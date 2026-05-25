Elezioni comunali 2026: a Cividate vince Moioli, Rivolta sceglie Calvi

(da sinistra i neo eletti sindaci di Rivolta Fabio Calvi e di Cividate Nicola Moioli)
Chi indosserà la fascia di primo cittadino? Si conosceranno tra poco i nomi dei nuovi sindaci – i candidati sono tutti uomini – che guideranno la Amministrazioni di Cividate al Piano e Rivolta d’Adda.
Le affluenze
Sono stati chiusi alle 15 di oggi, 25 maggio 2026, i seggi elettorali che da ieri hanno accolto gli elettori pronti a lasciare la loro preferenza per eleggere il nuovo sindaco per i prossimi cinque anni. Affluenze non da record, che hanno segnato un 58.89% a Rivolta d’Adda – praticamente la copia dell’ultima tornata elettorale che aveva chiuso con un 58.88% – e un 61.39% a Cividate al Piano, invece, in netto calo dal 76% delle scorse consultazioni amministrative.