Elezioni regionali, crolla l'affluenza: a Treviglio sotto di 40 punti

Crolla l'affluenza alle Regionali in tutta la Lombardia. E la Bassa non fa eccezione. Qui di seguito i dati, Comune per Comune, aggiornati alle 23 di ieri: sono pochi i paesi in cui ha votato più di un avente diritto su tre.

Elezioni regionali, affluenza ai minimi

Un crollo verticale, che difficilmente sarà recuperato nel corso delle ultime ore di urne aperte (si vota anche oggi fino alle 15): la differenza rispetto alle Regionali del 2018 supera i trenta punti percentuali, un vero abisso. Nella Bassa, il Comune in cui si sta votando di più resta Isso (46,7%), seguito da Spirano (42,8%) e da Cividate (37,13), Mornico (35,9), Calvenzano (35,43) e Arzago (35,33). A Treviglio ha votato il 34,34% degli aventi diritto: a poche ore dalla chiusura delle urne, il gap da recuperare è di 40 punti percentuali. Idem a Romano: 34,26% contro il 77% del 2018. Stessa storia a Caravaggio: 34,77% contro 76,46%.

I dati Comune per Comune