Elezioni regionali: Fontana verso la riconferma. Astensionismo alle stelle

Fratelli d'Italia primo partito, seguito dal Pd e poi dalla Lega, al 16% circa. Sono i primi risultati dallo spoglio delle elezioni regionali in Lombardia, che consegnano una nettissima vittoria al presidente uscente Attilio Fontana. Alle 15 si sono chiuse le urne in tutti i Comuni della Lombardia. QUI la diretta dello spoglio su Newsprima.it.

Intanto, a colpire anche questa volta è il dato sull'astensionismo: il vero "vincitore", numeri alla mano, di questa tornata elettorale. Anche a Treviglio, dove in alcuni quartieri ha votato meno di un trevigliese su tre.

I dati: verso una netta vittoria del centrodestra

Secondo le prime proiezioni il governatore uscente Attilio Fontana è avanti sui rivali con una percentuale che si attesta tra il 49 e il 53%. Segue Pierfrancesco Majorino con il 33-37% dei voti e al terzo posto Letizia Moratti ferma tra il 10 e il 14%. Più staccata l'estrema sinistra di Mara Ghidorzi, data al momento tra l'1 e il 3%. Simili i risultati degli exit-poll.

L'astensionismo alle stelle

Nelle mappe sotto, il confronto tra l'affluenza alle urne alle Regionali del 2023 con le Regionali del 2018: impressionante il crollo del numero di elettori che hanno deciso di esprimere il proprio voto. Lo stesso trend si è registrato pressoché in tutta la provincia di Bergamo e nella Bassa.