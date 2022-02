Fedi, ragioni e dubbi: cosa significa credere in un miracolo?

Il generale senza spada

Quinto appuntamento con il podcast del Giornale di Treviglio per il 500esimo anniversario del Miracolo.

Il Generale senza spada - 5: monsignor Donghi e padre Shenuda

Cosa significa credere in un miracolo? E che ruolo ha il dubbio, nell'esperienza della fede? Ne abbiamo parlato con il parroco di Treviglio monsignor Norberto Donghi, e con padre Shenuda Shafike Andrawes, un sacerdote copto-cattolico egiziano, già direttore del Seminario del Cairo, che sta vivendo un anno sabbatico nella nostra città.

Una chiacchierata sull'oggi e sul domani, più che su quel giorno di febbraio del 1522, che passa da un'interessante riflessione sui rapporti tra le varie confessioni religiose in città, a cominciare da quella più numerosa dopo quella cattolica: la comunità islamica. E poi: il 2022 per Treviglio è un Anno Santo. Cosa vuol dire esattamente, e cosa c'entra con la Madonna delle Lacrime con il tema dell'Indulgenza, che richiama quelle Tesi di Lutero che cambiarono la storia del Cristianesimo? Ancora una volta, scavando appena un poco sotto la superficie di questo anniversario si trovano gli spunti per un viaggio vertiginoso, per il cuore e per la ragione. Un viaggio che da Treviglio ci porta molto lontano. Ebbene, partiamo...

Il Generale senza spada: un fumetto, un podcast e una mostra

"Il Generale senza spada" è un progetto multimediale ideato e realizzato dal Giornale di Treviglio, in occasione del quinto Centenario del Miracolo della Madonna delle Lacrime di Treviglio. Oltre a questo podcast settimanale, curato da Davide D'Adda, Andrea Palamara e Stefano Rivoltella, il Gruppo Editoriale Netweek ha realizzato la prima storia del Miracolo di Treviglio a fumetti. Scritto e sceneggiato da Giuseppe Pozzi, e disegnato da Lorenzo Morabito, il fumetto è allegato gratuitamente al numero del nostro settimanale locale in edicola da oggi, venerdì 25 febbraio, e sarà fruibile anche nel corso di una mostra, allestita nella galleria del Centro commerciale Treviglio.

