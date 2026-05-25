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Elezioni comunali 2026: a Cividate vince Moioli, Rivolta sceglie Calvi

Sono iniziati alle 15 gli scrutini per scoprire chi saranno i prossimi sindaci a Rivolta d'Adda e Cividate al Piano

Elezioni comunali 2026: a Cividate vince Moioli, Rivolta sceglie Calvi

25/05/2026 alle 15:53

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(da sinistra i neo eletti sindaci di Rivolta Fabio Calvi e di Cividate Nicola Moioli)

Chi indosserà la fascia di primo cittadino? Si conosceranno tra poco i nomi dei nuovi sindaci – i candidati sono tutti uomini – che guideranno la Amministrazioni di Cividate al Piano e Rivolta d’Adda.

Le affluenze

Sono stati chiusi alle 15 di oggi, 25 maggio 2026, i seggi elettorali che da ieri hanno accolto gli elettori pronti a lasciare la loro preferenza per eleggere il nuovo sindaco per i prossimi cinque anni. Affluenze non da record, che hanno segnato un 58.89% a Rivolta d’Adda – praticamente la copia dell’ultima tornata elettorale che aveva chiuso con un 58.88% – e un 61.39% a Cividate al Piano, invece, in netto calo dal 76% delle scorse consultazioni amministrative.

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A Rivolta il voto sancisce il ritorno di Calvi che vince con il 35,2 %

Rivolta sceglie la sicurezza: Fabio Calvi torna a indossare la fascia tricolore alla guida della lista civica di centrosinistra sostenuta dal Pd “Rivoltiamo pagina”.

Si è chiuso da poco lo scrutinio degli otto seggi del Comune di Rivolta dove l’ex primo cittadino, medico di base del paese, torna a sedere in Municipio dopo la bufera giudiziaria che ha travolto Giovanni Sgroi proprio un anno fa e che lo ha costretto alle dimissioni, arrivate però solo qualche mese fa.

Calvi chiude con 1411 voti pari al 35,2% seguito dal candidato di “Rivolta Dinamica” Giovanni Luigi Cremonesi (la lista di Sgroi che vedeva tra i candidati anche l’ex vicesindaco Marianna Patrini) con 1316 voti parti al 32,9% e a chiudere Andrea Vergani con la neonata “Rivolta civica”, espressione anche lei dell’elettorato di centrosinistra con 1279 voti pari al 31,9%.

 

A Cividate Nicola Moioli è il nuovo sindaco

Un risultato che è parso chiaro già dall’inizio dello scrutinio: Cividate al Piano ha scelto Nicola Moioli con la sua lista “Insieme si può” come nuovo primo cittadino. Nella quarta sezione – dove lo scrutinio è ancora in corso – Moioli ha superato già il centinaio di voti che gli servivano per decretare matematicamente la sua vittoria. E arriva la stretta di mano e il passaggio di consegne con il sindaco uscente Gianni Forlani.

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nicola moioli
Elezioni comunali 2026 cividate

“Sarò il sindaco di tutti”

I dati lo hanno confermato: Moioli si porta a casa una preferenza del 63,2% dei votanti (1424 voti) contro il 36,8% di Pedone che si ferma a 829 voti.Ecco il commento a caldo del neo eletto primo cittadino.

Pedone: “Ha vinto la democrazia”

Incassa la sconfitta il candidato di “Prima Cividate” Mauro Pedone che commenta a caldo: “Oggi ha vinto la democrazia”.

“Cividate ora puó avere finalmente un’opposizione vera, che in modo critico e costruttivo deciderà di volta in volta, ed in modo motivato ed illustrato ai cittadini, se votare o meno contro le delibere proposte dal nuovo sindaco, verso cui si esprimiamo i complimenti per il risultato e l’augurio di fare bene per Cividate al Piano”.

Queste le prime parole di Pedone e del gruppo consiliare che siederà in minoranza.

Il “mistero” della scheda mancante blocca l’avvio dello scrutinio

Mentre nelle altre sezioni lo scrutinio procede senza problemi, con le sezioni 1 e 2 già chiuse, nella quarta sezione di Cividate si sta profilando l’ennesimo “mistero”. I numeri del registro e delle schede non combaciano: ne manca una all’appello e lo scrutinio, intanto, resta bloccato.

Sembra quasi una “maledizione”: nella sezione 4, la più popolosa, l’inghippo è sempre in agguato. La precedente tornata elettorale aveva visto un problema simile: la proclamazione dell’elezioni di Gianni Forlani avvenne addirittura alle 5 passate del mattino.

Il totale parziale (al momento) è di 1023 voti per Nicola Moioli e 587 voti per Mauro Pedone.

A Cividate, Moioli avanti su Pedone

Con tre sezioni già scrutinate su quattro, a Cividate al Piano, inizia a definirsi netto il vantaggi di Nicola Moioli con la lista “Insieme si può” su Mauro Pedone alla guida della lista “Prima Cividate”.

Nella sezione 1 Moioli ha raggiunto 285 preferenze contro le 152 di Pedone; nella sezione 2 sono stati 396 i voti per Moioli e 213 quelli per Pedone. La terza sezione segna 342 voti per Moioli e 222 per Pedone.

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