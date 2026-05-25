Elezioni comunali 2026: a Cividate vince Moioli, Rivolta sceglie Calvi

Un risultato che è parso chiaro già dall’inizio dello scrutinio: Cividate al Piano ha scelto Nicola Moioli con la sua lista “Insieme si può” come nuovo primo cittadino. Nella quarta sezione – dove lo scrutinio è ancora in corso – Moioli ha superato già il centinaio di voti che gli servivano per decretare matematicamente la sua vittoria. E arriva la stretta di mano e il passaggio di consegne con il sindaco uscente Gianni Forlani.

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“Sarò il sindaco di tutti”

I dati lo hanno confermato: Moioli si porta a casa una preferenza del 63,2% dei votanti (1424 voti) contro il 36,8% di Pedone che si ferma a 829 voti.Ecco il commento a caldo del neo eletto primo cittadino.

Pedone: “Ha vinto la democrazia”

Incassa la sconfitta il candidato di “Prima Cividate” Mauro Pedone che commenta a caldo: “Oggi ha vinto la democrazia”.

“Cividate ora puó avere finalmente un’opposizione vera, che in modo critico e costruttivo deciderà di volta in volta, ed in modo motivato ed illustrato ai cittadini, se votare o meno contro le delibere proposte dal nuovo sindaco, verso cui si esprimiamo i complimenti per il risultato e l’augurio di fare bene per Cividate al Piano”.

Queste le prime parole di Pedone e del gruppo consiliare che siederà in minoranza.