Strepitosa doppietta tricolore per la mezzofondista cremasca Asia Prenzato

(nella foto Asia Prenzato col tecnico Marcello De Bernardis, più sotto vince la gara dei 1500 mt foto di GRANA/FIDAL)

Dai Campionati Italiani indoor della categoria Allievi/e, nelle Marche, l’Atletica Estrada torna con un grande sorriso sulle labbra. Una doppietta tricolore e tante buone prestazioni fanno la felicità dei tecnici del sodalizio di Treviglio e Caravaggio.

Doppietta tricolore per Asia Prenzato

Assoluta protagonista al PalaCasati di Ancona la mezzofondista di Ripalta Cremasca Asia Prenzato (2009). La talentuosa atleta, allenata dal tecnico Marcello De Bernardis, difende i colori del Cus Pro Patria Milano Atletica. Nella gara degli 800 mt con una strepitosa progressione è andata a vincere firmando il nuovo primato personale in 2’09”10 (vicinissima alla top ten italiana Under 18 di sempre).

Il bis Asia lo ha confezionato nella distanza più lunga, i 1500 mt vinti col crono di 4’25”94, e anche in questo caso la fortissima cremasca ha limato qualcosa al suo primato personale. Per Asia sono i primi due titoli italiani conquistati in carriera dopo quelli sfiorati nella categoria Cadette (due medaglie d’argento e una di bronzo).

Giavellotto, titolo regionale per Sofia Frigerio

Nel salto triplo due gli estradaioli in gara entrambi del Cus Pro Patria Milano. Settimo posto per Riccardo Mattia (2010) con 13,85 metri, ottavo per Brayan Talom Tagne (2009) con nuovo primato personale di 13.60 mt. Settima piazza anche per la staffetta 4×1 giro Allieve del Cus Pro Patria con le “trevigliesi” Anita Scioni, Greta Carminati, Sara Bustreo, Camilla Barbieri. Ad Ancona è caduto un altro primato personale: Camilla Barbieri nei 60 mt col crono di 7”71. Ma non ci sono solo gli Italiani, ai Campionati Regionali di Lanci Invernali di Mariano Comense ottima prova per Sofia Frigerio (2006) atleta di Brembate che fa suo il titolo lombardo nel giavellotto con l’ottima misura di 47.81 mt.

Salti oltreoceano

Arrivano infine altre buone nuove per gli estradaioli d’America che gravitano nell’orbita del direttore tecnico dell’Atletica Estrada, Paolo Brambilla. Marta Amani ad Harvard ha saltato 6.05 mt nel lungo e nella prima frazione della staffetta 4×400 ha corso in 55”42. Emmanuel Ihemeje ad Albuquerque nel Nuovo Messico nel triplo ha saltato 16.07 metri.

Anche dalla gara indoor di Padova l’Estrada ha lasciato il segno nella categoria Cadetti/e. Riccardo Ghidotti (2011) ha vinto i 200 mt in 23”35, 5° posto per Jacopo Panzeri (2011) in 24”05. Luna Remassi (2011) seconda nei 200 in 25”91.

Il commento di Paolo Brambilla

Il direttore tecnico Brambilla, presente come sempre ad Ancona, così analizza i tricolori e il resto delle prestazioni.

“Asia è stata molto brava: attenta, concentrata ed intelligente. Un oro era nelle sue possibilità, ma fare la doppietta era difficilissimo invece ci è riuscita. Nel salto triplo Brayan è andato bene, Riccardo è andato un po’ in confusione, ma è alla prima esperienza e ha tutte le qualità per crescere. La staffetta femminile l’abbiamo messa assieme all’ultimo momento e non è andata male. Marta è in costante crescita e dovrebbe arrivare al top della forma per le importanti finali NCAA (National Collegiate Athletic Association, ndr)”.

Atletica Pianura Bergamasca

Ai Campionati Regionali indoor Open disputati sulla pista di Bergamo buoni risultati e prestazioni per l’Atletica Pianura Bergamasca di Martinengo. Claudia Princess Ferrarini (2004) ha concluso al 6° posto la gara dei 60 mt col tempo di 7”98. Alessandro D’Oronzo (2002) si è piazzato al 5° posto sempre nei 60 mt in 7”07.