del 2009 di Ripalta Cremasca (Allieva del Cus Pro Patria Milano) – reduce dai due titoli italiani 800 e 1500 indoor conquistati ad Ancona – di Ripalta Cremasca che conclude in quinta posizione nel cross 4 km.

Paolo Brambilla, direttore tecnico dell’Atletica Estrada, così commenta i vari risultati.