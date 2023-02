Primarie Pd, i risultati del Cremasco circolo per circolo

Primarie Pd, Elly Schlein fa il pieno di preferenze anche nel Cremonese e nel Cremasco. A livello provinciale, le Primarie aperte di domenica si sono chiuse nel Cremonese con un sorprendente risultato per la candidata "sfidante", che con 3092 voti ha ottenuto ben il 61,3% delle preferenze. Stefano Bonaccini, che era invece il candidato "del partito" votato a maggioranza dagli iscritti nelle scorse settimane, si è fermato a 1952 voti, al 38,7%.

Nella mappa i risultati circolo per circolo.

Decisamente marcata la differenza percentuale tra Schlein e Bonaccini anche nell'Alto Cremasco, dove va notato l'ottimo risultato della neosegretaria a Crema città (68,45%). Qui, la vicepresidente dell'Emilia Romagna contava del resto sull'appoggio dell'ex sindaca Stefania Bonaldi. Schlein ha infatti stravinto sia a Pandino che a Rivolta d'Adda (oltre il 76% delle preferenze), e ha conquistato Crema con ben 525 preferenze (68,45%). Ha vinto invece di misura sia a Capralba che Agnadello e Vailate. Bonaccini è stato invece il più votato soltanto a Sergnano (52,4%) e a Soncino (57%).

"Ancora una volta il popolo democratico ha risposto in maniera straordinaria all’appello al voto per le primarie - è il commento del Pd provinciale cremonese - In totale sono stati 5.063 i votanti che hanno partecipato all’elezione del segretario e dell’assemblea nazionale del Partito Democratico in Provincia di Cremona, di

cui 1.560 nel capoluogo".