Addio all'ex sindaco di Pieranica Antonio Benzoni, aveva 75 anni

L'ex sindaco di Pieranica Antonio Benzoni, capogruppo di minoranza per la civica "Vailate per cambiare pagina", si è spento nella notte all'ospedale di Crema dov'era ricoverato in seguito ad un ictus. Aveva 75 anni.

Non ce l'ha fatta l'ex sindaco di Pieranica Antonio Benzoni, 75 anni, morto nella notte all'ospedale di Crema dove da una settimana si trovava ricoverato dopo essere stato colto da un ictus. Forte il cordoglio tra gli ambienti politici cremaschi. Pensionato, Benzoni aveva lavorato come impiegato in una ditta di Treviglio, non era sposato. Lascia il fratello Gianfranco e due nipoti. I funerali si svolgeranno nella chiesa di Pieranica lunedì mattina alle 11. Oggi pomeriggio, sabato 25 febbraio, sarà allestita la camera ardente nella sala del commiato della casa funeraria Gatti di Pandino, in via Garibaldi 25.

Un'esperienza politica lunga decenni

Uomo politico di lungo corso, nativo di Vailate, Antonio Benzoni ha amministrato Pieranica in due periodi distinti. Vicesindaco dal 1975 al 1985, divenne primo cittadino di Pieranica dal 1985 sino al 1995, per poi ricandidarsi e vincere di nuovo le elezioni nel 2004. Confermato alla guida del paese nella tornata elettorale del 2009, scaduto il secondo mandato, alle comunali del 2014 si era ricandidato sindaco alla guida di una civica di centro destra, sostenuta da Lega e Forza Italia, ma era stato battuto dall’attuale primo cittadino Valter Raimondi per soli quattro voti, sedendo nei banchi della minoranza. Nel 2007 si era candidato consigliere alle comunali di Crema nella coalizione di centro destra che sosteneva Chicco Zucchi. La sua esperienza politico amministrativa è proseguita con l’incarico di assessore esterno ai Lavori pubblici nella Giunta di Trescore Cremasco, guidata dal sindaco Angelo Barbati, esperienza che si era chiusa dopo pochi mesi. Alle elezioni comunali del 2019, Benzoni scelse di candidarsi sindaco a Vailate, a capo della lista civica "Vailate per cambiare pagina", ma venne sconfitto dalla lista "Prima Vailate" che sosteneva il candidato sindaco Paolo Palladini. Sino a poche settimane fa, quando la mozione di sfiducia ha fatto cadere il primo cittadini di Vailate, Benzoni era capogruppo di minoranza.

Il presepe in ricordo di don Agostino Dominoni

Di estrazione cattolica, Antonio Benzoni portava avanti una tradizione legata alla realizzazione del presepe. Anche lo scorso anno a Pieranica, con l'aiuto di diversi volontari aveva allestito un maestoso presepe nella chiesa di San Biagio Vescovo e Martire, in ricordo di don Agostino Dominoni che ne fu parroco per ben 41 anni. Una tradizione questa, nata dalla passione artistica dello stesso sacerdote e portata avanti da Benzoni, che alla sua morte se n’è fatto carico per continuare a diffondere i suoi insegnamenti. Insegnamenti che si riflettono nella scelta dei materiali più umili usati, come le radici degli alberi, attraverso cui vanno interpretate l’esistenza umana e la profondità spirituale della fede cristiana.