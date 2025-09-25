Archimede e PMI insieme per il futuro: a Davide Salvoni il premio “Paolo Guerzoni”

Una sinergia che guarda al futuro e che si rinnova di anno in anno nel ricordo di un uomo e imprenditore che ha sempre creduto nel valore del territorio e nel potenziale delle nuove generazioni.

In memoria di Paolo Guerzoni

Si è svolta nell’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “Archimede” di Treviglio la cerimonia di consegna della seconda edizione della borsa di studio intitolata alla memoria di Paolo Guerzoni, imprenditore e fondatore dell’azienda a conduzione famigliare – con sede a Vailate – Guerzoni Insulation Materials Srl. A istituire il riconoscimento è stata la famiglia, in particolare, i figli Daniele e Riccardo Guerzoni, con l’intento di onorare il ricordo del padre sostenendo il percorso formativo di giovani meritevoli. Un gesto che unisce memoria, gratitudine e visione per il futuro.

“Siamo profondamente orgogliosi – raccontano Daniele e Riccardo Guerzoni – che la borsa di studio continui a rappresentare un’opportunità concreta per valorizzare giovani talenti e il loro presente e futuro nello studio delle discipline STEM. Questi sono valori che nostro padre ha sempre sostenuto con convinzione, e che oggi vogliamo portare avanti con lo stesso impegno e senso di responsabilità verso il territorio e le nuove generazioni. Abbiamo scelto di rinnovare questa iniziativa all’I.S. Archimede, proprio perché rappresenta un punto di riferimento per la formazione scientifica nella zona, dove si sono formati molti dei nostri collaboratori”.

Premiato lo studente Davide Salvoni

Dopo la prima edizione, che ha visto premiata la studentessa Elisa Sala per l’entusiasmo, l’intraprendenza e la tenacia dimostrati nel suo percorso scolastico, quest’anno la borsa di studio è stata assegnata a Davide Salvoni, un giovane che ha saputo distinguersi per l’impegno e le qualità espresse durante gli studi, ma anche nelle attività extrascolastiche, e che promette di portare avanti con determinazione il proprio cammino di crescita personale e professionale.

Alla cerimonia hanno preso parte Maria Chiara Pardi, dirigente dell’Istituto Archimede, Stefano Valvason, direttore generale dell’Associazione delle Piccole e Medie Industrie, a cui Guerzoni Insulation Materials è associata, insieme a studenti, docenti, rappresentanti delle istituzioni locali e i vertici e collaboratori dell’azienda.

“A.P.I. – ha spiegato il direttore generale Stefano Valvason – è da sempre impegnata nel rafforzare il rapporto tra imprese, istituzioni e mondo della formazione, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo strategico delle PMI all’interno del tessuto produttivo locale. Le imprese manifatturiere non sono soltanto motori economici, ma anche luoghi dove si generano competenze, innovazione e relazioni umane. Sono diverse le associate che stiamo supportando nell’attivare borse di studio nelle scuole del territorio, a dimostrazione di questa grande sensibilità. Iniziative come il progetto “Anche io Lavoro in una PMI” nascono dalla volontà di avvicinare i giovani alla realtà imprenditoriale, offrendo loro strumenti concreti per conoscere da vicino le dinamiche aziendali e per immaginare un futuro professionale in cui possano essere protagonisti”.

I saluti istituzionali sono stati affidati al sindaco di Vailate, Andrea Trevisan, e alla vicesindaca di Treviglio, Pinuccia Prandina. Entrambi hanno sottolineato il valore di iniziative che favoriscono il dialogo tra scuola e impresa, incoraggiando i giovani a investire nella propria formazione come strumento per costruire un futuro solido e consapevole. Spesso i giovani percepiscono le imprese come realtà distanti, ma è fondamentale creare occasioni di incontro e dialogo per superare questa distanza.