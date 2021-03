Invernizzi contro il Pd: “Disgustoso l’appello a Draghi”

“Trovo disgustoso approfittare della visita ufficiale del Premier Draghi a Bergamo per richiedere al Governo l’istituzione di una task force da affiancare a Regione Lombardia nella gestione dell’emergenza. Si tratta di una strumentalizzazione che il PD cittadino vuole fare per buttare in politica anche la Giornata nazionale in memoria delle vittime Covid, un momento di raccoglimento che sarà vissuto con molto dolore da tutti i bergamaschi”.

Invernizzi contro la proposta di una task force

Così il Referente provinciale della Lega Bergamo per Salvini Premier Cristian Invernizzi replica alle accuse lanciate nelle ultime ore dal Partito Democratico della città di Bergamo.

“Giovedì – continua il Referente Provinciale – sarà un momento di preghiera per tutte le vittime e un momento di riflessione sul dramma che abbiamo vissuto lo scorso anno e che purtroppo stiamo ancora vivendo. La politica non deve trovare spazio in questa giornata. Consiglio al Partito Democratico di affidare ai loro ministri – sempre se trovano un’intesa anche su temi così importanti – le loro riflessioni e di smetterla di attaccare l’operato di Regione Lombardia, la prima regione in Italia ad aver superato il milione di vaccini somministrati grazie anche all’apertura di numerosi hub vaccinali messi a disposizione dalle amministrazioni comunali e dalle realtà del territorio”.

